ACV bất ngờ triệu tập họp hơn 19.000 cổ đông

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) dự kiến tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường vào cuối năm nay.

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (Mã: ACV) vừa thông báo triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2026. Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền tham dự đại hội là 30/11.

Đại hội dự kiến diễn ra vào ngày 28/12 tại trụ sở ACV, số 58 Trường Sơn, phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM. Thời gian cụ thể sẽ được công ty thông báo trong thư mời gửi cổ đông.

Nội dung họp là các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định pháp luật và điều lệ tổ chức, hoạt động của ACV.

Thông tin từ báo cáo thường niên 2025, tính đến cuối năm ngoái, ACV có hơn 19.000 cổ đông, trong đó Nhà nước nắm giữ tới 95% vốn điều lệ.

Về tình hình kinh doanh, ACV ghi nhận doanh thu thuần đạt 6.066 tỷ đồng trong quý III/2026, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước. Lãi gộp giảm 29% xuống 2.874 tỷ đồng do giá vốn đầu vào tăng cao.

Trong kỳ, chi phí tài chính tăng vọt lên ngưỡng 195 tỷ đồng, gấp gần 5 lần cùng kỳ, chủ yếu đến từ khoản lỗ chênh lệch tỷ giá đánh giá cuối kỳ (167 tỷ đồng). Cùng với đó, chi phí quản lý doanh nghiệp, khoản chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí hoạt động cũng tăng 10% lên 398 tỷ đồng.

Sau khi trừ hết chi phí, ACV báo lãi sau thuế 2.083 tỷ đồng, giảm 35% so với quý III/2025. Đây cũng là mức lợi nhuận thấp nhất của doanh nghiệp trong vòng 11 quý, kể từ quý IV/2023 (1.564 tỷ đồng).

Tính chung ba quý đầu năm, doanh thu thuần của ACV đạt hơn 19.226 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.741 tỷ đồng, tương đương mức lãi bình quân hơn 32 tỷ đồng mỗi ngày.