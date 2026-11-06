Doanh nghiệp ngành dầu khí báo lãi hơn 1.800 tỷ đồng sau 10 tháng

PTSC - doanh nghiệp thượng nguồn ngành dầu khí chuyên làm về các lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật cao cho ngành dầu khí và công nghiệp năng lượng vừa báo lãi 1.800 tỷ đồng sau 10 tháng, vượt kế hoạch cả năm.

Theo kết quả sơ kết 10 tháng đầu năm 2026, doanh thu hợp nhất của Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC - Mã: PVS) đạt 31.694 tỷ đồng, bằng 120% kế hoạch 10 tháng và tăng gần 23% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.803 tỷ đồng, tăng hơn 43% so với 10 tháng đầu năm 2025.

Năm 2026, PTSC đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 33.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.270 tỷ đồng. Với kết quả này, doanh nghiệp đã thực hiện hơn 96% kế hoạch doanh thu và vượt khoảng 42% mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm chỉ sau 10 tháng.

Ảnh: PVS.

Cụ thể, lĩnh vực cơ khí dầu khí, năng lượng tái tạo và xây lắp công trình công nghiệp mang về doanh thu ước đạt 18.983 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ.

PTSC cho biết đang tham gia các dự án Lô B, Lạc Đà Vàng, Sư Tử Trắng giai đoạn 2B, Khánh Mỹ - Đầm Dơi và một số công trình công nghiệp khác.

Đáng chú ý, ngày 22/10/2026, PTSC đã ký hợp đồng thực hiện Dự án Maydan Mahzam Redevelopment EPCI-1 với QatarEnergy, bổ sung nguồn việc và mở rộng sự hiện diện tại thị trường quốc tế.

Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo ngoài khơi, PTSC tiếp tục thực hiện các dự án Feng Miao Offshore Windfarm, Baltica 2 và Formosa 4 OSS.

Đặc biệt, ngày 12/9/2026, Tổng công ty cùng các đối tác đã tổ chức hạ thủy và bàn giao 4 trạm biến áp ngoài khơi thuộc Dự án Baltica 2. Đây là lần đầu tiên các công trình điện gió ngoài khơi được chế tạo tại Việt Nam bàn giao cho thị trường châu Âu, tiếp tục khẳng định năng lực của PTSC trong chuỗi cung ứng điện gió ngoài khơi quốc tế.

Song song với hoạt động chế tạo, PTSC tích cực chuẩn bị các điều kiện phát triển lĩnh vực năng lượng mới.

Đối với Dự án xuất khẩu điện gió sang Singapore và Malaysia, Tổng công ty đã hoàn thành thu thập dữ liệu gió, hải văn tại khu vực khảo sát ngoài khơi Bà Rịa và triển khai công tác chuẩn bị khảo sát tại địa điểm mới ngoài khơi tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 26/10/2026, Cơ quan Quản lý Thị trường Năng lượng Singapore (EMA) đã cấp Chấp thuận có điều kiện cho Sembcorp Utilities Pte Ltd (SCU) với vai trò đơn vị nhập khẩu điện của Dự án, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình triển khai.

Ở các lĩnh vực dịch vụ khác, PTSC tiếp tục duy trì hoạt động ổn định và hiệu quả.

Doanh thu dịch vụ tàu ước đạt 2.676 tỷ đồng, tăng 76% so với cùng kỳ; xây lắp công trình biển và vận hành, bảo dưỡng đạt 3.448 tỷ đồng, tăng 47%; dịch vụ cảng đạt 1.940 tỷ đồng, tăng 19%.

Đối với lĩnh vực phương tiện nổi FSO/FPSO, các dự án tiếp tục được vận hành an toàn, ổn định; đặc biệt, tháng 9/2026, PTSC đã hoàn thành tiếp nhận và chính thức đưa FSO PTSC LDV vào vận hành.

Ảnh: PVS.

Công tác đầu tư được triển khai với trọng tâm bổ sung năng lực sản xuất, trong đó PTSC đã hoàn thành đầu tư tàu AHTS 60T BP DP1 (PTSC Polaris), ký hợp đồng mua thiết bị ROV và tiếp tục thực hiện các hạng mục đầu tư phương tiện, thiết bị, cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất.

Tuy nhiên, giá trị thực hiện đầu tư 10 tháng mới đạt 1.375 tỷ đồng, chủ yếu do thị trường biến động, nguồn cung phương tiện phù hợp hạn chế và giá thiết bị, vật liệu tăng cao.

Tổng công ty đang rà soát tiến độ, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh thủ tục đầu tư, đấu thầu và giải ngân trong thời gian còn lại của năm.

Trong 2 tháng cuối năm, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 2.306 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 97 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 82 tỷ đồng.

Doanh nghiệp dự kiến tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, tăng cường hoạt động đấu thầu và phát triển khách hàng trong nước, quốc tế.

Các công việc khác gồm nâng hiệu suất khai thác đội tàu, cảng và cơ sở chế tạo; kiểm soát chi phí, đẩy nhanh nghiệm thu, thanh quyết toán, thu hồi công nợ và tối ưu dòng tiền.