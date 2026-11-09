Giá vàng sáng nay 9/11

Giá vàng thế giới sáng 9/11 nhích lên 4.069 USD/ounce, cao hơn khoảng 3 USD/ounce so với sáng 7/11, quy đổi khoảng 126,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới nhích tăng đầu tuần

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 9/11 giao dịch ở mức 4.069 USD/ounce, tăng khoảng 3 USD/ounce so với mức 4.066 USD/ounce của sáng 7/11. Kim loại quý biến động nhẹ sau phiên giảm cuối tuần trước, tiếp tục duy trì trên ngưỡng 4.000 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá 25.780 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 126,5 triệu đồng/lượng, cao hơn khoảng 100.000 đồng/lượng so với mức 126,4 triệu đồng/lượng của sáng 7/11.

Giá vàng thế giới sáng 9/11 giao dịch quanh mức 4.069 USD/ounce, nhích tăng so với sáng 7/11. Ảnh: Bloomberg.

So với đầu tuần trước, khi giá vàng ở mức khoảng 3.900 USD/ounce, kim loại quý hiện cao hơn khoảng 169 USD/ounce, tương đương 4,3%. Tuy nhiên, trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng giảm 100 USD/ounce, tương đương 2,4%.

Diễn biến này cho thấy giá vàng thế giới đang bước vào tuần giao dịch mới với trạng thái tương đối ổn định sau những phiên biến động mạnh. Dù phục hồi hơn 4% so với đầu tuần trước, kim loại quý vẫn chưa trở lại ngưỡng 4.100 USD/ounce.

Mức giảm hơn 2% trong vòng 30 ngày cho thấy xu hướng phục hồi chưa thực sự vững chắc, trong khi áp lực điều chỉnh vẫn hiện hữu.

Giá vàng trong nước sáng 9/11

Trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng 9/11, giá vàng miếng SJC tại SJC và DOJI đang được niêm yết ở mức 138-141 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 136,5-141 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vàng miếng tại SJC và DOJI cùng ở mức 3 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu ở mức 4,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 136,5-140,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI niêm yết nhẫn tròn 9999 ở mức 136,5-140,5 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu cũng ở mức 136,5-140,5 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Giá bán vàng nhẫn tại cả 3 thương hiệu đang ngang nhau, cùng ở mức 140,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá bán vàng miếng SJC 500.000 đồng/lượng.