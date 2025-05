Nền tảng nCademy thu hút gần 35.000 người học an ninh mạng sau 2 ngày

Hai ngày sau khi chính thức mở khóa học đầu tiên (6/5), nền tảng đào tạo trực tuyến nCademy do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia phát triển, ghi nhận hơn 34.900 người tham gia khóa học miễn phí “Cẩm nang an ninh mạng”. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy nhu cầu lớn của cộng đồng trong việc trang bị kiến thức bảo vệ bản thân trước các mối đe dọa an ninh mạng ngày càng tinh vi.

Khóa học được thiết kế ngắn gọn, dễ tiếp cận với mọi đối tượng người dùng. Thông qua các clip hoạt hình mô phỏng 5 tình huống lừa đảo phổ biến gần đây như cuộc gọi giả danh công an, tin nhắn lộ nội dung nhạy cảm, thông báo trúng thưởng giả mạo hay cảnh báo điện thoại nhiễm virus..., người học sẽ được hướng dẫn cách nhận diện và phòng tránh nguy cơ bị lừa đảo trực tuyến.

Sau mỗi tình huống, người dùng làm bài trắc nghiệm để kiểm tra nhận thức, đồng thời nhận được hướng dẫn thực hành cụ thể từ chuyên gia của Hiệp hội.

Chia sẻ với VietTimes, ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng ban Nghiên cứu công nghệ của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cho biết: “Chúng tôi chú trọng tính dễ hiểu, dễ nhớ, dễ áp dụng trong thực tế. Các kỹ năng được đúc rút từ kinh nghiệm xử lý tấn công mạng thực tế của chuyên gia, giúp người học rèn luyện ý thức cảnh giác mỗi ngày”.

Video ông Vũ Ngọc Sơn chia sẻ với VietTimes về nền tảng đào tạo an ninh mạng nCademy

Định kỳ cập nhật kiến thức mới, hỗ trợ cả cộng đồng lẫn chuyên gia

Theo kế hoạch của Hiệp hội, nCademy sẽ liên tục cập nhật các khóa học mới theo từng mức độ, từ phổ cập cho cộng đồng đến chuyên sâu cho đội ngũ kỹ thuật viên và nhà quản lý. Đặc biệt, các khóa học tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn thông tin sẽ luôn được cung cấp miễn phí, không giới hạn số lượng người học, miễn là có thiết bị kết nối Internet.

Được công bố lần đầu tiên vào ngày 11/4/2025, nCademy hướng tới việc xây dựng một cộng đồng học tập về an ninh mạng có chiều sâu và tính ứng dụng cao. Các nội dung đào tạo đều được biên soạn bởi các tổ chức, doanh nghiệp an ninh mạng uy tín là thành viên của Hiệp hội, được giám sát chất lượng bởi Hội đồng chuyên môn.

Hiện tại, ngoài “Cẩm nang an ninh mạng” miễn phí, nCademy đang cung cấp 3 khóa học thu phí gồm: “An ninh mạng cơ bản” dành cho người đi làm, “An ninh mạng cho nhà quản lý” và “Chuyên gia an ninh mạng” dành cho cán bộ kỹ thuật chuyên trách. Đây là bước đi thiết thực để phổ biến kiến thức an toàn thông tin tới toàn dân, đồng thời nâng cao năng lực phòng thủ mạng cho tổ chức, doanh nghiệp trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng ngày càng gia tăng.