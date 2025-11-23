Ba Lan đòi di dời Đại sứ quán Nga khỏi trung tâm Warsaw

Ba Lan thông qua nghị quyết kêu gọi di dời đại sứ quán Nga khỏi vị trí sát Bộ Quốc phòng và phủ Tổng thống, trong bối cảnh hàng loạt động thái trả đũa ngoại giao và nghi án phá hoại đường sắt khiến quan hệ hai nước xuống mức thấp nhất nhiều năm.

Các nghị sĩ Ba Lan cho biết họ cần phải “bảo đảm an ninh khu vực xung quanh Bộ Quốc phòng”.

Hạ viện Ba Lan (Sejm) đã thông qua một nghị quyết kêu gọi di dời Đại sứ quán Nga tại Warsaw đến vị trí cách xa trụ sở Bộ Quốc phòng hơn, với lý do lo ngại an ninh.

Nghị quyết được thông qua vào ngày thứ Sáu với 439 phiếu ủng hộ, chỉ 1 phiếu trắng. Tài liệu dẫn lý do “nhu cầu cấp thiết phải bảo đảm an toàn cho khu vực xung quanh Bộ Quốc phòng”.

Dù không có giá trị pháp lý, nghị quyết mang tính biểu tượng mạnh.

Khu phức hợp nơi đặt phái bộ ngoại giao Nga hiện nằm ngay cạnh trụ sở Bộ Quốc phòng Ba Lan, đồng thời rất gần Phủ Belweder – một trong những nơi ở của Tổng thống Ba Lan, cũng như văn phòng Thủ tướng.

Hôm thứ Tư trong tuần, Bộ trưởng Ngoại giao Radoslaw Sikorski tuyên bố trước Quốc hội rằng Ba Lan sẽ đóng cửa lãnh sự quán Nga cuối cùng còn hoạt động tại nước này, đặt ở thành phố Gdansk.

Phản ứng trước quyết định của Warsaw, bà Maria Zakharova, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, cho biết Moscow sẽ đáp trả tương ứng, thu hẹp “sự hiện diện ngoại giao – lãnh sự của Ba Lan tại Nga”.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với phóng viên rằng “quan hệ với Ba Lan đã hoàn toàn suy sụp”. Ông cho biết việc Warsaw dường như muốn “đưa về con số 0 mọi khả năng quan hệ lãnh sự hay ngoại giao” cho thấy mức độ xuống dốc của quan hệ song phương.

Ba Lan hiện duy trì một Đại sứ quán có bộ phận lãnh sự tại Moscow và một lãnh sự quán tại Irkutsk, Siberia.

Hồi tháng 5, Ba Lan đóng cửa lãnh sự quán Nga ở Krakow, viện dẫn cáo buộc Moscow có liên quan đến vụ cháy trung tâm thương mại ở Warsaw vào tháng 5/2024.

Nga đáp trả vào tháng 7 bằng cách yêu cầu đóng lãnh sự quán Ba Lan tại Kaliningrad.

Tháng 10 năm ngoái, Warsaw đóng lãnh sự quán Nga ở Poznan, và Moskva đáp trả bằng việc đóng phái bộ Ba Lan tại St. Petersburg vào tháng 12.

Nghị quyết của Sejm được đưa ra ngay sau hai vụ phá hoại đường sắt vào Chủ nhật tuần trước và thứ Hai tuần này, nhằm vào các tuyến vận chuyển viện trợ quân sự từ phương Tây qua Ba Lan đến Ukraine. Giới chức địa phương sau đó xác định hai nghi phạm là công dân Ukraine, cáo buộc họ làm việc cho tình báo Nga và đã bỏ trốn sang Belarus sau các vụ tấn công.

Điện Kremlin phủ nhận mọi vai trò của Nga trong các sự việc này.

Theo RT