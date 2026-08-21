Bộ Y tế yêu cầu làm rõ ca tử vong tại phòng khám thẩm mỹ Jangshi Luxury

Nam thanh niên 24 tuổi được phát hiện ngưng tim, ngưng thở tại Phòng khám Jangshi Luxury ở TP.HCM. Bộ Y tế yêu cầu xác minh, đặc biệt làm rõ việc cơ sở có hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay không.

Chiều 21/8, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) yêu cầu Sở Y tế TP.HCM khẩn trương xác minh thông tin về trường hợp tử vong tại Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ Jangshi Luxury, địa chỉ số 70 đường Bạch Đằng, phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM.

Theo ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, đơn vị đã nhận được thông tin về Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ Jangshi Luxury thông báo có trường hợp cấp cứu do ngất xỉu.

Tuy nhiên, tại thời điểm cấp cứu, bệnh nhân N.Q.T, 24 tuổi, được ghi nhận mạch và huyết áp không còn, đồng tử giãn. Kíp cấp cứu sau đó lập biên bản tử vong với chẩn đoán ngưng tim, ngưng thở ngoại viện.

Phòng khám Jangshi Luxury từng bị xử phạt 57 triệu đồng. Ảnh chụp màn hình facebook của Phòng khám

Vì thế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Sở Y tế TP.HCM khẩn trương xem xét, xác minh các nội dung được phản ánh tại phòng khám.

Đáng chú ý, Cục yêu cầu Sở Y tế đặc biệt làm rõ trường hợp phòng khám có hoạt động vượt quá phạm vi chuyên môn được cấp phép hay không. Nếu có sai phạm, phải xử lý nghiêm. Sở Y tế TP.HCM phải báo cáo kết quả xác minh về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trước ngày 26/8.

Phạm vi chuyên môn của phòng khám được đặt trong diện kiểm tra

Theo dữ liệu tra cứu hành nghề của Sở Y tế TP.HCM, Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ thuộc Công ty Cổ phần Jangshi Luxury được cấp giấy phép hoạt động số 10468/HCM-GPHĐ ngày 18/9/2024. Cơ sở có địa chỉ tại số 70 Bạch Đằng 2, phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM và được xác định là phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ.

Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám là ông Nguyễn Minh Đức, có giấy phép hành nghề số 005500/CT-CCHN, được cấp ngày 13/9/2018.

Theo Sở Y tế TP.HCM, phòng khám chỉ được thực hiện các kỹ thuật chuyên môn đã được Giám đốc Sở Y tế phê duyệt và ban hành kèm theo giấy phép hoạt động.

Đây cũng chính là vấn đề được Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu Sở Y tế TP.HCM kiểm tra trong vụ việc lần này: Phòng khám có thực hiện các kỹ thuật ngoài danh mục hoặc vượt quá phạm vi chuyên môn được cấp phép hay không.

Một thông tin đáng chú ý khác là trước vụ việc đang được xác minh, Công ty Cổ phần Jangshi Luxury từng bị Thanh tra Sở Y tế TP.HCM xử phạt vi phạm hành chính.

Theo quyết định xử phạt số 149/QĐ-XPHC được Thanh tra Sở Y tế ban hành ngày 5/5/2025, doanh nghiệp này bị phạt tổng cộng 57 triệu đồng. Các vi phạm được công bố gồm người hành nghề không đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; không lập sổ khám bệnh, chữa bệnh; quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt nhưng chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo. Doanh nghiệp đồng thời bị buộc tháo gỡ, xóa các quảng cáo vi phạm.

Bên cạnh đó, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh còn đề nghị Sở Y tế TP.HCM tăng cường kiểm tra, thanh tra các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh TP.HCM có số lượng cơ sở thẩm mỹ rất lớn. Theo số liệu Sở Y tế TP.HCM đã công bố, thành phố có hàng trăm phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ, bên cạnh hệ thống bệnh viện thẩm mỹ, khoa tạo hình thẩm mỹ và hàng nghìn cơ sở dịch vụ phi y tế như spa, chăm sóc da.

Thanh tra ngành y tế từng ghi nhận nhiều nhóm vi phạm như hành nghề không có chứng chỉ, không đăng ký hành nghề, cung cấp dịch vụ ngoài phạm vi chuyên môn, sử dụng người không đủ điều kiện hành nghề và quảng cáo dịch vụ y tế không đúng quy định.

Với trường hợp tại Jangshi Luxury, vấn đề quan trọng nhất hiện nay là làm rõ diễn biến trước khi bệnh nhân N.Q.T được đưa đến cơ sở, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân, dịch vụ hoặc kỹ thuật mà bệnh nhân đã sử dụng, người trực tiếp thực hiện, quy trình cấp cứu và nguyên nhân tử vong.

Cùng với đó, cơ quan chức năng cần đối chiếu hồ sơ bệnh án, sổ khám, chữa bệnh, danh mục kỹ thuật được cấp phép và hồ sơ nhân sự hành nghề tại phòng khám để xác định cơ sở có tuân thủ đầy đủ quy định hay không.