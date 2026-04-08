6 Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ mới

Sáng 8/4, Quốc hội khóa XVI phê chuẩn bổ nhiệm 6 Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Với bước kiện toàn này, bộ máy lãnh đạo Chính phủ đương nhiệm có 7 người, gồm Thủ tướng Lê Minh Hưng và 6 Phó thủ tướng gồm: Phạm Gia Túc, Phan Văn Giang, Phạm Thị Thanh Trà, Nguyễn Văn Thắng, Hồ Quốc Dũng, Lê Tiến Châu.

Phó thủ tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang sinh năm 1960, quê ở tỉnh Nam Định cũ nay thuộc tỉnh Ninh Bình, là Phó bí thư Quân ủy Trung ương; có trình độ lý luận chính trị Cao cấp; trình độ chuyên môn TS Khoa học quân sự. Ông Giang là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI.

Trưởng thành từ chiến sĩ Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 677, Sư đoàn 346 tham gia chiến đấu tại Cao Bằng năm 1978, ông kinh qua nhiều cương vị tại Quân đoàn 1, từ chỉ huy cấp trung đội, đại đội, tiểu đoàn đến các vị trí tham mưu, trung đoàn trưởng, sư đoàn trưởng và Tư lệnh Quân đoàn 1.

Tháng 10/2011, ông Giang làm Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam rồi làm Tư lệnh Quân khu 1. Tháng 4/2016, ông làm Thứ trưởng Quốc phòng rồi làm Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng. Ông giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng từ tháng 4/2021 đến nay.

Tại Đại hội Đảng 14 tháng 1/2026, đại tướng Phan Văn Giang tái cử Ủy viên Trung ương, được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIV.

Từ 8/4/2021, ông được bầu làm Bộ trưởng Quốc phòng và đảm nhiệm chức vụ đó cho đến nay.

Phó thủ tướng Phạm Gia Túc sinh năm 1965, quê ở tỉnh Nam Định cũ, nay thuộc tỉnh Ninh Bình. Ông có trình độ Ths Quản lý hành chính công, cử nhân Kinh tế.

Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV; Ủy viên Trung ương Đảng hai khóa XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Trước tháng 3/2014, ông là Phó chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, sau đó được điều động giữ chức Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ rồi bổ nhiệm Phó trưởng ban Nội chính Trung ương.

Tháng 5/2021, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định (cũ). Ba năm sau, ông được Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm làm Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tháng 8/2025, ông được phân công, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng và giữ cương vị này đến nay.

Tại Đại hội Đảng XIV tháng 1/2026, ông Phạm Gia Túc tái cử Ủy viên Trung ương và được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIV.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà sinh năm 1964, quê Nghệ An; Thạc sĩ Quản lý Giáo dục, Cử nhân Ngữ văn. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV; Ủy viên Ban Bí thư khóa XIV; đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI.

Từ một giáo viên, sau đó bà Trà trở thành Phó trưởng Phòng Giáo dục. Bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo như Phó chủ tịch huyện Trấn Yên, Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó chủ tịch tỉnh, Bí thư Thành ủy Yên Bái, Chủ tịch tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái.

Tháng 10/2020, bà được điều động về Trung ương làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ, kiêm Phó ban Tổ chức Trung ương. Tháng 4/2021, bà được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Nội vụ.

Đến 25/10/2025 bà được bổ nhiệm làm Phó thủ tướng Chính phủ và đảm nhiệm cương vị này cho đến nay.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng sinh năm 1966, quê ở Bình Định nay thuộc Gia Lai; Thạc sĩ Luật; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV.

Ông Dũng có thời gian dài công tác gắn với quê hương là tỉnh Bình Định cũ. Ông lần lượt kinh qua và nắm giữ nhiều cương vị ở địa phương như: Phó Chủ tịch huyện Phù Cát; Phó Chánh Văn phòng rồi Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định.

Tháng 10/2020, ông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định. Đến tháng 7/2025, khi Bình Định sáp nhập với Gia Lai, ông được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai.

Đến 25/10/2025 ông được bổ nhiệm làm Phó thủ tướng Chính phủ và đảm nhiệm cương vị này cho đến nay.

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng sinh ngày 12/9/1973; quê quán phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ông có trình độ TS Kinh tế, cử nhân kinh tế ngành Tài chính - Tín dụng, cử nhân tiếng Anh. Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV, XVI.

Từ tháng 7/2019 - 10/2020, ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV, Bí thư Ban Cán sự, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh khóa XIV.

Từ 10/2020 - 10/2022, ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII (1.2021), Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên khóa XIV (từ 12/2020), XV (đến 8/2024); Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XV.

Từ 10/2022 - đến nay, ông được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

Đến 28/11/2024 ông được bổ nhiệm là Bộ trưởng Tài chính và đảm nhiệm chức vụ đó cho đến nay.

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu sinh năm 1969 quê Tây Ninh; Tiến sĩ Luật; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV. Ông từng công tác tại Đại học Luật TP.HCM, làm chuyên viên rồi Vụ trưởng, Trưởng cơ quan đại diện, Cục trưởng Công tác phía Nam của Bộ Tư pháp tại TP.HCM, kiêm Hiệu trưởng trường Trung cấp Luật Vị Thanh.

Từ tháng 9/2014 đến 1/2016, ông Châu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Vụ trưởng Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp. Đến tháng 1/2016, ông làm Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội và tháng 6/2016 làm Thứ trưởng Tư pháp kiêm Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội.

Tháng 3/2018, ông Châu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, hai năm sau làm Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang. Tháng 5/2021, ông Châu là Phó bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đến tháng 6/2021 giữ chức Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ông Lê Tiến Châu giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng từ tháng 1/2023.

