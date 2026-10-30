Trung Quốc kết thúc Hội nghị Trung ương 5 khóa XX: 33 quan chức cấp cao bị khai trừ đảng tịch

Hội nghị Trung ương 5 khóa XX ĐCS Trung Quốc tuyên bố tiếp tục đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng, khẳng định đã loại bỏ những “mối nguy nghiêm trọng” bên trong Đảng, Nhà nước và quân đội; quyết định tổ chức Đại hội XXI vào nửa cuối năm 2027.

Theo Tân Hoa xã, Hội nghị toàn thể lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX đã bế mạc chiều 29/10, sau bốn ngày làm việc. Hội nghị thông qua văn kiện về một số vấn đề trọng đại nhằm kiên trì thúc đẩy toàn diện công tác xây dựng Đảng nghiêm minh.

Hội nghị đánh giá cao những “thành tựu to lớn” trong công tác xây dựng Đảng nghiêm minh toàn diện kể từ Đại hội XVIII năm 2012. Theo thông cáo, cuộc “tự cách mạng” này đã khắc phục tình trạng vai trò lãnh đạo của Đảng bị suy yếu, hình thức hóa và xem nhẹ; đồng thời loại bỏ những “mối nguy nghiêm trọng” tồn tại bên trong Đảng, Nhà nước và quân đội.

Hội nghị nhấn mạnh cần tiếp tục duy trì sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Trung ương Đảng đối với công tác chống tham nhũng, kiên quyết đưa cuộc đấu tranh này đến cùng.

Cùng với đó, hội nghị quyết định Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XXI của Đảng Cộng sản Trung Quốc (Đại hội XXI) sẽ được tổ chức tại Bắc Kinh vào nửa cuối năm 2027.

Khẳng định đã loại bỏ những mối nguy nghiêm trọng trong Đảng, Nhà nước và quân đội

Theo thông cáo do Tân Hoa xã công bố, tham dự Hội nghị Trung ương 5 khóa XX có 162 ủy viên chính thức và 117 ủy viên dự khuyết, tổng cộng 279 người, vắng 97 người so với số thành viên ban đầu.

Ban Chấp hành Trung ương khóa XX ban đầu có 205 ủy viên chính thức và 171 ủy viên dự khuyết, tổng cộng 376 người. Số lượng đại biểu tham dự giảm mạnh phản ánh những biến động nhân sự trong những năm gần đây, trong bối cảnh chiến dịch chống tham nhũng tiếp tục được mở rộng.

Hội nghị đã thông qua văn kiện về những vấn đề trọng đại nhằm kiên trì thúc đẩy toàn diện công tác quản lý Đảng nghiêm minh, đồng thời đánh giá công tác này trong “thời đại mới” kể từ Đại hội XVIII là một thành tựu to lớn.

Thông cáo nêu rõ, Trung ương Đảng với ông Tập Cận Bình là hạt nhân đã thể hiện “dũng khí chính trị to lớn và tinh thần trách nhiệm mạnh mẽ”, trực diện xử lý những vấn đề nghiêm trọng từng xuất hiện trong nội bộ.

Theo đánh giá của hội nghị, từng có thời điểm vai trò lãnh đạo của Đảng bị suy yếu, hình thức hóa và xem nhẹ; công tác quản lý, xây dựng Đảng thiếu nghiêm túc và hiệu quả; nhiều vấn đề nội bộ gây quan ngại sâu sắc.

Trước thực trạng đó, Trung ương Đảng đã kiên định thúc đẩy quản lý, xây dựng Đảng nghiêm minh toàn diện, mạnh tay chấn chỉnh từ bên trong và sử dụng các biện pháp cứng rắn để lập lại trật tự.

Thông cáo cho rằng những nỗ lực này đã đảo ngược về căn bản tình trạng quản lý Đảng lỏng lẻo, ngăn chặn một số hiện tượng sai trái tồn tại lâu năm, xử lý nhiều căn bệnh cố hữu kéo dài và loại bỏ những mối nguy nghiêm trọng bên trong Đảng, Nhà nước và quân đội.

Lấy xây dựng chính trị làm trọng tâm, tiếp tục duy trì sức ép chống tham nhũng

Hội nghị nhận định công tác quản lý, xây dựng Đảng nghiêm minh toàn diện hiện có nhiều điều kiện thuận lợi, nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với những tình hình và vấn đề mới.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, đất nước và nội bộ Đảng có những biến chuyển sâu sắc, nhiệm vụ tập hợp, lãnh đạo nhân dân bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển quốc gia ngày càng nặng nề. Nhiệm vụ thúc đẩy cải cách, phát triển, duy trì ổn định xã hội cũng trở nên phức tạp hơn.

Bên cạnh đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc phải đối mặt với thách thức ngày càng lớn trong việc duy trì tính tiên phong và sự trong sạch của đội ngũ.

Hội nghị nhấn mạnh toàn Đảng cần nhìn nhận sâu sắc ý nghĩa của việc kiên trì quản lý xây dựng Đảng nghiêm minh toàn diện từ góc độ chiến lược, gắn với mục tiêu củng cố vị thế cầm quyền lâu dài của Đảng và thực hiện công cuộc phục hưng dân tộc Trung Hoa.

Theo nghị quyết, công tác quản lý, xây dựng Đảng nghiêm minh toàn diện phải tuân thủ bảy nguyên tắc: phục vụ nhiệm vụ chính trị và sứ mệnh của Đảng; lấy xây dựng chính trị làm trọng tâm; thực hiện nghiêm minh trên mọi phương diện; tập trung giải quyết các vấn đề; kiên định nguyên tắc nhưng đổi mới phương thức; cấp trên làm gương cho cấp dưới; và quản lý Đảng theo quy định.

Đối với công tác chống tham nhũng, hội nghị yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Trung ương Đảng; chú trọng hơn nữa việc xử lý đồng bộ cả nguyên nhân trực tiếp lẫn căn nguyên sâu xa, kết hợp trừng trị nghiêm khắc, xử lý chính xác, phòng ngừa hiệu quả và triển khai đồng bộ.

Hội nghị nhấn mạnh phải duy trì sức ép cao trong trừng trị tham nhũng, tăng cường kiểm soát và giám sát việc thực thi quyền lực, đồng thời củng cố nền tảng tư tưởng đề cao liêm chính và kiên quyết chống tham nhũng.

Tướng Trương Thăng Dân được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị BCHTW Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX, Ảnh: 81cn.

Xác nhận loại bỏ 33 quan chức cấp cao khỏi Đảng sau một năm

Hội nghị Trung ương 5 khóa XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc xác nhận việc khai trừ đảng tịch 33 quan chức cấp cao, trong đó có 16 người thuộc quân đội. Quy mô thanh lọc cho thấy chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình đang tiếp tục mở rộng.

Trong số 33 ủy viên Trung ương bị khai trừ đảng tịch được Hội nghị Trung ương 5 xác nhận, có 16 người thuộc quân đội. Đáng chú ý là ông Trương Hựu Hiệp, người từng giữ chức vụ Phó chủ tịch Quân ủy - tướng lĩnh cấp cao nhất của quân đội Trung Quốc, bị điều tra từ tháng 1 năm nay với cáo buộc vi phạm kỷ luật và pháp luật.

Các quyết định khai trừ nói trên trước đó đã được Bộ Chính trị Trung ương thông qua. Thông cáo Hội nghị Trung ương 5 cũng xác nhận số phận chính trị của nhiều quan chức đã biến mất khỏi các hoạt động công khai trong nhiều tháng, thậm chí lâu hơn, mà không có lời giải thích chính thức.

Những người được xác nhận bị khai trừ đảng tịch còn có ông Lưu Kiến Siêu, cựu Trưởng Ban Liên lạc đối ngoại Trung ương; ông Lưu Chấn Lập, cựu Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp Quân ủy Trung ương; ông Mã Hưng Thụy, cựu Ủy viên Bộ Chính trị; và ông Chung Thiệu Quân, cựu Chánh văn phòng Quân ủy Trung ương.

Theo thông báo chính thức, chỉ có 279 Ủy viên chính thức và dự khuyết tham dự Hội nghị Trung ương lần này. Trong khi đó, Ban Chấp hành Trung ương khóa XX được thành lập tại Đại hội XX năm 2022 có tổng cộng 376 ủy viên.

Như vậy, trong vòng bốn năm qua, gần 100 người đã bị đưa ra khỏi Ban Chấp hành Trung ương với các lý do khác nhau.

Những con số trên phản ánh mức độ xáo trộn đáng kể trong bộ máy lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc, đặc biệt trong quân đội. Chiến dịch chống tham nhũng vốn được ông Tập thúc đẩy từ khi lên nắm quyền năm 2012 đang tiếp tục tác động sâu rộng đến đội ngũ quan chức do chính ông bổ nhiệm và đề bạt.

Tướng Trương Thăng Dân được bổ sung vào Bộ Chính trị

Một quyết định quan trọng khác được Hội nghị Trung ương 5 thông qua là tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XXI tại Bắc Kinh vào nửa cuối năm 2027.

Tại đại hội này, ông Tập Cận Bình được dự báo sẽ tiếp tục nắm giữ chức Tổng Bí thư thêm một nhiệm kỳ 5 năm. Nếu điều đó xảy ra, thời gian cầm quyền của ông sẽ kéo dài ít nhất 20 năm, củng cố vị thế nhà lãnh đạo quyền lực nhất Trung Quốc trong nhiều thập niên.

Đáng chú ý, Hội nghị Trung ương lần này chỉ thông qua một quyết định thăng tiến quan trọng: ông Trương Thăng Dân, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, được bổ sung vào Bộ Chính trị.

Ông Trương là người phụ trách giám sát công tác chống tham nhũng và điều tra các hành vi không trung thành trong quân đội. Việc ông Trương Thăng Dân được đưa vào Bộ Chính trị cho thấy hệ thống kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong quân đội tiếp tục được tăng cường.

Theo Singtao, LTN