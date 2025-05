Đọ giá căn hộ cao cấp ở Đà Nẵng, ai đầu bảng xếp hạng?

Các tên tuổi “đình đám” trong giới căn hộ cao cấp

Về quy mô, trong loạt dự án căn hộ thương mại khởi công từ cuối năm 2024, đầu 2025 phải kể đến The Royal Boutique Hotel & Condo Đà Nẵng (còn được biết đến với tên Nagomi Danang Tower) ở mặt tiền đường Bạch Đằng (phường Bình Thuận, quận Hải Châu), do Công ty TNHH MTV The Royal Đà Nẵng làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 5.200 tỷ đồng.

The Royal Boutique Hotel & Condo Đà Nẵng được xây dựng trên diện tích đất 3.125 m2; quy mô công trình 29 tầng nổi và 2 tầng hầm, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 54.000 m2.

Khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp ra thị trường khoảng 286 căn hộ cao cấp (có diện tích từ 58,6 m2 – 102,7 m2 tuỳ theo loại từ 1 -3 phòng ngủ) và 125 phòng khách sạn tiêu chuẩn 5 sao.

Các căn hộ có pháp lý sổ hồng riêng từng căn, sở hữu lâu dài đối với người Việt Nam và 50 năm đối với người nước ngoài với mức giá từ 125 triệu đồng/m2, tùy theo loại căn hộ, diện tích và vị trí.

Dự án Newtown Diamond Đà Nẵng (tại đường Trường Sa – đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), do Công ty TNHH Phát triển New Town (thuộc Tập đoàn BRG) làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư gần 4.900 tỷ đồng.

Newtown Diamond Đà Nẵng được xây dựng trên lô đất có diện tích 1,47 ha; quy mô 3 tòa tháp cao 36 tầng nổi và 3 tầng hầm. Dự án dự kiến hoàn thành vào quý I/2026. Khi hoàn thành, dự án cho ra 1.733 căn hộ có pháp lý sở hữu lâu dài, sổ hồng riêng cho từng căn hộ. Trong đó, loại the Ruby là 829 căn, The Sapphire là 510 căn và The Diamond có 394 căn.

Dự án cung cấp đa dạng loại hình căn hộ từ studio đến 3 phòng ngủ, với diện tích từ 35 m2 - 131 m2, với giá bán dự kiến từ 70 triệu đồng/m2.

Một dự án tên tuổi nữa có tổng mức đầu tư trên 3.000 tỷ đồng là Nobu Residences Đà Nẵng (số 1 đường Võ Văn Kiệt, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) và Sun Cosmo Residence toạ lạc tại đường Trần Thị Lý, quận Ngũ Hành Sơn.

Dự án Nobu Residences Đà Nẵng do liên doanh Công ty Cổ phần Bất động sản Bản Việt (VCRE), Công ty TNHH Phoenix Holdings và thương hiệu khách sạn cao cấp Nobu Hospitality làm chủ đầu tư, trên diện tích khu đất 5.700 m2.

Dự án có tổng mức đầu tư 3.687 tỷ đồng; quy mô gồm 1 tòa tháp cao 43 tầng (186 m), với 186 phòng khách sạn và 264 căn hộ du lịch. Dự kiến đưa vào bàn giao vào quý I/2027.

Dự án cung cấp đa dạng loại hình căn hộ và khách sạn, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng gồm: căn hộ Studio (diện tích 42,2 – 43 m2), căn hộ 1 phòng ngủ (64,4 – 71 m2); căn hộ 2 phòng ngủ (99,7 – 118,7 m2); căn hộ 3 phòng ngủ (136,5 – 166,2 m2); căn Sky Villas (282,3 – 288 m2); Penthouse (358,5 – 424 m2) với giá bán dự kiến từ 120 triệu đồng/m2. Các căn hộ nơi đây có pháp lý sở hữu lâu dài cho người Việt Nam; thời hạn sở hữu 50 năm cho người nước ngoài.

Một dự án đáng chú ý nữa là The Estuary Tuyên Sơn (Số 50 đường Quy Mỹ, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu), do Công ty TNHH Phát triển Nhà Tuyên Sơn làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 2.300 tỷ đồng; cùng nhà phát triển dự án là thương hiệu bất động sản cao cấp Masterise Homes.

The Estuary Tuyên Sơn được xây dựng trên diện tích khu đất rộng 1,82 ha; quy mô gồm 2 tòa tháp cao 39 tầng và 2 tầng hầm. Dự án dự kiến hoàn thành vào quý IV/2025 và cung cấp cho thị trường 1.196 căn hộ các loại từ 1-3 phòng ngủ có diện tích từ 40-100m2; căn hộ Dual Key và Penthouse có diện tích từ 101 m2 trở lên.

Các căn hộ có pháp lý sổ hồng riêng từng căn, sở hữu lâu dài đối với người Việt Nam và 50 năm đối với người nước ngoài với mức giá từ 70 triệu đồng/m2, tùy theo loại căn hộ, diện tích và vị trí.

Cái tên nào đứng đầu giá bán?

Dù chưa có con số cụ thể về giá bán, nhưng khảo sát trên các nền tảng trực tuyến, về giá bán/m2 thì dự án Danang Landmark Tower (tại lô B1-1-1, B1-1-2, B1-1-3, khu dân cư 2/9, phường Bình Thuận, quận Hải Châu) đang đứng đầu về giá.

Dự án do Công ty CP Cosmos Housing làm chủ đầu tư, đến nay dù chưa công bố tổng mức đầu tư sau các lần điều chỉnh, nhưng tại thời điểm mở bán, mức giá căn hộ dự kiến dao động từ 94,2 - 129,5 triệu đồng/m2, tùy thuộc vào vị trí, tầng và hướng.

Dự án Danang Landmark Tower do Công ty CP Cosmos Housing làm chủ đầu tư trên diện tích khu đất 3.765,1 m2, có mức giá căn hộ dao động từ 94,2 - 129,5 triệu đồng/m2, tùy thuộc vào vị trí, tầng và hướng view của căn hộ.

Danang Landmark Tower là tổ hợp căn hộ cao cấp chuẩn Nhật Bản đầu tiên tại Đà Nẵng, với quy mô 2 tòa tháp đôi – Phoenix (31 tầng) và Dragon (39 tầng), cùng 2 tầng hầm cùng tổng diện tích sàn xây dựng gần 60.000 m2. Dự án dự kiến hoàn thành vào quý III/2025, cung ứng ra thị trường 446 căn hộ cao cấp (gồm căn hộ 2 phòng ngủ có diện tích từ 55,94m2 – 228,83m2 và căn hộ 3 phòng ngủ có diện tích từ 248,46 – 390,47 m2), 3 căn penthouse và 3 căn duplex tại tầng 38–39 của tháp Dragon.

Tiếp theo về giá là căn hộ dự án The Royal Boutique Hotel & Condo Đà Nẵng gần dự án Danang Landmark Tower khi được công bố mức giá bán từ 125 triệu đồng/m2, tùy theo loại căn hộ, diện tích và vị trí.

Gần đó, dự án The Filmore Đà Nẵng (Lô B1-1-8, đường Bạch Đằng, phường Bình Thuận, quận Hải Châu) do Công ty CP Phát triển Bất động sản Filmore làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 700 tỷ đồng cũng không thua kém khi có giá bán dao động từ 110 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm VAT), tùy theo vị trí và loại căn hộ.

Dự án The Filmore Đà Nẵng (Lô B1-1-8, đường Bạch Đằng, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) do Công ty CP Phát triển Bất động sản Filmore làm chủ đầu tư có giá bán dao động từ 110 triệu đồng/m2

Dự án The Filmore Đà Nẵng được xây dựng trên diện tích khu đất 1.504 m2, gồm 1 toàn tháp cao 25 tầng nổi và 3 tầng hầm, cung cấp cho thị trường 206 căn hộ. Trong đó, dự án cung cấp đa dạng loại hình căn hộ, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng từ loại 1 phòng ngủ (78 căn, diện tích từ 45–48 m2), 2 phòng ngủ (124 căn, diện tích từ 62–76 m2), loft 3 phòng ngủ (4 căn, diện tích từ 115–117 m2); dual key và sky terrace (9 căn).

Dịch về phía quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn có 2 dự án khá thu hút sự quan tâm: The Legend City Danang do Công ty TNHH MTV Vipico làm chủ đầu tư và Sun Cosmo Residence do Công ty TNHH Mặt Trời Đà Nẵng (Sun Property) làm chủ đầu tư .

Dự án The Legend City Danang (tại lô A20, đường Võ Văn Kiệt, phường An Hải Nam, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) do Công ty TNHH MTV Vipico làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng.

The Legend City Danang được xây dựng trên diện tích 11.200 m2; quy mô gồm 2 tòa tháp cao 29 tầng nổi và 3 tầng hầm, với các chức năng căn hộ cao cấp, khách sạn và trung tâm thương mại, cùng tiện ích đẳng cấp 5 sao.

Khi hoàn thành, The Legend City Đà Nẵng cho ra 800 sản phẩm căn hộ với nhiều nhu cầu gồm: căn hộ studio diện tích từ 35 - 45 m2; căn hộ 1 phòng ngủ: 50 - 60 m2; căn hộ 2 phòng ngủ: 70–90 m2; căn hộ 3 phòng ngủ: 100–120 m2; căn hộ duplex (Thiết kế thông tầng, diện tích lớn, tầm nhìn toàn cảnh sông Hàn và thành phố); Penthouse: Diện tích cực lớn, có hồ bơi riêng, sân vườn trên cao, nội thất cao cấp.

Trên các nền tảng trực tuyến, giá bán căn hộ dự kiến được đưa ra với mức giá từ 90 triệu đồng/m2 trở lên tuỳ theo diện tích và vị trí căn hộ.

Dự án Sun Cosmo Residence toạ lạc tại khu đất rộng 3,5ha tại đường Trần Thị Lý (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), do Công ty TNHH Mặt Trời Đà Nẵng (Sun Property) làm chủ đầu tư.

Còn dự án Sun Cosmo Residence toạ lạc tại khu đất rộng 3,5ha tại đường Trần Thị Lý (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng). Đây là tổ hợp dự án căn hộ cao tầng, biệt thự và nhà phố thương mại với thiết kế hiện đại, tiện ích đa dạng.

Dự án gồm 2 phân khu: The Panoma (gồm 2 tòa tháp căn hộ cao 27 tầng và 33 tầng), tổng cộng 650 căn hộ và 38 căn shophouse khối đế) và The Cosmo (khu thấp tầng với 101 căn townhouse cao 6–7 tầng và 43 căn shopvilla 3 tầng).

Đối với căn hộ cao tầng (The Panoma), dự án cung cấp 6 loại sản phẩm từ studio (35–40 m2) đến căn hộ 1-3 phòng ngủ diện tích từ 50-100 m2; căn hộ Duplex (100–140 m2); căn Penthouse (115–150 m2).

Mặc dù chưa có thông tin chính xác về tổng mức đầu tư, nhưng các sản phẩm căn hộ cao tầng tại dự án Sun Cosmo Residence được công bố giá bán từ 52,3 – 84,5 triệu đồng/m2, tùy theo loại căn hộ và vị trí. Riêng sản phẩm nhà phố thương mại (Townhouse) có giá bán từ 180 – 185 triệu đồng/m2. Dự án có tiến độ hoàn thành và bàn giao dự kiến vào quý III/2025.