Phát hiện hàng loạt vi phạm ở phòng khám An Đông, nơi bị tố nhân bản kết quả xét nghiệm

Thanh tra Sở Y tế TP.HCM kiểm tra đột xuất Phòng khám đa khoa An Đông đã phát hiện nhiều vi phạm ở đây. Trong đó phát hiện trên các phiếu kết quả xét nghiệm khác nhau, có một số chỉ tiêu xét nghiệm nước tiểu có chỉ số giống nhau.

Tối 28/3, Sở Y tế TP.HCM đã thông tin về kết quả kiểm tra Phòng khám đa khoa An Đông của Công ty TNHH Phòng khám đa khoa An Đông (360 An Dương Vương, phường 4, Quận 5).

Qua kiểm tra, nhà chức trách đã phát hiện nhiều vi phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh, với các bằng chứng về hành vi nhân bản xét nghiệm mà báo chí đã phản ánh.

Cụ thể, thanh tra Sở Y tế TPHCM chỉ ra 5 vi phạm của Phòng khám đa khoa An Đông:

Thứ nhất, Công ty TNHH Phòng khám đa khoa An Đông tổ chức hoạt động loại hình các phòng khám chuyên khoa, gồm Phòng khám chuyên khoa Ngoại, Phòng khám chuyên khoa Da liễu, Phòng khám Chẩn đoán hình ảnh và Phòng xét nghiệm. Tuy nhiên, trên hồ sơ bệnh án, logo phòng khám, website “phongkhamdakhoaandong.vn” đều thể hiện là “Phòng khám đa khoa An Đông” chưa phù hợp với loại hình đã được Sở Y tế cấp phép hoạt động.

Thứ hai, người phụ trách chuyên môn của Phòng khám chuyên khoa Da liễu, Phòng khám Chẩn đoán hình ảnh, Phòng xét nghiệm và nhà thuốc không có mặt mặc dù phòng khám đang hoạt động.

Thứ ba, sổ khám bệnh, chữa bệnh chưa cập nhật đầy đủ, hồ sơ bệnh án ngoại trú ghi chép chưa đầy đủ, người hành nghề chưa đăng ký hành nghề khám, chữa bệnh theo quy định.

Thứ tư, tại Phòng khám Chẩn đoán hình ảnh, Đoàn kiểm tra của Sở Y tế TP.HCM phát hiện trên máy tính có lưu trữ nhiều hình ảnh siêu âm không có thông tin người bệnh và các phiếu chỉ định siêu âm.

Thứ năm, Phòng xét nghiệm của Công ty TNHH Phòng khám đa khoa An Đông chưa được Sở Y tế TP.HCM phê duyệt danh mục xét nghiệm vi sinh, Công ty chưa thực hiện tự công bố an toàn sinh học đối với phòng xét nghiệm theo quy định. Trên các phiếu kết quả xét nghiệm khác nhau, có một số chỉ tiêu xét nghiệm nước tiểu có chỉ số giống nhau.

Trước tình hình này, Sở Y tế TP.HCM yêu cầu Phòng khám siêu âm và Phòng xét nghiệm tạm ngưng hoạt động vì có nhiều dấu hiệu vi phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh không đảm bảo việc chăm sóc sức khỏe cho người bệnh khi đến thực hiện các dịch vụ tại phòng khám.

Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục làm rõ các sai phạm tại các phòng khám chuyên khoa của của Công ty TNHH Phòng khám đa khoa An Đông và sẽ xử lý kiên quyết, đồng thời, tiếp tục công khai kết quả thanh tra phòng khám này.

Sở Y tế TP.HCM cũng cho biết sẽ xem xét đình chỉ hoạt động của Phòng khám này.

Sở Y tế TP.HCM cũng khuyến cáo người dân khi lựa chọn cơ sở y tế để sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh, thẩm mỹ… cần tìm hiểu thông tin kỹ càng trước khi quyết định sử dụng. Người dân có thể tra cứu thông tin cơ sở khám, chữa bệnh theo địa chỉ “ https://tracuu.khambenh.gov.vn”.

Khi phát hiện cơ sở y tế hoạt động không phép, quảng cáo sai sự thật, hoặc có các hành vi vi phạm trong khám, chữa bệnh, người dân cần liên hệ tới đường dây nóng của Sở Y tế: 0989.401.155 hoặc tải ứng dụng “Y tế trực tuyến” để cung cấp thông tin giúp Thanh tra Sở Y tế kiểm tra, xử lý và ngăn chặn kịp thời.