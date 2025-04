Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện rà soát thuốc giả, sữa giả, chấn chỉnh việc nhân viên tư vấn bán sữa

Rà soát thuốc giả và sữa giả trong BV

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, thời gian gần đây, có thông tin phản ánh tình trạng nhân viên y tế trong các bệnh viện (BV) tư vấn, hướng dẫn người bệnh, người nhà bệnh nhân sử dụng các sản phẩm sữa do một số doanh nghiệp, cá nhân sản xuất và phân phối, đã được công an xác định là sữa giả. Đồng thời, công an cũng đã phát hiện đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả với quy mô lớn…

Trước tình hình trên, Bộ Y tế yêu cầu giám đốc các BV Trung ương và giám đốc các Sở Y tế khẩn trương chỉ đạo các nội dung sau:

Đối với việc kê đơn, chỉ định, sử dụng thuốc, Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu các BV, các Sở Y tế khẩn trương rà soát, kiểm tra, đối chiếu danh mục thuốc và các thuốc được sử dụng trong cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) với các thuốc giả đã được cơ quan chức năng điều tra, phát hiện, xử lý thời gian qua và xử lý theo quy định nếu có vi phạm.

Bên cạnh đó, cần rà soát, kiểm tra việc kê đơn thuốc có các sản phẩm không phải là thuốc như sữa, thực phẩm chức năng… để kịp thời chấn chỉnh, có biện pháp xử lý theo quy định.

Sữa giả đã lọt vào BV

Các BV, các Sở Y tế tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh nếu phát hiện hành vi trong KCB: Kê đơn, chỉ định sử dụng thuốc đối với các thuốc chưa được cấp phép lưu hành theo quy định của pháp luật về dược trong KCB; kê đơn thuốc, chỉ định thực hiện các dịch vụ kỹ thuật, thiết bị y tế, gợi ý chuyển người bệnh tới cơ sở KCB khác hoặc có hành vi khác nhằm trục lợi; người hành nghề bán thuốc dưới mọi hình thức; lợi dụng việc kê đơn thuốc để trục lợi; quảng cáo thuốc khi chưa được phép hoặc không đúng với nội dung đã được xác nhận.

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng yêu cầu các BV khẩn trương triển khai các giải pháp bảo đảm việc kê đơn, sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả; quản lý, giám sát việc kê đơn, sử dụng thuốc phù hợp với chẩn đoán, tình trạng bệnh, tính cần thiết, an toàn, hợp lý và hiệu quả. Tăng cường hoạt động dược lâm sàng trong tư vấn, giám sát kê đơn; giám sát phản ứng có hại của thuốc (ADR) và triển khai hoạt động quản lý tương tác thuốc theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Chấn chỉnh việc nhân viên y tế tư vấn bán sữa giả, thực phẩm chức năng

Với hoạt động tiêu thụ sản phẩm không phải là thuốc trong cơ sở y tế, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn chỉ đạo các BV, các Sở Y tế khẩn trương kiểm tra, rà soát việc nhân viên y tế tư vấn, giới thiệu, bán các sản phẩm sữa (đặc biệt các sản phẩm sữa giả đã được cơ quan điều tra, phát hiện), thực phẩm chức năng… cho người bệnh, người nhà người bệnh.

Bảo đảm hoạt động dinh dưỡng trong BV đúng quy định Luật KCB và Thông tư của Bộ Y tế về hoạt động dinh dưỡng trong BV.

21 thuốc giả vừa được Công an Thanh Hoá phát hiện không vào được BV công

Thứ trưởng cũng yêu cầu các BV kiểm tra, giám sát việc thông tin, quảng cáo, tiếp thị, kê đơn, tư vấn, ghi nhãn, hướng dẫn sử dụng các sản phẩm không phải là thuốc có nội dung dùng để phòng bệnh, chữa bệnh, chẩn đoán bệnh, điều trị bệnh, giảm nhẹ bệnh, điều chỉnh chức năng sinh lý cơ thể người; quảng cáo vượt quá phạm vi hành nghề hoặc vượt quá phạm vi hoạt động chuyên môn đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, lợi dụng kiến thức y học để quảng cáo gian dối về khám bệnh, chữa bệnh.

“Xử lý nghiêm, tuyệt đối không bao che, dung túng các hành vi vi phạm; đồng thời tăng cường quán triệt, phổ biến các quy định của pháp luật, thông tin kịp thời để nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của nhân viên y tế , người bệnh, người nhà và người dân trong việc tham gia phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm” - Thứ trưởng Thuấn nhấn mạnh.

Giám đốc các BV và các Sở Y tế phải báo cáo việc thực hiện các nội dung trên và kết quả xử lý về Bộ Y tế trước ngày 24/4.