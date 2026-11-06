Giá vàng hôm nay tiếp tục tăng, tiến sát mốc 4.100 USD/ounce

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 6/11 giao dịch ở mức 4.092 USD/ounce, tăng khoảng 23 USD/ounce so với mức 4.069 USD/ounce của sáng 5/11. Kim loại quý tiếp tục duy trì đà phục hồi sau phiên tăng mạnh trước đó, tiến sát ngưỡng 4.100 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá 25.800 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 127,4 triệu đồng/lượng, cao hơn khoảng 200.000 đồng/lượng so với mức 127,2 triệu đồng/lượng của sáng 5/11.

Giá vàng thế giới sáng 6/11 tăng lên 4.092 USD/ounce, cao hơn khoảng 23 USD/ounce so với sáng 5/11. Ảnh: Bloomberg.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mức khoảng 4.009 USD/ounce, kim loại quý hiện cao hơn khoảng 83 USD/ounce, tương đương 2,1%. Tuy nhiên, trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng giảm 52 USD/ounce, tương đương 1,3%.

Diễn biến này cho thấy đà phục hồi của giá vàng thế giới đang được duy trì sau giai đoạn giảm mạnh cuối tháng 10. Việc giá liên tiếp đi lên và tiến sát mốc 4.100 USD/ounce cho thấy lực mua đã cải thiện đáng kể.

Tuy nhiên, kim loại quý vẫn thấp hơn mức giá của một tháng trước, trong khi ngưỡng 4.100 USD/ounce có thể tiếp tục là vùng thử thách đối với xu hướng tăng ngắn hạn.

Giá vàng trong nước sáng 6/11

Trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng 6/11, giá vàng miếng SJC tại SJC và DOJI đang được niêm yết ở mức 139,5-142,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 138,4-142,5 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vàng miếng tại SJC và DOJI cùng ở mức 3 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu ở mức 4,1 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 138-142 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI niêm yết nhẫn tròn 9999 ở mức 138,5-142,5 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu ở mức 138,4-142,4 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng ở mức 4 triệu đồng/lượng. DOJI có giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 142,5 triệu đồng/lượng, cao hơn Bảo Tín Minh Châu 100.000 đồng/lượng và cao hơn SJC 500.000 đồng/lượng.