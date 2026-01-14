EVF được vinh danh “Công ty Tài chính của năm” tại FChoice 2025

Sáng 13/1, tại Hà Nội, Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF) đã được vinh danh là “Công ty Tài chính của năm” – trong hệ thống giải thưởng Fchoice 2025 do CafeF tổ chức.

Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF) đã được vinh danh là “Công ty Tài chính của năm”

Giải thưởng là ghi nhận đối với thành tích nổi bật và đóng góp tích cực cho thị trường. Giải thưởng là dấu mốc ý nghĩa, khẳng định vị thế, uy tín và chiến lược phát triển bền vững mà EVF kiên định theo đuổi trong suốt hành trình hoạt động.

FChoice là giải thưởng thường niên uy tín trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, được tổ chức bởi CafeF – kênh thông tin kinh tế hàng đầu Việt Nam. Trong bối cảnh thị trường tài chính năm 2025 đối mặt với không ít thách thức, việc EVF được xướng tên ở hạng mục “Công ty Tài chính của năm” cho thấy sự ghi nhận của thị trường đối với một doanh nghiệp có nền tảng vững chắc và định hướng phát triển dài hạn.

Năm 2025 đánh dấu một giai đoạn quan trọng trong chiến lược củng cố và nâng cao năng lực tài chính của EVF. Doanh nghiệp tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh ổn định, đảm bảo các chỉ tiêu an toàn, từng bước cải thiện chất lượng tài sản và hiệu quả sử dụng vốn. Thay vì chạy theo tăng trưởng nóng, EVF lựa chọn hướng đi thận trọng, chú trọng kiểm soát rủi ro và xây dựng nền tảng tài chính bền vững – yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp đứng vững trước những biến động của thị trường.

Nhìn lại toàn bộ bức tranh tài chính năm 2025, có thể thấy EVF đã tạo ra một khoảng cách nhất định so với các đối thủ cạnh tranh. Với bộ 3 chỉ số "vàng": Tăng trưởng lợi nhuận, Quy mô tài sản lớn nhất ngành và Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát chặt chẽ, EVF đang nắm trong tay những lợi thế vô cùng lớn.

EVF nhận giải thưởng danh giá tại FChoice 2025 nhờ chiến lược phát triển bền vững

Điểm sáng lớn nhất trong bức tranh tài chính của EVF chính là khả năng kiểm soát rủi ro. Tính đến ngày 30/9/2025, tỷ lệ nợ xấu của EVF được ghi nhận ở mức 0,88%. Dù có sự nhích nhẹ so với mức 0,79% vào cuối năm 2024, đây vẫn là con số "trong mơ" đối với mô hình công ty tài chính - nơi mà tỷ lệ rủi ro thường cao gấp nhiều lần so với ngân hàng thương mại.

Không chỉ được đánh giá cao ở các chỉ số tài chính, EVF còn ghi dấu ấn bằng chiến lược phát triển gắn liền với trách nhiệm xã hội. Với định vị là một tổ chức tài chính đồng hành cùng nền kinh tế, EVF tập trung cung cấp các giải pháp tài chính phù hợp cho doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ – nhóm đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế nhưng còn nhiều hạn chế trong tiếp cận vốn. Thông qua việc linh hoạt thiết kế sản phẩm, cải tiến quy trình và nâng cao chất lượng dịch vụ, EVF từng bước khẳng định vai trò là đối tác tài chính tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp.

Chia sẻ về giải thưởng FChoice 2025, ông Phạm Trung Kiên – Chủ tịch HĐQT EVF cho biết:“Danh hiệu ‘Công ty Tài chính của năm’ là sự ghi nhận quý giá đối với những nỗ lực không ngừng của tập thể EVF trong suốt thời gian qua. Đây không chỉ là thành quả của một năm hoạt động, mà còn phản ánh định hướng phát triển nhất quán của EVF – phát triển hiệu quả đi đôi với an toàn, minh bạch và trách nhiệm.”

Việc được vinh danh tại FChoice 2025 là minh chứng cho niềm tin của thị trường đối với chiến lược và bản lĩnh của EVF. Trên nền tảng đã được xây dựng, EVF đặt mục tiêu tiếp tục phát triển theo hướng bền vững, thận trọng nhưng linh hoạt, sẵn sàng thích ứng với những thay đổi của môi trường kinh doanh. Giải thưởng không chỉ khép lại một năm 2025 với nhiều dấu ấn, mà còn mở ra giai đoạn phát triển mới, nơi EVF tiếp tục khẳng định vai trò là một công ty tài chính uy tín, đồng hành cùng sự phát triển ổn định và dài hạn của thị trường tài chính Việt Nam.