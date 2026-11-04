Giá vàng hôm nay 4/11 quay đầu giảm

Giá vàng thế giới quay đầu giảm

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 4/11 giao dịch ở mức 3.934 USD/ounce, giảm khoảng 10 USD/ounce so với mức 3.944 USD/ounce của sáng 3/11. Kim loại quý quay đầu giảm sau 2 phiên sáng phục hồi liên tiếp, tiếp tục dao động dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá 25.960 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 123,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 300.000 đồng/lượng so với mức 123,5 triệu đồng/lượng của sáng 3/11.

Giá vàng thế giới sáng 4/11 giảm xuống 3.934 USD/ounce, thấp hơn khoảng 10 USD/ounce so với sáng 3/11. Ảnh: Bloomberg.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mức khoảng 4.052 USD/ounce, kim loại quý hiện thấp hơn khoảng 118 USD/ounce, tương đương 2,9%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng giảm 170 USD/ounce, tương đương 4,1%.

Diễn biến này cho thấy đà phục hồi của giá vàng thế giới vẫn thiếu ổn định. Sau khi tăng gần 70 USD/ounce trong hai buổi sáng liên tiếp, kim loại quý đã quay đầu giảm và tiếp tục cách xa mốc 4.000 USD/ounce khoảng 66 USD.

Việc giá chưa thể duy trì đà tăng cho thấy lực mua vẫn chưa đủ mạnh để đảo chiều xu hướng điều chỉnh ngắn hạn.

Giá vàng trong nước sáng 4/11

Trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng 4/11, giá vàng miếng SJC tại SJC và DOJI đang được niêm yết ở mức 137,6-140,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 135,3-140,6 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vàng miếng tại SJC và DOJI cùng ở mức 3 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu ở mức 5,3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 133,7-137,7 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI niêm yết nhẫn tròn 9999 ở mức 135,5-139,5 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu ở mức 135,3-139,3 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng ở mức 4 triệu đồng/lượng. DOJI có giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 139,5 triệu đồng/lượng, cao hơn Bảo Tín Minh Châu 200.000 đồng/lượng và cao hơn SJC 1,8 triệu đồng/lượng.