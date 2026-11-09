Thêm một đối tác ngoại muốn sở hữu cổ phần doanh nghiệp vonfram của Masan

Sau khi The Elmet Group (Mỹ) hoàn tất thương vụ mua 4,99% cổ phần, CTCP Masan High-Tech Materials (Mã chứng khoán: MSR) tiếp tục có thêm đối tác ngoại muốn tham gia sở hữu vốn.

Theo Reuters, ngày 9/11, Tập đoàn Sojitz (Nhật Bản) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về việc mua 5% cổ phần tại MSR, doanh nghiệp sản xuất vonfram thuộc hệ sinh thái Masan. Số cổ phần này sẽ được chuyển nhượng từ Công ty TNHH Masan Horizon, đơn vị do Tập đoàn Masan sở hữu 100% vốn điều lệ.

Giá chuyển nhượng cổ phần không thấp hơn mức mà Elmet Group đã trả trong thương vụ đầu tư vào MSR trước đó. Trong thương vụ với Elmet, MSR được định giá khoảng 2,5 tỷ USD, tương đương khoảng 125 triệu USD (gần 3.200 tỷ đồng) cho 4,99% cổ phần.

Các bên đặt mục tiêu ký kết thỏa thuận chính thức vào cuối năm 2026, sau khi hoàn tất quá trình thẩm định và được cơ quan quản lý phê duyệt. Sau giao dịch, Masan dự kiến vẫn duy trì quyền kiểm soát tại MSR.

Nếu hoàn tất, Sojitz sẽ trở thành đối tác nước ngoài tiếp theo tham gia sở hữu cổ phần MSR trong khuôn khổ chiến lược mở rộng mạng lưới cổ đông của doanh nghiệp.

Trước đó, ngày 24/9/2026, MSR đã phê duyệt chương trình cổ đông chiến lược, tạo điều kiện để các đối tác có quan hệ hợp tác dài hạn và nhà đầu tư tổ chức trở thành cổ đông trước khi doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE).

The Elmet Group Co. (NASDAQ: ELMT) là nhà đầu tư đầu tiên tham gia chương trình này. Ngày 1/10/2026, doanh nghiệp Mỹ đã hoàn tất giao dịch mua 4,99% cổ phần MSR. Elmet chuyên cung cấp hợp kim vonfram và các sản phẩm khoáng sản chiến lược, đồng thời là khách hàng của MSR trong hơn 12 năm.

Trong khi Elmet có vai trò là đối tác lâu năm trong chuỗi cung ứng vonfram, Sojitz được kỳ vọng mở rộng đầu ra cho sản phẩm của MSR tại thị trường Nhật Bản.

Theo Reuters, tập đoàn Nhật Bản dự kiến tiếp thị các sản phẩm vonfram của MSR tới khách hàng trong các lĩnh vực bán dẫn, hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), hàng không vũ trụ, năng lượng và sản xuất ô tô.

Vonfram là kim loại có độ cứng và khả năng chịu nhiệt cao, được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp, từ điện tử, quốc phòng đến sản xuất đạn dược và chất bán dẫn. Khoáng sản này cũng được nhiều quốc gia xếp vào nhóm nguyên liệu chiến lược, có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh chuỗi cung ứng.

Việc liên tiếp thu hút đối tác từ Mỹ và Nhật Bản cho thấy MSR đang tìm cách mở rộng quan hệ với các khách hàng và nhà đầu tư quốc tế, qua đó củng cố vị thế trong chuỗi cung ứng vonfram toàn cầu.

Lợi nhuận 9 tháng vượt kế hoạch cả năm

Việc liên tiếp thu hút các nhà đầu tư quốc tế diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của MSR ghi nhận sự cải thiện mạnh mẽ.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2026, MSR đạt doanh thu thuần khoảng 25.687 tỷ đồng, gấp 5,1 lần cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng đạt 4.350 tỷ đồng, đảo chiều so với khoản lỗ 211 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, hai chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận lần lượt vượt 27% và 74% mức cao nhất trong kế hoạch kinh doanh cả năm 2026 ban đầu.

Riêng quý III/2026, doanh thu MSR đạt 14.557 tỷ đồng, gấp hơn 7 lần cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng đạt 2.148 tỷ đồng, gấp 416 lần cùng kỳ.

Kết quả này được hỗ trợ bởi giá vonfram duy trì ở mức cao, sản lượng tiêu thụ gia tăng và hoạt động chế biến được đẩy mạnh. Trong quý III, sản lượng vonfram chứa trong các sản phẩm đầu ra đạt 1.786 tấn, tăng 55% so với cùng kỳ.

Diễn biến cổ phiếu MSR trong 5 năm qua. Nguồn: investing.com

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu MSR chốt phiên 9/11 ở mức 62.000 đồng/cổ phiếu, giảm 11% so với một tháng trước. Tuy nhiên, so với thời điểm đầu năm 2026, thị giá mã này đã tăng gấp 2,65 lần.