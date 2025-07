Tạp chí An ninh mạng Việt Nam, cơ quan ngôn luận chính thức của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA), được kỳ vọng sẽ trở thành diễn đàn chuyên sâu, cung cấp thông tin kịp thời và định hướng trong lĩnh vực an ninh mạng và chuyển đổi số quốc gia.

Trong bối cảnh an ninh mạng và chuyển đổi số trở thành tâm điểm của sự phát triển quốc gia, tối 15/7, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ra mắt Tạp chí An ninh mạng Việt Nam. Đây là một dấu mốc quan trọng hướng tới nâng cao nhận thức, truyền tải tri thức chuyên sâu và kết nối cộng đồng an ninh mạng trên cả nước.

Nhà báo Nguyễn Tất Hồng Dương, Tổng biên tập tạp chí An ninh mạng Việt Nam phát biểu tại sự kiện

Tạp chí An ninh mạng Việt Nam được Hiệp hội An ninh mạng quốc gia giao trọng trách là cơ quan ngôn luận chính thức, đồng thời trở thành kênh truyền thông chiến lược nhằm lan tỏa tri thức, nâng cao nhận thức xã hội trong lĩnh vực an ninh mạng và chuyển đổi số.

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt, nhà báo Nguyễn Tất Hồng Dương, Tổng biên tập Tạp chí đã bày tỏ niềm vinh dự và trách nhiệm to lớn khi được giao nhiệm vụ xây dựng một tạp chí chuyên sâu về an ninh mạng, tạo cầu nối giữa cộng đồng chuyên gia, các doanh nghiệp cùng cơ quan quản lý.

Tạp chí được kỳ vọng sẽ trở thành nơi hội tụ các góc nhìn đa chiều, kết nối cộng đồng chuyên gia trong nước và quốc tế để thúc đẩy phát triển hệ sinh thái an toàn, an ninh mạng bền vững, góp phần thực hiện các mục tiêu chuyển đổi số quốc gia.

Tạp chí tập trung vào các bài viết định hướng thông tin đúng đắn, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái và thù địch trên không gian mạng. Đồng thời, Tạp chí cũng hướng tới việc giới thiệu những sản phẩm và giải pháp an ninh mạng do các chuyên gia và doanh nghiệp Việt Nam phát triển, qua đó góp phần tăng cường nội lực trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Nhà báo Nguyễn Tất Hồng Dương cho biết tạp chí sẽ liên tục được hiện đại hóa hoạt động, phát triển trên đa nền tảng nhằm tiếp cận bạn đọc rộng rãi trên cả nước và mở rộng ra nước ngoài, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên chuyên nghiệp, tận tâm và có bản lĩnh.