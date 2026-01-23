Bế mạc Đại hội Đảng XIV

Sau khi thông qua nhiều báo cáo quan trọng và bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới, Đại hội XIV bế mạc vào chiều nay (23/1).

Đồng chí Tô Lâm tái đắc cử Tổng bí thư

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sáng 23/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất để quyết định những vấn đề đặc biệt quan trọng, đánh dấu khởi đầu của nhiệm kỳ mới.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã hoàn thành các nội dung đặc biệt quan trọng: Bầu Bộ Chính trị, bầu Tổng Bí thư, bầu Ban Bí thư, nghe báo cáo về phương án các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và cho ý kiến về nhân sự đảm nhiệm chức danh Thường trực Ban Bí thư, bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương, bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Danh sách 19 Ủy viên Bộ Chính trị

Ban Chấp hành Trung ương khóa mới cũng bầu Bộ Chính trị khóa XIV gồm 19 người:

1. Tổng Bí thư Tô Lâm

2. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

3. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú

4. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng

5. Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến

6. Chủ tịch Mặt trận TQVN Bùi Thị Minh Hoài

7. Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng

8. Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an

9. Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc

10. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND VN

11. Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết

12. Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang

13. Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung

14. Phó trưởng Ban thường trực Ban Nội chính Lê Minh Trí

15. Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc

16. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh

17. Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị

18. Phó giám đốc thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Đoàn Minh Huấn

19. Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng

Đại hội XIV của Đảng khai mạc ngày 20/1 với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên.

Chiều 23/1, Đại hội XIV của Đảng họp phiên bế mạc. Ảnh: Vietnamnet.

Ông Trần Cẩm Tú tái giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa XIV

Ngoài ra, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV biểu quyết thông qua số lượng Ban Bí thư khóa XIV gồm 13 đồng chí trong đó có 10 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị sẽ phân công tham gia Ban Bí thư theo cơ cấu. Ba đồng chí sẽ bầu tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã bầu 3 đồng chí tham gia Ban Bí thư khóa XIV gồm:

1. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước.

2. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ.

3. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Toà án nhân dân Tối cao.

Trên cơ sở kết quả giới thiệu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị khóa XIV đã phân công đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị tái giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa XIV.

Ông Trần Sỹ Thanh tái cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Tại Hội nghị sáng nay, Trung ương đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV với 23 thành viên gồm:

1. Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

2. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

3. Ông Trần Tiến Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

4. Bà Trần Thị Hiền, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

5. Ông Đinh Hữu Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

6. Ông Hà Quốc Trị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

7. Ông Đoàn Anh Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

8. Ông Bùi Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

9. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

10. Ông Lê Văn Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

11. Ông Đào Thế Hoằng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

12. Ông Lê Nguyễn Nam Ninh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

13. Ông Đinh Văn Tường, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

14. Ông Trần Quốc Bình, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

15. Ông Trịnh Thế Bình, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

16. Ông Trần Văn Phúc, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Trung ương

17. Ông Triệu Văn Chiến, Vụ trưởng Vụ địa bàn 3

18. Ông Phạm Thái Hà, Vụ trưởng Vụ địa bàn 8

19. Ông Trần Việt Hà, Vụ trưởng Vụ địa bàn 6

20. Ông Hoàng Công Huấn, Vụ trưởng Vụ địa bàn 2A

21. Ông Ngô Đăng Nhật, Vụ trưởng Vụ địa bàn 1

22. Ông Nguyễn Quang Oanh, Vụ trưởng Vụ địa bàn 5, Ủy viên Ủy ban Ủy ban Kiểm tra Trung ương

23. Bà Lê Mỹ Hạnh, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng

Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, được Trung ương bầu tái cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.