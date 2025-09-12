Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

AI sẽ là động lực chính đưa ngành công nghiệp chip đạt trị giá 1000 tỷ USD vào năm 2030

TIến Dũng
Trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ là động lực tăng trưởng chính của ngành công nghệ trong thập kỷ tới, giúp thị trường chip vượt mốc 1 nghìn tỷ USD vào năm 2030.

Nhiều người có mặt tại Semicon Đài Loan, một trong những sự kiện thương mại quan trọng nhất của ngành công nghiệp chip. Ảnh: Nikkei Aisa.
Đây là nhận định chung của các giám đốc điều hành hàng đầu ngành bán dẫn tại sự kiện Semicon Taiwan, triển lãm thương mại quan trọng bậc nhất của ngành.

Các CEO đều đồng tình rằng AI đang thúc đẩy tự động hóa trên mọi ngành công nghiệp và thiết bị, thay đổi cách sống của con người. Kurt Sievers, Giám đốc điều hành NXP, nhấn mạnh: "AI là bước đột phá tiếp theo... Ngành công nghiệp bán dẫn đang tiếp tục tăng trưởng theo cấp số nhân".

Quan điểm này cũng được Phó chủ tịch cấp cao Lam Research, Sesha Varadarajan, ủng hộ. Ông cho biết AI đang hiện diện trên mọi thiết bị, từ điện thoại thông minh đến xe cộ. Ông Stefan Joeres, Phó chủ tịch Chiến lược bán dẫn tại Robert Bosch, dự đoán giá trị chất bán dẫn trong mỗi chiếc ô tô sẽ tăng từ 922 USD vào năm 2024 lên 1.401 USD vào năm 2030.

Theo Clark Tseng, Giám đốc nghiên cứu của hiệp hội ngành SEMI, khoảng 39% tổng chi tiêu cho công cụ sản xuất chip vào năm 2024 được thúc đẩy bởi AI, và con số này sẽ đạt 55% vào năm 2030. Điều này cho thấy AI và điện toán hiệu năng cao đang là động lực chính của sự đầu tư vào ngành bán dẫn.

Semicon Taiwan năm nay thu hút sự tham gia kỷ lục với 17 quốc gia và đại diện từ hơn 60 quốc gia, bao gồm cả các nền kinh tế mới nổi. Điều này nhấn mạnh sự quan tâm toàn cầu đối với hệ sinh thái chuỗi cung ứng chip của Đài Loan. Các lãnh đạo cấp cao của các công ty chip hàng đầu thế giới như Infineon, NXP, ASE, IMEC và TSMC đều có mặt, khẳng định vai trò trung tâm của hòn đảo này.

Cliff Hou, Phó chủ tịch cấp cao của TSMC, cho biết Đài Loan có một hệ sinh thái mạnh mẽ và đã mở rộng hợp tác với các đối tác toàn cầu. Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ lo ngại về sự can thiệp của chính phủ vào ngành công nghiệp, điều mà ông tin rằng sẽ "làm chậm quá trình đổi mới" và "không còn hiệu quả về mặt chi phí như trước nữa."

Đồng chủ tịch United Microelectronics Corp. (UMC), SC Chien, và CEO ASE, Tien Wu, đều tin rằng Đài Loan sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng đối với ngành bán dẫn và AI nhờ vào hệ sinh thái công nghệ được xây dựng qua nhiều thập kỷ.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng chỉ ra những thách thức mà Đài Loan phải đối mặt. Chủ tịch GlobalWafers, Doris Hsu, cảnh báo rằng hòn đảo này cần tăng cường khả năng tự cung tự cấp các vật liệu sản xuất chip thiết yếu để đảm bảo sự bền vững của chuỗi cung ứng.

Trong khi đó, Jun He, Phó chủ tịch phụ trách công nghệ đóng gói tiên tiến tại TSMC, cho biết lĩnh vực này đang mở ra vô số cơ hội kinh doanh mới, nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao. Ông ví một tấm wafer CoWos (công nghệ đóng gói chip tiên tiến) có thể đắt hơn cả một chiếc ô tô, và việc quản lý tình trạng mất sản lượng là cực kỳ khó khăn.

Ông He tin rằng Đài Loan có một hệ sinh thái độc đáo để nắm bắt những cơ hội này, mặc dù việc cải tiến công nghệ đóng gói tiên tiến chỉ trong vài năm là một nhiệm vụ đầy thử thách. "Đây là một ngành kinh doanh rủi ro cao nhưng lợi nhuận cao. Nếu chúng ta có thể nắm bắt chúng, cơ hội là vô hạn".

Các thảo luận tại Semicon Taiwan đã phác họa một bức tranh toàn cảnh về tương lai của ngành công nghiệp chip. Mặc dù AI đang mở ra một kỷ nguyên tăng trưởng mới, nhưng các yếu tố địa chính trị và yêu cầu về khả năng tự chủ chuỗi cung ứng đang buộc các quốc gia phải tìm cách cân bằng giữa sự đổi mới và an ninh quốc gia.

Theo Nikkei Asia

