Giá vàng giảm gần 30%, tại sao người Trung Quốc vẫn tranh thủ gom vàng?

Giá vàng tại Trung Quốc giảm gần 30% so với mức đỉnh lịch sử hồi cuối tháng 1, nhưng dòng tiền đầu tư vẫn đổ vào kim loại quý. Riêng các quỹ ETF vàng nước này hút 784 triệu USD trong tháng trước, còn ngân hàng trung ương tiếp tục tăng dự trữ vàng tháng thứ 24 liên tiếp.

Tại chợ trang sức Thiên Nhã (Tianya) ở Bắc Kinh, một trong những khu chợ vàng lớn của thủ đô Trung Quốc, nhân viên bán hàng Zhang Fan nhận thấy lượng khách tìm đến mua vàng đã tăng lên trong vài tuần gần đây.

“Nhiều người coi mua vàng là việc cần thiết khi tổ chức đám cưới, vì vậy họ không quá quan tâm đến thời điểm mua. Nhưng cũng có một nhóm khách hàng khác, những người cảm thấy giá vàng hiện tại đã hợp lý”, cô Zhang nói.

Nhu cầu vàng tại Trung Quốc tiếp tục tăng khi giá kim loại quý này đi xuống. Một bộ phận người tiêu dùng, nhà đầu tư và cả ngân hàng trung ương vẫn duy trì hoạt động mua vào, trong khi nhiều thị trường khác trên thế giới đang tỏ ra thận trọng.

Trong phiên giao dịch hôm đầu tuần, giá vàng giao ngay trên Sàn giao dịch vàng Thượng Hải đứng ở mức khoảng 880 nhân dân tệ/gram (tương đương 4.101 USD/ounce), thấp hơn gần 30% so với mức đỉnh lịch sử được thiết lập vào cuối tháng 1.

Dù mặt bằng giá cao trước đó tiếp tục gây sức ép lên nhu cầu vàng trang sức nói chung, những đợt điều chỉnh gần đây đã kéo khách hàng Trung Quốc quay trở lại các cửa hàng. Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), lượng vàng trang sức được mua trong quý III tăng 30% so với quý trước.

Zhang cho biết vàng trang sức cũng ngày càng thu hút khách hàng trẻ tuổi, nhờ các thiết kế trở nên thời trang và bắt mắt hơn trong vài năm qua.

“Đó là một khoản đầu tư mà người ta cũng có thể đeo trên người”, cô nói.

Sức hấp dẫn của vàng với vai trò tài sản đầu tư tại Trung Quốc cũng ngày càng gia tăng. Lượng vàng nắm giữ thông qua các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) và nhu cầu đối với vàng miếng, tiền vàng đều tăng trong những tháng gần đây.

Theo dữ liệu của Hội đồng Vàng Thế giới, các quỹ ETF vàng Trung Quốc thu hút dòng vốn vào lên tới 784 triệu USD trong tháng trước, dẫn đầu mức tăng trưởng của khu vực và đứng thứ hai trên toàn cầu, chỉ sau Anh. Trung Quốc cũng là một trong số ít thị trường trên thế giới ghi nhận nhu cầu vàng miếng và tiền vàng trong quý III tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

“Thị trường chứng khoán trong nước suy yếu và lợi suất trái phiếu chính phủ giảm đã góp phần củng cố sức hấp dẫn tương đối của vàng”, Hội đồng Vàng Thế giới nhận định trong báo cáo công bố tuần trước.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Trung Quốc kỳ hạn 10 năm – mức tham chiếu của thị trường – giảm xuống khoảng 1,58% trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, thấp hơn khoảng 0,1 điểm phần trăm so với một tháng trước.

“Việc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) tiếp tục mua vàng sẽ càng củng cố niềm tin của thị trường”, Hội đồng Vàng Thế giới nhận định, đồng thời dự báo nhu cầu đầu tư vàng của Trung Quốc sẽ duy trì ở mức mạnh trong phần còn lại của năm.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc hiện đã trở thành một trong những ngân hàng trung ương mua vàng lớn nhất thế giới. Theo số liệu chính thức được công bố cuối tuần qua, cơ quan này đã bổ sung 830.000 ounce vàng (khoảng 25,8 tấn) vào kho dự trữ trong tháng trước.

Đây là tháng thứ 24 liên tiếp ngân hàng trung ương Trung Quốc gia tăng lượng vàng nắm giữ. Chiến lược đa dạng hóa dự trữ ngoại hối của nước này cũng được đẩy mạnh trong những tháng gần đây.

Tuy nhiên, Goldman Sachs nhận định rằng, dù nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu vẫn là yếu tố hỗ trợ giá kim loại quý này trong dài hạn, lập trường cứng rắn hơn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và khả năng lãi suất tăng trong tháng tới sẽ gây sức ép lên giá vàng.

Tuần trước, ngân hàng đầu tư này đã hạ dự báo giá vàng vào cuối năm xuống còn 4.150 USD/ounce, từ mức dự báo trước đó là 4.650 USD/ounce.

Nhu cầu đầu tư vàng của các nhà đầu tư Mỹ cũng có dấu hiệu suy yếu trong những tháng gần đây, khi thị trường dự báo lãi suất và lợi suất trái phiếu sẽ duy trì ở mức cao lâu hơn dự kiến. Dù lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã hạ nhiệt so với mức đỉnh hồi tháng 10, chỉ số này vẫn ở mức cao, trên 4,8%.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới, tâm lý thận trọng của người tiêu dùng Trung Quốc thể hiện rõ qua nhu cầu vàng trang sức. Mặc dù sức tiêu thụ vàng trang sức tại nước này phục hồi trong quý III so với quý II, lượng tiêu thụ vẫn giảm 22% so với cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu của tổ chức này.

Tại một góc khá vắng vẻ trong chợ trang sức Thiên Nhã, một nhân viên bán hàng cho biết xu hướng giảm giá vàng có thể khiến một số khách hàng tiếp tục chờ đợi, hy vọng giá sẽ xuống thấp hơn nữa trước khi quyết định mua.

“Khi giá tăng, mọi người đều đổ xô đi mua”, người này nhớ lại cảnh cửa hàng đông nghịt khách khi giá vàng dao động quanh mức 1.000 nhân dân tệ/gram. “Còn hiện tại, nhiều người vẫn đang cố chờ giá chạm đáy”.

Theo SCMP