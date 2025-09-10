Giải Golf Truyền thông số cup VietTimes lần 2: Ai sẽ là chủ nhân best gross và loạt giải thưởng lớn?

Giải golf Truyền thông số cúp VietTimes lần thứ II hứa hẹn hấp dẫn với nhiều giải thưởng giá trị, đáng chờ đợi.

Ngày 14/9, tại sân golf Thanh Lanh (Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ), Tạp chí điện tử VietTimes tổ chức Giải Golf Truyền thông số Cúp VietTimes lần thứ II. Sự kiện quy tụ đông đảo golfer là lãnh đạo các cơ quan báo chí, truyền thông, doanh nghiệp công nghệ và cộng đồng golfer cả nước.

Giải đấu hứa hẹn diễn ra sôi động khi các vận động viên sẽ thể hiện kỹ thuật, bản lĩnh thi đấu để chinh phục những cú đánh chính xác, cạnh tranh các giải thưởng đặc biệt do Ban tổ chức trao tặng.

Tại giải lần này, Ban Tổ chức sẽ trao một giải vô địch Best Gross dành cho golfer có thành tích tốt nhất: Một cup, một túi gậy Golf thương hiệu PING, một tẩu hút xì gà bằng gỗ sưa cao cấp được chế tác thủ công, một áo vest cao cấp thương hiệu Noressy.

Giải nhất bảng A, B, C là một cup, một tẩu hút xì gà bằng gỗ sưa cao cấp được chế tác thủ công, một giày handmade thương hiệu Bellucci Tailor, một áo golf thương hiệu Noressy.

Giải vô địch Best Gross dành cho golfer có thành tích tốt nhất gồm cup và nhiều phần quà hấp dẫn khác. Ảnh: Đình Huy.

Giải Nhì bảng A, B, C là một cup, một ví golf thương hiệu Maldini, một áo golf thương hiệu Noressy, một Free Green fee Voucher tại Hoiana Shores Golf Club.

Giải Ba bảng A, B, C là một cup, một ví golf thương hiệu Maldini, một áo Golf thương hiệu Noressy.

Giải kỹ thuật gồm: Giải gần cờ nhất (2 giải) một cúp, một ví golf thương hiệu Maldini.

Giải phát bóng xa nhất (1 giải): một cúp, một ví golf thương hiệu Maldini.

Giải gần đường kẻ nhất (1 giải): một cúp, một ví golf thương hiệu Maldini.

Giải Golf Truyền thông số Cúp VietTimes lần thứ II vào ngày 14/9 tại sân Thanh Lanh, tỉnh Phú Thọ.

Ngoài ra, giải thưởng hấp dẫn và đáng chờ đợi nhất ở năm nay là hole in one (HIO). Golfer thực hiện được cú đánh hole in one ở hố số 4 sẽ nhận được giải thưởng là ô tô Ford Everest 2025 đỉnh cao SUV - Ford Everest 2025 thế hệ mới trị giá 1,545 tỷ đồng.

Golfer thực hiện được cú đánh HIO ở hố số 14 sẽ nhận được chiếc ô tô Ford Territory Titanium 1.5L AT trị giá 896 triệu đồng.

Theo đại diện Ban tổ chức, giải hole in one chỉ dành cho người đầu tiên thắng giải, không phải golfer chuyên nghiệp. Và theo quy định của bảo hiểm HIO, một golfer có thể thắng giải hole in one ở nhiều hố.