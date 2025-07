Ông Vũ Ngọc Sơn nói về lý do doanh nghiệp sẽ bỏ tiền mua hệ sinh thái sản phẩm an ninh mạng NCS

“Hệ sinh thái sản phẩm an ninh mạng NCS với 3 ưu điểm sẽ giúp các tổ chức, doanh nghiệp bảo vệ thành quả chuyển đổi số một cách hiệu quả”, ông Vũ Ngọc Sơn, Giám đốc Công nghệ NCS, Trưởng ban Công nghệ Hiệp hội An ninh mạng quốc gia chia sẻ.

Hệ sinh thái an ninh mạng toàn diện ứng dụng AI và dữ liệu tình báo an ninh mạng

Theo báo cáo của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, năm 2024 có tới 46,15% cơ quan, doanh nghiệp tại Việt Nam ghi nhận sự cố an ninh mạng, với hơn 659.000 vụ tấn công được thống kê. Tuy nhiên, hơn một nửa các tổ chức vẫn chưa trang bị đầy đủ các giải pháp công nghệ và nhân sự chuyên trách để ứng phó hiệu quả với các sự cố này. Điều này đặt ra nhu cầu cấp thiết về các giải pháp bảo mật toàn diện và hiện đại, trong đó trí tuệ nhân tạo đóng vai trò then chốt trong việc nhận diện và ứng phó nhanh chóng các nguy cơ an ninh mạng.

Mới đây, Công ty Cổ phần công nghệ an ninh mạng quốc gia Việt Nam (NCS) đã cho ra mắt hệ sinh thái sản phẩm an ninh mạng NCS nhằm mục đích bảo vệ doanh nghiệp và cơ quan tổ chức trước hiểm họa tin tặc và nguy cơ thiệt hại tài chính từ tấn công mạng.

Vậy hệ sinh thái sản phẩm an ninh mạng NCS có gì ưu việt so với hàng chục sản phẩm bảo mật khác của các công ty trong và ngoài nước đang có mặt trên thị trường?

Chia sẻ với VietTimes, ông Vũ Ngọc Sơn, Giám đốc công nghệ NCS, cho biết có 3 yếu tố để các doanh nghiệp sẵn sàng bỏ tiền mua sản phẩm NCS. Thứ nhất là công nghệ - hệ sinh thái NCS được cập nhật những công nghệ mới nhất trên thế giới. Thứ hai là Kinh nghiệm thực chiến - tích lũy từ hàng trăm trường hợp thực chiến về an ninh mạng của NCS.

NCS hiện đang là công ty an ninh mạng uy tín, đã tham gia ứng cứu hàng trăm vụ xâm phạm an ninh mạng của các cơ quan lớn nhỏ tại Việt Nam.

Yếu tố thứ ba là Dữ liệu tình báo - NCS có hơn 100 nguồn thu thập dữ liệu tình báo về an ninh mạng từ các đối tác công nghệ. Đây là 3 lớp bảo vệ hiệu quả giúp các cơ quan, doanh nghiệp chống lại các nguy cơ đối với hệ thống.

Chia sẻ thêm với VietTimes, ông Sơn cho biết hệ sinh thái NCS bao gồm 4 sản phẩm:

Tường lửa thế hệ mới NCS Next Generation Firewall: Kiểm soát đến tầng ứng dụng, xử lý hàng chục triệu gói tin mỗi giây với băng thông lên đến 300 Gbps, giúp ngăn chặn truy cập theo quy tắc, phát hiện và chống tấn công với hơn 8.500 mẫu nhận diện.

Nền tảng tình báo an ninh mạng NCS TI: Tổng hợp dữ liệu từ hơn 100 nguồn, phân tích bằng AI để cung cấp thông tin về mã độc, tên miền nguy hiểm, nhóm tội phạm và kỹ thuật tấn công mới nhất.

Giải pháp an ninh mạng điểm cuối NCS EDR: Tích hợp diệt virus, chống thất thoát dữ liệu, kiểm soát chính sách an ninh và điều tra sự cố trên một giao diện duy nhất, giúp tiết kiệm chi phí và tối ưu nhân lực.

Trung tâm giám sát an ninh mạng NCS SOC: Bao gồm NCS SIEM – quản lý và phân tích sự kiện an ninh với khả năng xử lý lên tới 540.000 sự kiện mỗi giây, và NCS SOAR – điều phối, ứng phó sự cố tự động theo kịch bản thiết lập sẵn.

Trong xu hướng phát triển nhanh chóng của công nghệ AI, NCS đã tích hợp AI vào từng sản phẩm để tự động hóa phát hiện và ứng phó sự cố, giảm thiểu thao tác thủ công, nâng cao độ chính xác và tốc độ xử lý.

"Hệ sinh thái sản phẩm này có thể thích ứng với các quy mô doanh nghiệp khác nhau, từ nhỏ đến lớn", ông Sơn cho biết.

Nâng cao nội lực công nghệ, bảo vệ chủ quyền số quốc gia

Ông Vũ Duy Hiền, Tổng giám đốc NCS, đồng thời là Phó Tổng thư ký, Chánh văn phòng Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, khẳng định hệ sinh thái sản phẩm được phát triển theo các tiêu chuẩn quốc tế và Việt Nam, do các chuyên gia trong nước nghiên cứu và làm chủ, đồng thời có sự hợp tác chuyển giao công nghệ từ các đối tác nước ngoài nhằm rút ngắn thời gian ứng dụng công nghệ mới nhất.

Ông Vũ Duy Hiền nói về giải pháp bảo mật "Make in Việt Nam"

NCS không chỉ cung cấp giải pháp bảo vệ “Make in Việt Nam” mà còn theo đuổi sứ mệnh nâng cao nội lực công nghệ trong nước, góp phần xây dựng nền công nghiệp an ninh mạng chủ quyền của Việt Nam. Đây là bước đi quan trọng trong bối cảnh an ninh mạng được xem là một trong những thách thức lớn nhất đối với sự phát triển kinh tế số và xã hội số của đất nước, ông Hiền nói.

Ngoài ra, NCS cũng là thành viên tích cực của Liên minh ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng quốc gia, đồng hành cùng các tổ chức, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước trong việc xây dựng môi trường số an toàn và bền vững.

Theo ông Hiền, với năng lực nghiên cứu mạnh mẽ, đội ngũ kỹ sư NCS đã phát hiện hơn 50 lỗ hổng bảo mật CVE được công bố trên thế giới, trong đó có lỗ hổng 0-day Proxy notshell trên Microsoft Exchange được quốc tế ghi nhận. Điều này chứng tỏ năng lực làm chủ công nghệ và đóng góp của NCS trong cộng đồng an ninh mạng toàn cầu.

Lãnh đạo Hiệp hội An ninh mạng quốc gia và NCS bấm nút ra mắt hệ sinh thái sản phẩm an ninh mạng

Ông Vũ Ngọc Sơn chia sẻ thêm về ưu việt của hệ sinh thái an ninh mạng NCS: “Giải pháp NCSOC giám sát an ninh mạng 24/7, bảo vệ dữ liệu ngay cả khi không kết nối Internet, tận dụng sức mạnh của Big Data và AI để phát hiện nhanh nhất các mối nguy hiểm, giúp doanh nghiệp phòng chống hiệu quả các nguy cơ xâm nhập, mã độc và mất dữ liệu”.

Theo ông Sơn, việc ra mắt hệ sinh thái sản phẩm an ninh mạng NCS không chỉ đáp ứng nhu cầu cấp thiết về bảo mật trong bối cảnh tấn công mạng ngày càng tinh vi mà còn thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc làm chủ công nghệ an ninh mạng, bảo vệ chủ quyền số và thúc đẩy phát triển kinh tế số bền vững.