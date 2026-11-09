Chuỗi cầm đồ F88 bị phạt 150 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt CTCP Đầu tư F88 (Mã chứng khoán: F88) số tiền 150 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch trong bản cáo bạch.

Theo quyết định số 678/QĐ-XPHC ban hành ngày 5/11/2026, F88 bị xử phạt 150 triệu đồng do vi phạm quy định về công bố thông tin trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cụ thể, tại bản cáo bạch công bố ngày 8/7/2026 trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, F88 cho biết ông Nguyễn Xuân Giao – Thành viên HĐQT công ty, đồng thời là thành viên HĐQT tại 7 doanh nghiệp khác.

Tuy nhiên, theo công văn số 2608 ngày 26/8/2026, F88 xác nhận ông Nguyễn Xuân Giao, ngoài chức vụ tại công ty, chỉ là thành viên HĐQT của 5 doanh nghiệp khác, gồm: CTCP Đầu tư Hạnh phúc AG, CTCP Đầu tư CME Solar, CTCP Kinh doanh F88, CTCP Công nghệ Ngôi nhà xanh và CTCP Nước AquaOne Hậu Giang.

Như vậy, so với thông tin trong bản cáo bạch, F88 đã công bố sai 3 doanh nghiệp mà ông Giao được cho là đang tham gia HĐQT, gồm CTCP Hạ tầng nước Sài Gòn, CTCP Arya Consumer và CTCP Dược Aikya.

Ngoài phạt tiền, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước buộc F88 cải chính thông tin đã công bố sai lệch theo quy định. Quyết định xử phạt có hiệu lực kể từ ngày ký.

F88 lãi lớn nhưng chi phí dự phòng rủi ro tăng gần gấp đôi

F88 là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính thay thế, nổi bật với mô hình chuỗi cửa hàng cho vay cầm cố tài sản. Thương hiệu F88 chính thức ra đời vào tháng 7/2013, với định hướng xây dựng hệ thống cửa hàng cầm đồ chuyên nghiệp, cung cấp các dịch vụ tài chính cho khách hàng cá nhân.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, F88 đạt 3.460 tỷ đồng doanh thu, tăng 59% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.087 tỷ đồng, tăng 80% và thực hiện khoảng 96% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm 2026 (1.133 tỷ đồng).

Đáng chú ý, dịch vụ cầm đồ tiếp tục đóng vai trò trụ cột trong cơ cấu doanh thu của F88, mang về hơn 2.867 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng 57% và chiếm khoảng 83% tổng doanh thu. Mảng phân phối bảo hiểm đóng góp gần 583 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, đằng sau đà tăng trưởng lợi nhuận là áp lực dự phòng rủi ro gia tăng. Trong 9 tháng, F88 ghi nhận gần 1.317 tỷ đồng chi phí dự phòng các khoản phải thu và cho vay khó đòi, tăng 94% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, doanh nghiệp còn ghi nhận khoảng 422 tỷ đồng lợi nhuận khác, tương đương 39% tổng lợi nhuận trước thuế; trong đó có hơn 289 tỷ đồng thu hồi các khoản cho vay đã xử lý rủi ro và khoảng 140 tỷ đồng tiền phạt hợp đồng.

Tại ngày 30/9/2026, dư nợ vay ròng của doanh nghiệp đạt 9.540 tỷ đồng, tăng 32% so với đầu năm. Chỉ tiêu này bao gồm các khoản vay do ngân hàng đối tác giải ngân, trong khi phía F88 cung cấp dịch vụ quản lý tài sản bảo đảm, hưởng phí dịch vụ và chịu rủi ro tín dụng liên quan.