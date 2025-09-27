Bộ Tài chính đề xuất trường hợp miễn thu lệ phí cấp chứng chỉ môi giới bất động sản

Bộ Tài chính vừa đề xuất mức thu lệ phí cấp mới, cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và trường hợp không phải nộp lệ phí.

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Việc này nhằm bảo đảm đồng bộ, thống nhất với pháp luật về kinh doanh bất động sản, pháp luật về phí, lệ phí và ngân sách Nhà nước.

Bộ Tài chính cho biết Bộ Xây dựng cung cấp thông tin chi phí để thực hiện cấp chứng chỉ là 307.991 đồng/hồ sơ đối với cá nhân. Mức thu lệ phí Bộ Xây dựng đề xuất là 300.000 đồng/chứng chỉ đối với cấp mới và 200.000 đồng/chứng chỉ đối với cấp lại chứng chỉ, tương đương mức lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề của các lĩnh vực khác đã ban hành trong thời gian gần đây. Ví dụ như: cấp chứng chỉ hành nghề lưu trữ: 300.000 đồng/chứng chỉ; cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu trữ: 200.000 đồng/chứng chỉ.

Theo quy định tại Điều 9 Luật Phí và lệ phí thì mức thu lệ phí không nhằm bù đắp chi phí.

Vì vậy, trên cơ sở đề xuất của Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính dự kiến mức thu lệ phí cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản như sau: Cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản: 300.000 đồng/chứng chỉ; Cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản: 200.000 đồng/chứng chỉ.

Trường hợp cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do lỗi của cơ quan Nhà nước hoặc do thay đổi địa giới đơn vị hành chính theo quy định của cấp có thẩm quyền thì không phải nộp lệ phí cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo quy định tại Thông tư này.

Bộ Tài chính cho biết Thông tư số 74/2022 đang quy định về hình thức, thời hạn thu, nộp và kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền. Tuy nhiên, khi Luật Ngân sách Nhà nước năm 2025 có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, một số nội dung giữa Thông tư này và luật mới sẽ không còn đồng bộ.

Để đảm bảo tính pháp lý và thống nhất áp dụng, Bộ Tài chính dự kiến đưa toàn bộ quy định của Thông tư 74/2022 vào nghị định thay thế Nghị định 120 và Nghị định 82, đồng thời sẽ bãi bỏ Thông tư 74.

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển ngày càng “nóng” của thị trường bất động sản, vai trò của môi giới bất động sản đang ngày càng được đánh giá cao, với những yêu cầu ngày càng khắt khe.

Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), trong số hơn 300.000 môi giới đang hành nghề trong lĩnh vực bất động sản chỉ có khoảng 40.000 môi giới được cơ quan chức năng cấp chứng chỉ hành nghề.

Dù có nhiều hơn số lượng môi giới này đã trải qua quá trình đào tạo chuyên môn nghiệp vụ một cách bài bản, đã tham gia các khóa học bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, sẵn sàng tham gia các kỳ thi sát hạch nhưng lại chưa có chứng chỉ chỉ vì không có suất thi.