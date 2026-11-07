Giám đốc tài chính xin nghỉ và diến biến mới ở PNJ

Những thay đổi về nhân sự và thoái vốn khỏi công thành viên đặt trong bối cảnh PNJ đang đối mặt với nhiều thách thức chưa từng có sau vụ việc xảy ra vào đầu tháng 7/2026.

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (Mã: PNJ) vừa cho biết đã nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Minh Hải đối với vị trí Giám đốc cao cấp – Tài chính nhiệm kỳ 2025–2028.

Lý do được đưa ra là nguyện vọng cá nhân. Sau đó, doanh nghiệp đã thông qua quyết định miễn nhiệm chức vụ đối với ông Hải.

Ông Nguyễn Minh Hải tốt nghiệp Cử nhân Tài chính Ngân hàng, Đại học Kinh tế TP HCM. Ông cũng có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học Leeds UK và là Thành viên Hiệp hội Kế toán Quản trị Công chứng Anh (CIMA).

Trước khi gia nhập PNJ, ông Hải từng giữ chức vụ Giám đốc Tài chính ở nhiều công ty khác nhau như Nova Consumer, Pizza 4Ps, Golden Gate, Uniben, Unilever Asia Pte Ltd, Unilever Vietnam International Ltd.

Từ tháng 2 - 12/2024, ông Hải giữ chức vụ Giám đốc Chiến lược Đầu tư tài chính tại PNJ. Và từ tháng 1/2025, ông được bổ nhiệm vai trò Giám đốc cao cấp - Tài chính PNJ.

Nguồn: PNJ.

Ở một diễn biến khác, HĐQT PNJ cũng vừa thông qua chủ trương thoái toàn bộ 65% vốn góp đang nắm giữ tại CTCP Giải pháp tài sản An Tín, doanh nghiệp có địa chỉ tại 159C Phan Đăng Lưu, phường Cầu Kiệu, TP.HCM.

Khoản đầu tư dự kiến chuyển nhượng tương ứng 3,25 triệu cổ phiếu, tương đương 65% vốn điều lệ của An Tín.

Theo báo cáo tài chính tại ngày 30/9/2026, PNJ đã góp 32,5 tỷ đồng vào doanh nghiệp này. Đây là khoản đầu tư mới phát sinh trong năm 2026, được thực hiện theo nghị quyết ngày 28/2/2026. Công ty An Tín có ngành nghề kinh doanh chính là dịch vụ tài chính.

Những thay đổi về nhân sự và thoái vốn khỏi công thành viên đặt trong bối cảnh tình hình tài chính của PNJ đối mặt với nhiều thách thức sau vụ việc xảy ra vào đầu tháng 7/2026.

PNJ ghi nhận doanh thu thuần quý III/2026 đạt 7.077 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, tốc độ suy giảm lợi nhuận còn mạnh hơn doanh thu. Sau khi trừ giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp chỉ còn gần 690 tỷ đồng, giảm 57% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp theo đó thu hẹp từ 19,5% xuống còn 9,8%.

Trong bối cảnh doanh thu đi xuống, biên lợi nhuận suy giảm và các khoản chi phí tạo thêm áp lực, PNJ ghi nhận khoản lỗ sau thuế gần 258 tỷ đồng trong quý III, trái ngược với mức lãi 496 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Giải trình về kết quả này, PNJ cho biết hoạt động kinh doanh chịu tác động từ sự thay đổi trong nhu cầu thị trường, những biến động bất thường của giá vàng cũng như sự dịch chuyển trong cơ cấu doanh thu và nhóm sản phẩm. Trong khi đó, các biện pháp tối ưu chi phí bán hàng và quản lý chưa đủ để bù đắp những yếu tố bất lợi.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của PNJ đạt 32.703 tỷ đồng, tăng gần 29% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt khoảng 470 tỷ đồng, giảm hơn 70%.

Không chỉ chịu áp lực về lợi nhuận, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của PNJ cũng chuyển biến kém tích cực.

Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2026, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm hơn 883 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước ghi nhận dòng tiền dương gần 1.714 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc hàng tồn kho tăng mạnh.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của PNJ đạt 20.126 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền ghi nhận 1.242 tỷ đồng, tăng 138% so với đầu năm. Ngược lại, tiền gửi có kỳ hạn giảm mạnh từ 1.958 tỷ đồng đầu năm xuống còn 83 tỷ đồng vào cuối quý III.

Đáng chú ý, hàng tồn kho tiếp tục chiếm phần lớn tài sản của doanh nghiệp với giá trị hơn 18.855 tỷ đồng. Trong số này, PNJ đã trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho gần 2.229 tỷ đồng.

Cụ thể, khoản dự phòng đối với danh mục trang sức kim cương và kim cương rời lên tới gần 1.685 tỷ đồng; hàng trang sức mua lại là 473 tỷ đồng, tương đương hơn 36% giá trị khoản mục này; các loại hàng hóa khác được trích lập gần 71 tỷ đồng.

Ngoài ra, tại thời điểm cuối tháng 9, PNJ còn sử dụng lượng hàng tồn kho trị giá 5.111 tỷ đồng làm tài sản thế chấp cho các khoản vay ngắn hạn tại ngân hàng thương mại.

Tại thời điểm cuối quý III/2026, tổng dư nợ vay của doanh nghiệp đạt gần 4.321 tỷ đồng, tăng khoảng 332 tỷ đồng so với cuối quý II. Ngoài khoản vay từ Chủ tịch HĐQT, PNJ còn ghi nhận gần 3.617 tỷ đồng dư nợ tại các ngân hàng thương mại và 3,7 tỷ đồng vay từ các cá nhân khác.

Trong nhóm ngân hàng cho vay, VietinBank là chủ nợ lớn nhất với dư nợ 1.278 tỷ đồng. Tiếp theo là BIDV với 1.000 tỷ đồng, Vietcombank gần 998 tỷ đồng, KEB Hana Bank 180 tỷ đồng và Woori Bank 161 tỷ đồng.

Các khoản vay ngân hàng có lãi suất dao động từ 6% đến 9%/năm. Tài sản bảo đảm chủ yếu là hàng tồn kho, ngoại trừ khoản vay tại KEB Hana Bank được thực hiện theo hình thức tín chấp.

Tại cuối tháng 9/2026, hệ thống cửa hàng bán lẻ trang sức này còn 403 cửa hàng, bao gồm 396 cửa hàng PNJ, 2 cửa hàng Style by PNJ, 4 cửa hàng CAO Fine Jewellery và 1 trung tâm kinh doanh sỉ.

Song song với thu hẹp mạng lưới, nhân viên tại PNJ cũng có một sự suy giảm đáng kể.

Tính hết kỳ, PNJ còn 7.123 nhân viên, giảm 1.041 người so với đầu năm, tương đương giảm 13%. Còn nếu tính trong vòng một quý – thời điểm PNJ đối diện với khủng hoảng niềm tin, số nhân viên giảm 1.050 người. Đây cũng là số lượng nhân sự giảm mạnh nhất trong nhiều năm qua của PNJ.