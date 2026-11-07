Giá vàng hôm nay thay đổi ra sao sau chuỗi ngày tăng mạnh?

Giá vàng thế giới sáng 7/11 giảm khoảng 26 USD/ounce, xuống 4.066 USD/ounce, trong khi vàng miếng SJC trong nước giữ mức 141 triệu đồng/lượng, cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 14,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC giữ mức 141 triệu đồng/lượng

Sáng 7/11, giá vàng miếng SJC tại SJC và DOJI cùng được niêm yết ở mức 138-141 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 136,5-141 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vàng miếng tại SJC và DOJI cùng ở mức 3 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu ở mức 4,5 triệu đồng/lượng.

So với sáng 6/11, giá vàng miếng tại SJC và DOJI không thay đổi ở cả 2 chiều mua vào và bán ra. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua vào giảm 500.000 đồng/lượng, trong khi giá bán ra giữ nguyên ở mức 141 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 136,5-140,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI niêm yết nhẫn tròn 9999 ở mức 136,5-140,5 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu cũng ở mức 136,5-140,5 triệu đồng/lượng.

So với sáng 6/11, giá vàng nhẫn tại SJC không thay đổi ở cả 2 chiều. Tại DOJI, giá vàng nhẫn giảm 400.000 đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng ở mức 4 triệu đồng/lượng. Giá bán vàng nhẫn tại cả 3 thương hiệu hiện ngang nhau, cùng ở mức 140,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá bán vàng miếng SJC 500.000 đồng/lượng.

Giá vàng thế giới quay đầu giảm

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 7/11 giao dịch ở mức 4.066 USD/ounce, giảm khoảng 26 USD/ounce so với mức 4.092 USD/ounce của sáng 6/11. Kim loại quý quay đầu điều chỉnh sau 2 phiên tăng liên tiếp, lùi xa ngưỡng 4.100 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá 25.780 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 126,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 1 triệu đồng/lượng so với mức 127,4 triệu đồng/lượng của sáng 6/11.

Giá vàng thế giới sáng 7/11 giảm xuống 4.066 USD/ounce, thấp hơn khoảng 26 USD/ounce so với sáng 6/11. Ảnh: Reuters.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mức khoảng 3.875 USD/ounce, kim loại quý hiện cao hơn khoảng 191 USD/ounce, tương đương 4,9%. Tuy nhiên, trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng giảm 28 USD/ounce, tương đương 0,6%.

Diễn biến này cho thấy giá vàng thế giới đang chịu áp lực điều chỉnh sau nhịp phục hồi mạnh đầu tháng 11. Dù giảm trở lại, kim loại quý vẫn duy trì trên ngưỡng 4.000 USD/ounce và cao hơn đáng kể so với cuối tháng 10. Việc chưa thể vượt mốc 4.100 USD/ounce cho thấy đà tăng ngắn hạn vẫn gặp trở ngại, trong khi thị trường tiếp tục biến động mạnh.