Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

 RSS Mobile
  • Theo dõi chúng tôi:

Truyền thông số

Tin tức Hoạt động Hội viên

Giải Golf Truyền thông số cup VietTimes lần 2: Ai sẽ là chủ nhân best gross và loạt giải thưởng lớn?

Quỳnh An
Quỳnh An
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Giải golf Truyền thông số cúp VietTimes lần thứ II hứa hẹn hấp dẫn với nhiều giải thưởng giá trị, đáng chờ đợi.

Ngày 14/9, tại sân golf Thanh Lanh (Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ), Tạp chí điện tử VietTimes tổ chức Giải Golf Truyền thông số Cúp VietTimes lần thứ II. Sự kiện quy tụ đông đảo golfer là lãnh đạo các cơ quan báo chí, truyền thông, doanh nghiệp công nghệ và cộng đồng golfer cả nước.

Giải đấu hứa hẹn diễn ra sôi động khi các vận động viên sẽ thể hiện kỹ thuật, bản lĩnh thi đấu để chinh phục những cú đánh chính xác, cạnh tranh các giải thưởng đặc biệt do Ban tổ chức trao tặng.

Tại giải lần này, Ban Tổ chức sẽ trao một giải vô địch Best Gross dành cho golfer có thành tích tốt nhất: Một cup, một túi gậy Golf thương hiệu PING, một tẩu hút xì gà bằng gỗ sưa cao cấp được chế tác thủ công, một áo vest cao cấp thương hiệu Noressy.

Giải nhất bảng A, B, C là một cup, một tẩu hút xì gà bằng gỗ sưa cao cấp được chế tác thủ công, một giày handmade thương hiệu Bellucci Tailor, một áo golf thương hiệu Noressy.

Anh 1.jpeg
Giải vô địch Best Gross dành cho golfer có thành tích tốt nhất gồm cup và nhiều phần quà hấp dẫn khác. Ảnh: Đình Huy.

Giải Nhì bảng A, B, C là một cup, một ví golf thương hiệu Maldini, một áo golf thương hiệu Noressy, một Free Green fee Voucher tại Hoiana Shores Golf Club.

Giải Ba bảng A, B, C là một cup, một ví golf thương hiệu Maldini, một áo Golf thương hiệu Noressy.

Giải kỹ thuật gồm: Giải gần cờ nhất (2 giải) một cúp, một ví golf thương hiệu Maldini.

Giải phát bóng xa nhất (1 giải): một cúp, một ví golf thương hiệu Maldini.

Giải gần đường kẻ nhất (1 giải): một cúp, một ví golf thương hiệu Maldini.

IMG_1903.jpeg
Giải Golf Truyền thông số Cúp VietTimes lần thứ II vào ngày 14/9 tại sân Thanh Lanh, tỉnh Phú Thọ.

Ngoài ra, giải thưởng hấp dẫn và đáng chờ đợi nhất ở năm nay là hole in one (HIO). Golfer thực hiện được cú đánh hole in one ở hố số 4 sẽ nhận được giải thưởng là ô tô Ford Everest 2025 đỉnh cao SUV - Ford Everest 2025 thế hệ mới trị giá 1,545 tỷ đồng.

Golfer thực hiện được cú đánh HIO ở hố số 14 sẽ nhận được chiếc ô tô Ford Territory Titanium 1.5L AT trị giá 896 triệu đồng.

Theo đại diện Ban tổ chức, giải hole in one chỉ dành cho người đầu tiên thắng giải, không phải golfer chuyên nghiệp. Và theo quy định của bảo hiểm HIO, một golfer có thể thắng giải hole in one ở nhiều hố.

Giải Golf Truyền thông số Cúp VietTimes lần thứ II vào 14/9 tới sẽ có sự tham gia thi đấu của hơn 140 golfer là lãnh đạo các cơ quan báo chí, truyền thông, CEO của các doanh nghiệp công nghệ, viễn thông...

Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên năm 2024, VietTimes tiếp tục duy trì hoạt động thiện nguyện sau giải. Năm nay, Ban tổ chức sẽ dành một phần kinh phí để xây dựng Nhà tình nghĩa, thể hiện tinh thần trách nhiệm cộng đồng và tri ân những hoàn cảnh khó khăn.

Từ khoá:

Giải golf Giải golf truyền thông số Giải thưởng

bài liên quan

Tin nổi bật

Có thể bạn quan tâm

Phát hành bộ tem đặc biệt kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Phát hành bộ tem đặc biệt kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Bộ tem bưu chính kỷ niệm 80 năm Quốc khánh thể hiện dấu mốc lịch sử trọng đại khai sinh nước Việt Nam, mà còn là lời khẳng định về chủ quyền, tự do, độc lập, tinh thần đoàn kết, ý chí bất khuất và niềm tự hào dân tộc Việt Nam suốt 80 năm qua.