Chuyện tình 41 năm của Jensen Huang: Từ lời tán tỉnh bằng bài tập về nhà đến lời thú nhận ngoại tình

Từ một lời mời cùng làm bài tập, Jensen Huang đã chinh phục được cô bạn học hơn tuổi Lori Mills. Họ đã bên nhau đi qua những năm tháng khởi nghiệp gian khó, chứng kiến Nvidia vươn thành đế chế chip AI hàng đầu thế giới cho đến khi xảy ra chuyện.

Lời tán tỉnh bằng bài tập về nhà

Jensen Huang gặp Lori Mills lần đầu tại Đại học bang Oregon, Khi đó, ông mới 17, còn Lori 19 tuổi. Cả hai cùng theo học ngành kỹ thuật điện và được ghép làm cặp bạn học trong phòng thí nghiệm của một môn học cơ bản.

Trong một cuộc phỏng vấn được truyền thông nhắc lại nhiều lần, Jensen kể rằng lớp học có khoảng 250 sinh viên nhưng chỉ có ba nữ sinh. Ông học giỏi, là người trẻ nhất lớp, có ngoại hình khiến nhiều người tưởng còn nhỏ tuổi hơn. Điều đó khiến chàng sinh viên gốc Đài Loan phải tìm cách gây ấn tượng với cô bạn học.

Cách tiếp cận của Jensen khá đặc biệt. Ông đến bên hỏi Lori: “Bạn có muốn xem bài tập về nhà của tôi không?”.

Sau đó, Jensen đề nghị hai người cùng học vào mỗi Chủ nhật và hứa sẽ giúp Lori đạt điểm A. Ông thậm chí chủ động làm bài trước để có thể giải thích cho cô trong những buổi học chung. Điều ông thực sự muốn, như sau này thừa nhận, là có thêm thời gian ở bên người mình thích.

Hai vợ chồng Jensen Huang và Lori Huang. Ảnh: CNA.

Những buổi học cuối tuần dần trở thành những cuộc hẹn hò. Khoảng sáu tháng sau lần đầu gặp gỡ, Jensen lấy hết can đảm mời Lori đi chơi. Cô đồng ý.

Nhưng chàng sinh viên trẻ không chỉ muốn có một mối tình thời đại học. Khi khoảng 20 tuổi, Jensen còn đưa ra một lời hứa táo bạo: trước khi bước sang tuổi 30, ông sẽ trở thành một CEO công ty.

Sau này, Jensen hài hước thừa nhận lúc ấy bản thân chưa có kế hoạch kinh doanh cụ thể, thậm chí không biết chính xác mình đang nói gì. Đó chỉ là cách ông thuyết phục cô bạn mình yêu tin tưởng và tiến tới hôn nhân.

Khoảng 5 năm sau lần gặp đầu tiên, hai người kết hôn. Năm 1993, khi vừa tròn 30 tuổi, Jensen cùng hai cộng sự thành lập Nvidia và trở thành CEO. Lời hứa thời sinh viên, dù ban đầu chỉ là một câu nói nhằm chinh phục bạn gái, cuối cùng lại trở thành sự thật.

Jensen từng gọi việc gặp Lori là sự kiện quan trọng nhất trong quãng đời sinh viên, thậm chí là một trong những sự kiện quan trọng nhất cuộc đời ông.

Jensen Huang chụp ảnh "tự sướng" cùng vợ. Ảnh: BI.

Người vợ đồng hành từ những ngày Nvidia chưa có gì trong tay

Trước khi trở thành một trong những nhân vật quyền lực nhất ngành công nghệ toàn cầu, Jensen Huang không có sẵn một đế chế kinh doanh hay nguồn vốn khổng lồ.

Sinh năm 1963 tại Đài Loan, Jensen trải qua tuổi thơ nhiều biến động. Gia đình từng đưa ông và anh trai sang Mỹ sinh sống, sau đó định cư tại bang Oregon. Ông học kỹ thuật điện tại Đại học bang Oregon, tiếp tục lấy bằng thạc sĩ tại Đại học Stanford và làm việc trong ngành bán dẫn tại LSI Logic và AMD.

Năm 1993, Jensen cùng Chris Malachowsky và Curtis Priem quyết định rời công việc để thành lập Nvidia. Ý tưởng ban đầu của họ là phát triển bộ xử lý đồ họa giúp máy tính cá nhân có thể hiển thị hình ảnh ba chiều chân thực hơn, phục vụ thị trường trò chơi điện tử đang phát triển.

Địa điểm đặt nền móng cho công ty không phải một văn phòng sang trọng ở Thung lũng Silicon mà là một nhà hàng Denny's. Đây cũng là nơi Jensen từng làm nhân viên rửa bát, phục vụ bàn khi còn là thiếu niên.

Thời điểm Nvidia ra đời, Jensen đã lập gia đình và có hai con. Lori không trực tiếp tham gia điều hành công ty như một nhà đồng sáng lập, nhưng bà là người đồng hành với chồng trong giai đoạn xây dựng sự nghiệp đầy bất định.

Những năm đầu của Nvidia không dễ dàng. Sản phẩm đầu tiên gặp trục trặc về thiết kế, chiến lược công nghệ ban đầu thất bại và công ty từng đứng trước nguy cơ phá sản vào năm 1996. Jensen phải thuyết phục đối tác sản xuất chip TSMC hỗ trợ Nvidia tiếp tục phát triển.

Sau cú vấp đó, Nvidia điều chỉnh hướng đi, tập trung vào kiến trúc đồ họa phù hợp hơn. Công ty tiếp tục phát triển GPU, mở rộng sang lĩnh vực điện toán hiệu năng cao và đặt cược vào nền tảng CUDA. Quyết định đầu tư dài hạn vào tính toán song song sau này trở thành một trong những nền tảng quan trọng giúp Nvidia bước vào thị trường trí tuệ nhân tạo.

Bà Lori luôn bên cạnh chia sẻ thành công cùng chồng. Ảnh: Getty.

Trong hành trình ấy, Lori lựa chọn cuộc sống tương đối kín tiếng. Ban đầu, bà từng làm kỹ sư tại Silicon Valley, sau đó rời công việc để tập trung chăm sóc con cái. Bà hiếm khi xuất hiện trong các cuộc phỏng vấn kinh doanh, cũng không xây dựng hình ảnh người nổi tiếng bên cạnh một CEO quyền lực.

Điều này tạo nên một sự tương phản đáng chú ý: trong khi Jensen trở thành gương mặt quen thuộc của ngành công nghệ, thường xuất hiện trên sân khấu với chiếc áo khoác da đen đặc trưng, Lori chủ yếu giữ vai trò hậu phương và tham gia các hoạt động gia đình, từ thiện.

Hai người con và một gia đình kín tiếng

Jensen Huang và Lori Mills có hai người con là Madison Huang và Spencer Huang. Cả hai đều trưởng thành trong môi trường gắn với công nghệ và doanh nghiệp.

Madison hiện làm việc tại Nvidia, đảm nhiệm vị trí giám đốc cấp cao phụ trách tiếp thị các sản phẩm Omniverse (nền tảng công nghệ của Nvidia dùng để xây dựng thế giới ảo 3D có khả năng mô phỏng các điều kiện vật lý của thế giới thực) và robot. Spencer cũng từng làm việc trong lĩnh vực quản lý sản phẩm và kinh doanh công nghệ.

Họ thường xuất hiện với hình ảnh gia đình ngập tràn hạnh phúc. Ảnh: UDN.

Dù cha là một trong những người giàu nhất thế giới, hai người con không thường xuyên xuất hiện trước công chúng. Gia đình Huang nhìn chung duy trì lối sống khá kín đáo, tránh biến đời tư thành một phần của thương hiệu Nvidia.

Một dấu ấn đáng chú ý trong hoạt động gia đình là công việc từ thiện. Lori giữ vai trò chủ tịch “Jensen and Lori Huang Foundation” - quỹ hỗ trợ giáo dục đại học, y tế cộng đồng và các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM).

Vợ chồng Huang đã đóng góp hàng chục triệu USD cho các trường đại học và tổ chức nghiên cứu. Trong đó, năm 2022, họ cam kết tài trợ 50 triệu USD cho Đại học bang Oregon để thành lập một trung tâm nghiên cứu liên ngành về trí tuệ nhân tạo, khoa học vật liệu và robot.

Trước đó, gia đình cũng tài trợ 30 triệu USD cho trung tâm kỹ thuật mang tên Jensen Huang tại Đại học Stanford và ủng hộ các chương trình nghiên cứu ung thư, giáo dục và mở rộng cơ hội tiếp cận AI.

Những hoạt động này cho thấy Lori không chỉ đồng hành với chồng trong đời sống riêng mà còn tham gia trực tiếp vào các chương trình thiện nguyện mang dấu ấn của gia đình. Bà không phải nhân vật điều hành Nvidia, nhưng có vai trò đáng kể trong việc định hình các hoạt động xã hội và từ thiện của vợ chồng Huang.

Trong nhiều năm, Jensen thường nhắc đến Lori khi kể lại hành trình thành lập Nvidia. Câu chuyện về những buổi học Chủ nhật, lời hứa trở thành CEO trước tuổi 30 và sự đồng hành từ thời chưa có gì trong tay trở thành một phần quen thuộc trong hình ảnh công chúng của ông.

Madison Huang và Spencer Huang - hai người con thành đạt, giỏi giang của Jensen Huang và Lori Huang. Ảnh: UDN.

Từ câu chuyện tình đẹp đến lời thú nhận gây chấn động

Sau hơn bốn thập niên bên nhau, cuộc hôn nhân của Jensen và Lori bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý vào tháng 11/2026.

Trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin Jensen Huang có mối quan hệ thân mật với Alice Huang, còn được gọi là Huang Le, một nữ lãnh đạo cấp cao của Megaspeed – doanh nghiệp trung tâm dữ liệu có trụ sở tại Singapore và là khách hàng của Nvidia.

Theo các nguồn tình báo Mỹ được The New York Times và Financial Times dẫn lại, Alice Huang bị nghi đã được cơ quan tình báo Trung Quốc tuyển dụng để thu thập thông tin về Jensen Huang và Nvidia. Một bản ghi nhớ tình báo được cho là đã mô tả mối quan hệ tình cảm giữa hai người.

Các cáo buộc này lập tức tạo ra sức ép lớn đối với CEO Nvidia. Một số nghị sĩ Mỹ đã yêu cầu ông giải trình trước Quốc hội về những mối quan hệ liên quan đến Alice Huang, trong khi những câu hỏi về nguy cơ rò rỉ thông tin công nghệ và an ninh quốc gia bắt đầu được đặt ra.

Ngày 8/11/2026, bất ngờ Jensen gửi thư nội bộ tới các nhân viên Nvidia và lần đầu công khai thừa nhận đã không chung thủy với vợ.

Một số bức ảnh Jensen Huang cùng Alice Huang được đăng tải. Ảnh: Singtao

“Tôi đã không chung thủy với vợ. Hành động của tôi đã làm tổn thương bà ấy và các con. Những gì tôi đã làm không có bất kỳ lời bào chữa nào. Tôi thực sự rất xin lỗi”, ông viết.

Jensen cũng thừa nhận gia đình đã dành cho mình tình yêu thương và sự ủng hộ, nhưng ông đã phụ lòng họ và làm tổn thương cuộc sống mà cả nhà cùng xây dựng. Ông nhận hoàn toàn trách nhiệm về những hành động của mình, đồng thời hy vọng gia đình có thể từng bước hàn gắn và một ngày nào đó ông sẽ lấy lại được niềm tin của vợ con.

Đáng chú ý, ông không yêu cầu gia đình phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn cá nhân của mình. “Trách nhiệm thuộc về một mình tôi”, Jensen nhấn mạnh.

Cùng thời điểm, hội đồng quản trị Nvidia thông báo thành lập một ủy ban gồm các thành viên độc lập và thuê cố vấn pháp lý bên ngoài để điều tra những thông tin cho rằng CEO của tập đoàn trở thành mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài.

Hội đồng quản trị cho biết hiện chưa có lý do để tin rằng an ninh quốc gia Mỹ hoặc bí mật kinh doanh của Nvidia đã bị xâm phạm. Jensen Huang cam kết hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra và tiếp tục đảm nhiệm chức vụ CEO.

Tuy nhiên, lời thú nhận không chung thủy của Jensen và những cáo buộc tình báo là hai vấn đề cần được phân biệt. Việc ông thừa nhận ngoại tình không đồng nghĩa ông biết hoặc tham gia vào bất cứ hoạt động gián điệp nào. Những nghi vấn liên quan đến Alice Huang và khả năng tiếp cận thông tin nhạy cảm vẫn cần được xác minh độc lập.

Quan hệ giữa Jensen Huang và Alice Huang sớm lọt vào tầm ngắm của cơ quan đặc biệt Mỹ. Ảnh: NYT.

Phía sau chiếc áo khoác da đen

Trong nhiều năm, câu chuyện Jensen Huang theo đuổi Lori Mills bằng những buổi học cuối tuần và lời hứa trở thành CEO trước tuổi 30 thường được kể như một lát cắt thú vị về đời tư của một doanh nhân thành đạt.

Nó cũng góp phần tạo nên hình ảnh một người đàn ông có tham vọng lớn nhưng luôn nhắc đến gia đình như điểm tựa quan trọng. Lori xuất hiện trong câu chuyện ấy từ trước khi Nvidia ra đời, trước khi chiếc áo khoác da đen trở thành thương hiệu cá nhân và trước khi công ty bước vào kỷ nguyên AI.

Nhưng sự thừa nhận mới đây của Jensen đã khiến câu chuyện hôn nhân kéo dài hơn 40 năm phải đối diện với một thực tế khác. Thành công trong kinh doanh, những lời hứa thời tuổi trẻ hay các khoản đóng góp từ thiện không thể thay thế lòng tin trong đời sống riêng tư.

Với Nvidia, câu hỏi lớn hiện nay là liệu những cáo buộc liên quan đến hoạt động tình báo có ảnh hưởng đến an ninh công nghệ và vị thế của công ty hay không. Với Jensen Huang, ngoài trách nhiệm trước hội đồng quản trị, nhân viên và cổ đông, còn có một trách nhiệm riêng tư mà ông đã công khai thừa nhận: đối diện với tổn thương mà mình gây ra cho vợ con.

Sau 41 năm hôn nhân, Lori Huang vẫn là người phụ nữ đã đồng hành với Jensen từ những ngày đầu. Nhưng tương lai của cuộc sống gia đình họ, cũng như khả năng hàn gắn niềm tin sau lời thú nhận, là điều không một thành công kinh doanh nào có thể quyết định thay. Liệu Lori có tha thứ cho chồng hay không? Chúng ta hãy chờ xem…

Theo Thepaper, Business Today