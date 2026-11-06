Đạt Phương dự kiến đầu tư khu dân cư 1.700 tỷ đồng trên khu đất liên quan VietinBank

Đạt Phương dự kiến phát triển Khu dân cư Phú Thượng với tổng mức đầu tư 1.700 tỷ đồng tại phường Mỹ Thượng, TP Huế. Khu đất gần 8 ha này trước đây được Nhà nước giao cho VietinBank nhưng dự án đã bị chấm dứt hoạt động vào năm 2024.

Ngày 4/11, HĐQT của CTCP Tập đoàn Đạt Phương (Mã: DPG) đã thông qua việc đầu tư Khu dân cư Phú Thượng tại phường Mỹ Thượng, TP Huế.

Dự án được thực hiện tại ô đất ký hiệu TH18, thuộc quy hoạch phân khu 1/2000 Khu C - Đô thị mới An Vân Dương, TP Huế (trước đây là thôn Chiết Bi, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế).

Khu đất dự án có tổng diện tích hơn 7,9 ha, quy mô dân số dự kiến 1.200 người.

Theo kế hoạch, Đạt Phương sẽ đầu tư 202 lô nhà ở liền kề, 6 lô biệt thự đơn lập và 92 lô biệt thự song lập nhằm xây dựng một công trình thương mại dịch vụ đa năng. Cùng với đó là các công trình dịch vụ công cộng như bãi đỗ xe, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật...

Tổng mức đầu tư dự án là 1.700 tỷ đồng, trong đó vốn góp nhà đầu tư tối thiểu 340 tỷ đồng, còn lại là huy động từ bên ngoài.

1 góc khu đô thị An Vân Dương, TP Huế, nơi Đạt Phương dự định sẽ làm khu đô thị gần khu vực này.

Theo kế hoạch, dự kiến trong quý IV này, dự án sẽ hoàn thành thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

Giai đoạn quý II - quý III/2027 chủ đầu tư sẽ thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giao đất, cấp phép xây dựng...

Giai đoạn 1 dự án tiến hành xây dựng hạ tầng kỹ thuật, dự kiến khởi công vào quý IV/2027 và hoàn thành vào quý IV/2029. Còn giai đoạn 2 đầu tư các hạng mục nhà ở dự kiến khởi công quý IV/2029. Toàn dự án hoàn thành và đi vào hoạt động từ quý IV/2033.

Đạt Phương thực tế đã có ý định đầu tư vào khu vực phường Mỹ Thượng, TP Huế từ tháng trước, khi HĐQT ngày 17/9 đã thông qua mua khu đất này từ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) theo hình thức đấu giá.

Khu đất trên từng được Nhà nước giao cho VietinBank để thực hiện dự án Trường Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực VietinBank, do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp chứng nhận lần đầu ngày 20/12/2011.

Tuy nhiên, dự án không được tiếp tục triển khai. Ngày 26/09/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành thông báo chấm dứt hoạt động dự án.

Ngày 03/06/2025, HĐQT VietinBank mới phê duyệt phương án chuyển nhượng bất động sản này.

Theo hồ sơ đấu giá ngày 26/08/2025, VietinBank cho biết hiện trên khu đất đã hình thành một số công trình xây dựng dở dang gồm tòa nhà hội trường, tường rào và máy phát điện. Giá khởi điểm 309 tỷ đồng. Đáng chú ý, ngay trong quý III/2026, Đạt Phương cũng phát sinh khoản chi phí dở dang mới 253,5 tỷ đồng tại Khu đô thị Mỹ Thượng, TP Huế.

Ở diễn biến liên quan, HĐQT Đạt Phương gần đây đã thông qua việc thực hiện giao dịch vay vốn, bao thanh toán, bảo lãnh, mở L/C tại 4 ngân hàng, với tổng hạn mức tín dụng 11.150 tỷ đồng cho giai đoạn 2026-2027.

Tại cuối quý III, nợ phải trả của tập đoàn là 7.333 tỷ đồng, tăng 41% so với đầu năm. Trong đó dư nợ vay tài chính đạt 5.665 tỷ đồng, tăng 46%. Vốn chủ sở hữu đạt 3.775 tỷ đồng, tăng 29%, đưa hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu lên 1,94 lần.

Đáng chú ý, tiền mặt và tiền gửi ngân hàng đạt 1.051 tỷ đồng, tăng 30%, tương đương 9,5% tổng tài sản.

Các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.761 tỷ đồng, tăng 27%; hàng tồn kho đạt 2.241 tỷ đồng, tương đương đầu năm. Khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn đạt 828 tỷ đồng, tăng 29%.

Tại cuối tháng 9/2026, tổng tài sản của Đạt Phương là 11.108 tỷ đồng, tăng 36% so với đầu năm. Trong đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang đạt 2.470 tỷ đồng, tăng 2,2 lần, chiếm 22,2% tổng tài sản.

Diễn biến này phản ánh lượng vốn đáng kể đang được tập trung vào các dự án và tài sản chưa hoàn thành.

Trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ, dòng tiền đầu tư âm 2.626 tỷ đồng, chủ yếu do chi 2.161 tỷ đồng cho mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác.

Trong 9 tháng, dòng tiền tài chính của Đạt Phương đạt 2.324 tỷ đồng, với 3.400 tỷ đồng tiền thu từ đi vay và 1.601 tỷ đồng trả nợ gốc. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm 108 tỷ đồng, phản ánh nhu cầu vốn lớn trong giai đoạn đẩy mạnh đầu tư.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần tập đoàn đạt 4.210 tỷ đồng, lãi sau thuế 332,5 tỷ đồng, đồng loạt tăng 48% và 16%. So với kế hoạch kinh doanh cả năm, Đạt Phương đã thực hiện lần lượt 49% và 59% mục tiêu.