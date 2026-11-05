Tập đoàn do con gái ông Lê Thanh Thản làm tổng giám đốc tăng vốn lên 6.350 tỷ đồng

Tập đoàn Mường Thanh vừa nâng vốn điều lệ từ 6.000 tỷ đồng lên 6.350 tỷ đồng. Doanh nghiệp do bà Lê Thị Hoàng Yến, con gái ông Lê Thanh Thản, làm tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật.

CTCP Tập đoàn Mường Thanh vừa công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Theo đó, Mường Thanh tăng vốn điều lệ từ 6.000 tỷ đồng lên 6.350 tỷ đồng. Toàn bộ phần vốn tăng thêm được góp bằng tiền mặt và đến từ nguồn vốn tư nhân. Song, thông tin về tỷ lệ góp vốn cụ thể không được tiết lộ.

Nguồn: Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Người đại diện theo pháp luật của Mường Thanh là bà Lê Thị Hoàng Yến, chức vụ Tổng giám đốc. Bà Yến là con gái ông Lê Thanh Thản.

Tập đoàn Mường Thanh do ông Lê Thanh Thản sáng lập, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực lưu trú và bất động sản. Hiện tại, doanh nghiệp hiện sở hữu hơn 60 khách sạn với trên 12.000 phòng.

Hệ thống được phân thành 4 thương hiệu gồm Mường Thanh Luxury, Mường Thanh Grand, Mường Thanh Holiday và Mường Thanh.

Bên cạnh lĩnh vực khách sạn, Mường Thanh còn được biết đến là chủ đầu tư nhiều dự án chung cư quy mô lớn tại Hà Nội như HH Linh Đàm, Kim Văn - Kim Lũ, Đại Thanh, Xa La, Thanh Hà Cienco 5... chủ yếu hướng tới phân khúc nhà ở giá bình dân.

Một khách sạn của Mường Thanh. Ảnh: Mường Thanh.

Xử lý sai phạm tại 12 dự án Mường Thanh

Mới đây, HĐND TP Hà Nội thông qua nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại 12 dự án của Tập đoàn Mường Thanh.

12 dự án thuộc diện xử lý gồm tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes (CT6 Kiến Hưng), công trình hỗn hợp Đại Thanh, CT5 Tân Triều, khu nhà ở Xa La, các tòa CT11 và CT12 tại khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ; các tòa hỗn hợp VP3, VP5, VP6 và 4 tổ hợp chung cư, dịch vụ thương mại HH1, HH2, HH3, HH4 thuộc khu vực hồ Linh Đàm.

Các vi phạm chủ yếu liên quan đến việc xây dựng không đúng quy hoạch, tăng diện tích sàn, chia nhỏ căn hộ và tăng số lượng căn hộ, khiến quy mô dân số vượt dự kiến.

Theo số liệu được nêu, trong khi số căn hộ theo quy hoạch hoặc giấy phép xây dựng là hơn 6.700 căn, số căn hộ thực tế tại các dự án lên tới 24.943 căn, tăng 18.184 căn. Tình trạng này gây áp lực lên hệ thống hạ tầng khu vực, ảnh hưởng đến chất lượng sống của cư dân.

Theo nghị quyết, chủ đầu tư phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, khắc phục hậu quả và thanh toán các chi phí phát sinh do hành vi vi phạm. Ngân sách nhà nước không chi trả những khoản thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Việc bồi thường, hỗ trợ người phải di dời được ưu tiên thực hiện trước nghĩa vụ nộp lại số lợi bất hợp pháp và nghĩa vụ tài chính về đất đai của chủ đầu tư. Quyền khiếu nại, khởi kiện của tổ chức, cá nhân vẫn được bảo đảm theo quy định pháp luật.