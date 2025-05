Bắt đầu mở rộng tuyến cao tốc xuyên rừng Bạch Mã, thúc đẩy phát triển kinh tế miền Trung

Tăng gấp đôi năng lực vận hành

Ngày 29/5, tại xã Xuân Lộc (huyện Phú Lộc, TP Huế), Bộ Xây dựng phối hợp với UBND TP Huế và TP Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên.

Dự án có chiều dài 65km, Km 0 thuộc địa phận thị trấn La Sơn, huyện Phú Lộc, thành phố Huế và điểm cuối tại Km 66 thuộc địa phận (xã Hòa Liên, TP Đà Nẵng). Nút giao Hòa Liên sẽ kết nối với điểm đầu tuyến Hòa Liên - Túy Loan, thuộc địa phận xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Tổng mức đầu tư khoảng 3.010 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước, do Ban QLDA đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư. Tiến độ dự kiến cơ bản hoàn thành trong năm 2025.

Dự án mở rộng từ 2 làn xe (được đưa vào khai thác tạm thời năm 2022) lên 4 làn xe hoàn chỉnh, với mặt cắt ngang rộng 22m. Mặt đường sử dụng kết cấu cấp cao A1, lớp mặt bê tông nhựa chặt trên nền móng gia cố hiện đại, đảm bảo vận tốc thiết kế 60–80km/h.

Bên cạnh đó, toàn tuyến sẽ được cải tạo hoặc xây dựng mới 50 cầu, bổ sung đường gom dân sinh, hệ thống thoát nước, an toàn giao thông theo tiêu chuẩn hiện hành.

Theo Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, việc mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên không chỉ tăng gấp đôi năng lực vận hành so với tuyến tạm 2 làn trước đây, mà còn khắc phục tình trạng quá tải, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đây là bước đi chiến lược nhằm hoàn thiện trục cao tốc Bắc - Nam, kết nối hiệu quả các tuyến Cam Lộ - La Sơn và Hòa Liên - Túy Loan, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng khu vực miền Trung.

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND TP Huế nhận định, đây là dự án đặc biệt, kết nối liên thông 2 thành phố Đà Nẵng và Huế; đi qua Vườn Quốc gia Bạch Mã, một khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt.

Chính vì vậy, các cơ quan, các nhà thầu, các đơn vị liên quan phải có giải pháp quản lý, giám sát chặt chẽ, nhằm giảm thiểu tối đa tác động đến môi trường, tuân thủ các quy định về bảo vệ thiên nhiên và hệ sinh thái cho khu vực này.

“Về phía địa phương, trong quá trình triển khai thực hiện dự án Huế cũng như Đà Nẵng sẽ giải quyết nhanh chóng, kịp thời các trường hợp phát sinh về đền bù, giải phóng mặt bằng, chuyển đổi đất, chuyển đổi rừng, vật liệu...”, ông Phương nhấn mạnh.

Tuân thủ yêu cầu kỹ thuật, không để xảy ra tiêu cực

Phát biểu tại Lễ khởi công, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, hiện nay, cả nước đã đưa vào khai thác 2.268km cao tốc, đến hết năm 2025 đưa vào khai thác khoảng 3.000 km và hết năm 2050 đưa vào khai thác khoảng 5.000 km.

Đoạn tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên được đầu tư mở rộng sẽ từng bước hoàn chỉnh hạ tầng giao thông theo quy hoạch, bảo đảm đồng bộ, hiện đại; nâng cao năng lực khai thác, giảm thiểu tai nạn giao thông. Dự án có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kết nối các địa phương, bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực và cả nước.

Cùng với tuyến Cam Lộ - La Sơn, Đà Nẵng - Quảng Ngãi, tuyến cao tốc này sẽ nâng cao năng lực vận tải trục Bắc - Nam, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực miền Trung, thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020–2030.

Lực lượng thi công sẵn sàn đưa dừ án về đúng tiến độ

Bộ trưởng yêu cầu chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và các nhà thầu thi công cần xây dựng phương án thi công khoa học, phù hợp điều kiện thực tế, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn và vệ sinh môi trường

“Tất cả các đơn vị tham gia phải tuyệt đối tuân thủ yêu cầu kỹ thuật, các quy định pháp luật, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực hay lãng phí trong suốt quá trình thực hiện. Tôi đề nghị UBND TP Huế và UBND TP Đà Nẵng tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng – yếu tố then chốt quyết định hiệu quả đầu tư. Đồng thời, quan tâm đến công tác tái định cư, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống, đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình thi công.”, Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh.