AI là con dao hai lưỡi: Làm thế nào để ứng phó hiệu quả với các nguy cơ an ninh mạng?

Tháng 9/2024, Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính đã ký quyết định lấy ngày 6/8 hằng năm là Ngày An ninh mạng Việt Nam.

Ngày An ninh mạng Việt Nam được tổ chức hằng năm nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về an ninh mạng quốc gia, nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của an ninh mạng.

Trong bối cảnh thế giới ngày càng số hóa sâu rộng, việc bảo vệ an ninh mạng không chỉ là nhiệm vụ cấp thiết đối với các doanh nghiệp mà còn trở thành vấn đề sống còn đối với từng cá nhân.

An ninh mạng - Thành trì bảo vệ hạ tầng số

An ninh mạng được xem là thành trì vững chắc nhằm bảo vệ toàn bộ hệ thống thông tin, dữ liệu doanh nghiệp và cá nhân khỏi nguy cơ xâm nhập, tấn công, đánh cắp hay phá hoại từ các nhóm tin tặc hoặc tội phạm mạng.

Theo ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng ban Công nghệ Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, hiện nay các cuộc tấn công mạng không còn diễn ra rời rạc mà đã trở thành những hoạt động có tổ chức, chuyên nghiệp như các doanh nghiệp với mục đích chính là trục lợi tài chính qua việc bán dữ liệu hoặc tống tiền.

Ông Sơn cũng nhấn mạnh rằng con người là mắt xích yếu nhất trong hệ thống bảo mật, và chính sự thiếu hụt nhân lực chuyên trách an ninh mạng đang là rào cản lớn đối với việc xây dựng một hệ sinh thái an toàn tại Việt Nam. Ngoài ra, hacker có thể lợi dụng những lỗ hổng của hệ thống thông tin sau sáp nhập hành chính để khai thác.

Đối với doanh nghiệp, an toàn thông tin không chỉ là bảo vệ dữ liệu tài sản quý giá gồm bí mật kinh doanh, thông tin khách hàng hay dữ liệu tài chính, mà còn là yếu tố quyết định sự ổn định và phát triển bền vững. Sự cố tấn công mạng có thể gây gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh, làm mất lòng tin của khách hàng và đối tác, thậm chí có thể dẫn đến thiệt hại tài chính nghiêm trọng và ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín thương hiệu.

Báo cáo của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cho biết trong năm 2024, đã có khoảng 659.000 vụ tấn công an ninh mạng tại Việt Nam, ảnh hưởng trực tiếp tới hơn 46% các cơ quan và doanh nghiệp.

Còn theo thống kê của Viettel Threat Intelligence, trong quý I/2025 Việt Nam hứng chịu hơn 257.000 cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DDoS), phát hiện 36 lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng, hơn 4,5 triệu tài khoản bị đánh cắp, 911 tên miền và 746 trang lừa đảo cùng 48 vụ rao bán dữ liệu người dùng.

Chia sẻ với VietTimes, Thượng tá Lê Xuân Thủy, Giám đốc Trung tâm An ninh mạng, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) Bộ Công an nói rằng rất nhiều doanh nghiệp Việt chưa đủ năng lực về công nghệ hoặc nhân lực để phòng chống tấn công mạng. Thực trạng này cho thấy doanh nghiệp cần hơn bao giờ hết phải đầu tư bài bản cho các giải pháp bảo mật và nâng cao nhận thức cho nhân viên trong công tác an ninh mạng, an toàn thông tin.

Không chỉ doanh nghiệp mà từng cá nhân cũng đang đứng trước nhiều rủi ro khi ngày càng nhiều thông tin cá nhân được đưa lên không gian số mà không được bảo vệ đúng mức. Các hình thức lừa đảo, đánh cắp tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt thông tin cá nhân gia tăng nhanh chóng khiến không ít người trở thành nạn nhân của các vụ mất mát tài sản hay rắc rối pháp lý.

Ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Quan hệ đối tác Viettel Cyber Security, cảnh báo rằng các cuộc tấn công mạng hiện nay rất tập trung vào yếu tố con người và danh tính số, đồng thời cho biết cứ 220 người dùng smartphone thì có ít nhất một người từng bị lừa đảo trực tuyến. Điều này cho thấy người dùng mạng cũng cần được nâng cao kiến thức, kỹ năng bảo mật dữ liệu cá nhân.

Làm thế nào để ứng phó hiệu quả với các nguy cơ an ninh mạng?

Ngày An ninh Mạng Việt Nam 6/8 hàng năm trở thành dịp để các cấp, ngành, doanh nghiệp và cộng đồng chung tay tăng cường truyền thông, giáo dục và nâng cao nhận thức về an toàn thông tin.

Theo Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, không gian mạng là mặt trận quan trọng để tổ chức và doanh nghiệp nâng cao năng lực phòng vệ, tự chủ công nghệ an ninh mạng.

Hiệp hội An ninh mạng quốc gia trong những năm gần đây đã có nhiều hoạt động thiết thực để phối hợp với các cơ quan và doanh nghiệp nhằm giảm thiểu rủi ro tấn công mạng cũng như nâng cao trình độ, nhân lực chuyên môn trong lĩnh vực này.

Năm 2025 và những năm tới bối cảnh an ninh mạng dự kiến sẽ ngày càng phức tạp với sự tham gia của công nghệ AI. Các chuyên gia dự báo AI sẽ vừa là công cụ hỗ trợ đắc lực cho công tác bảo vệ hệ thống, đồng thời cũng có thể bị tội phạm mạng lợi dụng để thực hiện những cuộc tấn công tinh vi, khó phát hiện hơn. Những xu hướng tấn công như đánh vào chuỗi cung ứng, tấn công hệ thống điện toán đám mây hay lợi dụng các mô hình ngôn ngữ lớn đều là những mối đe dọa mới mà các tổ chức, doanh nghiệp cần chuẩn bị phương án ứng phó.

Từ góc nhìn chuyên gia, việc phòng ngừa và ứng phó hiệu quả với các nguy cơ an ninh mạng đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ liên ngành, sự đầu tư đúng mức về công nghệ, nhân lực và nâng cao nhận thức cộng đồng. Ông Vũ Ngọc Sơn cho rằng hệ thống an ninh mạng cần phải được coi như một hệ sinh thái phát triển toàn diện, trong đó con người đóng vai trò trung tâm không thể thiếu.

Cũng theo ông Vũ Ngọc Sơn, việc nâng cao hiệu quả quản trị an ninh mạng và đào tạo nhân lực chuyên môn theo các tiêu chuẩn quốc tế đang trở thành sứ mệnh cấp bách nhất trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia năm 2025 và những năm tiếp theo.

Tóm lại, an ninh mạng không đơn thuần là một mảng kỹ thuật mà còn là nhân tố quyết định sự thành bại của doanh nghiệp và bảo vệ quyền lợi của người dân trong một thế giới số ngày càng mở rộng. Nhân Ngày An ninh mạng Việt Nam 6/8, mỗi tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân cần ý thức rõ trách nhiệm của mình, tích cực trang bị giải pháp và kỹ năng bảo vệ thông tin, để cùng xây dựng một hệ sinh thái công nghệ số an toàn, lành mạnh và phát triển bền vững cho tương lai của đất nước.