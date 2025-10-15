Danh sách sàn bất động sản đủ điều kiện hoạt động tại Đà Nẵng

Theo Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, kể từ ngày 1/8/2024, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Nghị định số 96/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực thi hành.

Theo đó, trước khi hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới, tư vấn, quản lý bất động sản phải gửi thông tin về doanh nghiệp đến Sở Xây dựng nơi thành lập doanh nghiệp để được đăng tải trên hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; sàn giao dịch bất động sản trước khi hoạt động phải gửi hồ sơ đến Sở Xây dựng nơi có trụ sở chính để được cấp giấy phép hoạt động.

Đến nay, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận 9 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới, tư vấn, quản lý bất động sản trên hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản và cấp giấy phép hoạt động các sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Cụ thể gồm: Công ty Cổ phần tập đoàn địa ốc SCD ( tầng 8, tòa nhà số 6 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường); Công ty TNHH Dịch vụ và Kinh doanh bất động sản Vĩnh Khang (số 35 đường Trường Sa, phường Ngũ Hành Sơn); Công ty CP phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương (đường Trường Sa, phường Ngũ Hành Sơn); Công ty CP Cen Miền Trung ( số 220 Nguyễn Hữu Thọ, phường Hoà Cường); Công ty TNHH Cát Việt Rồng (số 333 Chương Dương, phường Ngũ Hành Sơn); Công ty CP DKRA VIRGO (số 709 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê); Công ty TNHH LandCorp Property Việt Nam (tầng 6, Toà nhà Pvcombank, số 2 đường 30 tháng 4, phường Hoà Cường); Công ty CP Đầu tư Địa ốc TaTi (số 23-25 Nguyễn Phước Lan, phường Hoà Xuân); Công ty CP Bất động sản Nam Miền Trung (41 Trần Đại Nghĩa, phường Ngũ Hành Sơn).

Cũng theo Sở Xây dựng Đà Nẵng, quy định chuyển tiếp tại khoản 1 Điều 83 Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15: Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản đang hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Luật này thì phải bổ sung đủ các điều kiện trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Từ ngày 1/2/2025, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản (dịch vụ sàn, dịch vụ môi giới, dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản) đang hoạt động trước ngày 1/8/2024 mà chưa đáp ứng điều kiện theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 thì không đảm bảo điều kiện hoạt động.

Trường hợp đơn vị có thay đổi thông tin thì phải có văn bản đề nghị thay đổi thông tin kèm theo giấy tờ chứng minh việc thay đổi gửi đến Sở Xây dựng; trường hợp có sự thay đổi tên, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật, các nội dung khác trong hồ sơ đăng ký hoạt động sàn giao dịch bất động sản thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi, sàn giao dịch bất động sản phải có văn bản gửi Sở Xây dựng để được cấp lại Giấy phép hoạt động.