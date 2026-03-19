AI vật lý sẽ tác động đến 41% các công ty trong vòng 3 năm tới

Theo một báo cáo chuyên sâu vừa được Deloitte công bố gần đây, hiện chỉ có khoảng 3% các công ty được khảo sát đã tiến hành tích hợp sâu rộng công nghệ này vào hoạt động vận hành của họ.

Năm 2026 đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của khái niệm trí tuệ nhân tạo vật lý, một lĩnh vực đầy hứa hẹn nhưng vẫn đang ở giai đoạn bắt đầu tích hợp vào thực tế sản xuất. Theo một báo cáo chuyên sâu vừa được Deloitte công bố gần đây, hiện chỉ có khoảng 3% các công ty được khảo sát đã tiến hành tích hợp sâu rộng công nghệ này vào hoạt động vận hành của họ.

Tuy nhiên, một con số đáng chú ý khác cho thấy cứ mười doanh nghiệp thì có bốn đơn vị tin rằng trí tuệ nhân tạo vật lý sẽ thay đổi hoàn toàn diện mạo ngành công nghiệp của họ trong vòng ba năm tới. Khái niệm này bao hàm một phạm vi rộng lớn các ứng dụng nơi trí tuệ nhân tạo trực tiếp tác động và điều khiển các vật thể trong thế giới thực, tiêu biểu như xe tự lái, hệ thống tự động hóa nhà máy hay các robot hình người thực hiện việc nhà.

Tại hội nghị công nghệ GTC thường niên của Nvidia diễn ra tại San Jose tuần này, CEO Jensen Huang đã một lần nữa nhấn mạnh tiềm năng khổng lồ của mảng này. Ông thậm chí đã kết thúc bài phát biểu quan trọng của mình bằng màn trò chuyện trực tiếp trên sân khấu với một phiên bản robot của người tuyết Olaf trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng Frozen.

Những minh chứng sống động như vậy càng củng cố niềm tin vào tương lai của các cỗ máy thông minh có khả năng tương tác vật lý. Dữ liệu từ khảo sát của Deloitte thực hiện trên hơn ba ngàn nhà lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu cho thấy, dù tỷ lệ ứng dụng hiện tại còn thấp, kỳ vọng về tốc độ tăng trưởng là rất lớn. Khoảng 41% người được hỏi dự báo sự chuyển đổi mạnh mẽ trong ba năm tới và 18% kỳ vọng sẽ tích hợp sâu rộng vào quy trình vận hành chỉ trong vòng hai năm.

Sự tăng tốc này được thúc đẩy bởi ba yếu tố cốt lõi bao gồm giá thành phần cứng ngày càng rẻ, khả năng huấn luyện trí tuệ nhân tạo trong các môi trường mô phỏng có độ chính xác cao và sự phát triển của các hệ sinh thái phần mềm mã nguồn mở. Những lĩnh vực đầu tiên áp dụng công nghệ này sẽ là những ngành vốn đã có nền tảng robot vững chắc, nơi những cải tiến nhỏ về hiệu suất cũng có thể tạo ra tác động kinh tế to lớn, đặc biệt là sản xuất, logistics và kho bãi.

Chuyên gia Chris Lewin từ Deloitte nhận định rằng thay vì xóa sổ hoàn toàn các công việc, sự trỗi dậy của máy móc thông minh sẽ tạo ra một sự dịch chuyển về vai trò. Khi máy móc đảm nhận các công việc lặp đi lặp lại, nguy hiểm hoặc đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối, vai trò của con người sẽ chuyển hướng sang giám sát, xử lý các tình huống ngoại lệ, cải tiến liên tục và thiết kế hệ thống.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất đối với các tổ chức hiện nay chính là sự chênh lệch về kỹ năng của nguồn nhân lực. Những doanh nghiệp sớm đầu tư vào việc đào tạo lại kỹ năng và xây dựng đội ngũ nhân tài lai sẽ nhanh chóng nắm bắt được giá trị từ công nghệ mới.

Ngược lại, những đơn vị chậm trễ trong việc thích nghi có thể sẽ phải vật lộn để tồn tại khi các hệ thống vật lý thông minh trở nên phổ biến và trở thành tiêu chuẩn mới trong nền kinh tế toàn cầu. Cuộc đua không chỉ dừng lại ở việc sở hữu công nghệ mà còn nằm ở khả năng điều hành và phối hợp nhịp nhàng giữa trí tuệ nhân tạo với năng lực quản lý của con người để tối ưu hóa năng suất trong môi trường vật lý đầy biến động.

Theo Nikkei Asia