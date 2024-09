Theo Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT), trong thời gian vừa qua, Cục Đường bộ Việt Nam và Khu Quản lý đường bộ III đã có nhiều văn bản đề nghị VEC và Trung tâm khai thác, vận hành đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi khắc phục các hư hỏng công trình và khắc phục các tồn tại trong công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên.

Mặc dù VEC cho rằng, đã chỉ đạo các đơn vị khắc phục một số tồn tại, tuy nhiên tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi vẫn còn nhiều hạng mục hư hỏng công trình, gây mất an toàn giao thông.

Trước thực trạng này, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị VEC chấn chỉnh, tiếp thu ý kiến, đôn đốc nhắc nhở của các cơ quan quản lý đường bộ, chủ động nâng cao trách nhiệm quản lý, bảo trì đối với các tuyến quốc lộ do VEC đầu tư, quản lý vận hành, khai thác và bảo trì; chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của đơn vị.

Đối với các hư hỏng trên tuyến cao tốc, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị VEC khẩn trương rà soát toàn bộ mặt đường trên tuyến cao tốc, khắc phục ngay các vị trí mặt đường bị ổ gà, bong tróc, hằn lún vệt bánh xe, lún võng đường dẫn hai đầu cầu tiềm ẩn mất an toàn giao thông; đánh giá lại toàn tuyến sau quá trình khai thác để đảm bảo khai thác tốc độ an toàn.

Bên cạnh đó, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu VEC phát quang cây cỏ, nạo vét cống rãnh, sửa chữa hệ thống an toàn giao thông thiếu hoặc hư hỏng không đảm bảo quy chuẩn QCVN41: 2019/BGTVT (biển báo, đinh phản quang, vạch sơn bị mờ…).

"VEC cần phối hợp với các ban ngành địa phương và các bên liên quan hoàn thiện các biển báo để bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến; có biện pháp khắc phục các điểm rào chắn chưa thực hiện do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (tổng toàn tuyến khoảng 8km), tiềm ẩn nguy cơ người dân và gia súc đi lên đường gây mất an toàn giao thông", văn bản nêu rõ.

Ngoài ra, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu VEC sửa chữa, thay thế và bố trí thêm đèn chiếu sáng tại các nút giao và các nhánh ra vào trạm thu phí, bố trí hệ thống bảng cảnh báo điện tử phục vụ ban đêm hoặc thời tiết mưa, bão; rà soát biển báo cấm phương tiện chở hàng hóa nguy hiểm tại trước trạm thu phí Phong Thử; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát nhà thầu bảo dưỡng thường xuyên thực hiện đúng và đầy đủ trách nhiệm về tuần đường, trách nhiệm về quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định.