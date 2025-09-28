Bão Bualoi sắp đổ bộ vào miền Trung

Dự báo, chiều 28/9, bão Bualoi di chuyển trên vùng biển Nghệ An - Quảng Trị với cường độ 12 - 13, giật cấp 16 và có khả năng tăng mạnh thêm.

Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết vào lúc 7h ngày 28/9, vị trí tâm bão Bualoi (bão số 10) cách bắc Quảng Trị khoảng 350km về phía Đông Đông Nam, cách TP Đà Nẵng khoảng 130km về phía Đông. Sức gió mạnh cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15.

Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

Theo cơ quan dự báo, đây là cơn bão di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Dự báo, đến chiều 28/9, bão di chuyển trên vùng biển Nghệ An - Quảng Trị với cường độ 12 - 13, giật cấp 16 và có khả năng tăng mạnh thêm. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 30km/h.

Vùng biển phía Tây khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa); vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi bị ảnh hưởng.

Dự báo hướng di chuyển của bão Bualoi. Ảnh: Trung tâm khí tượng thủy văn.

Đến rạng sáng 29/9, bão đi vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh với cường độ cấp 9-10, giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 25 - 30km/h, đi vào đất liền các tỉnh Trung Bộ. Thời điểm này, vùng biển phía Tây khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi bị ảnh hưởng.

Một ngày sau, bão số 10 đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau là một vùng áp thấp trên khu vực thượng Lào.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc và giữa biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 6-8m, vùng gần tâm bão 8-10m, biển động dữ dội.

Vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ và Lý Sơn) gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 5-7m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh. Đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).

Khu vực bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9 (biển động rất mạnh, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền), giật cấp 11, sóng biển cao từ 3-5m, biển động rất mạnh.

Theo dự báo, vùng ven biển và các đảo từ Ninh Bình - Hà Tĩnh có nước dâng do bão cao 0,5-1,5m, riêng nam Thanh Hóa tới bắc Hà Tĩnh nước dâng cao 1-1,5m. Nguy cơ ngập các tuyến đê, đường ven biển, ven cửa sông do nước biển dâng và sóng trong bão rất cao vào tối và đêm 28/9.

Trên đất liền, khu vực từ nam Quảng Trị đến Đà Nẵng có gió mạnh dần lên cấp 6-7 (cây cối rung chuyển, khó đi ngược gió), giật cấp 8-9.

Từ trưa 28/9, trên đất liền khu vực từ Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12 (sức gió có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng), giật cấp 14.

Dự báo từ chiều 28/9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Từ 28/9-30/9, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm.

Riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến phía bắc Quảng Trị phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (trên 200mm/3h).

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết tốc độ di chuyển của bão Bualoi nhanh gấp đôi các cơn bão khác và sẽ đạt cường độ mạnh nhất cấp 13, giật cấp 16. Từ ngày 28 - 29/9 sẽ là khoảng thời gian cơn bão đạt cường độ mạnh nhất.

Theo ông Khiêm, do yếu tố địa hình của miền Trung, gió mạnh của bão sẽ gây mưa lớn tại khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị từ ngày 28/9. Khu vực trung du và vùng núi Bắc Bộ cũng như từ Thanh Hóa đến Quảng Trị sẽ có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.