32 tác phẩm nhiếp ảnh và video được trao giải thưởng "Công nghệ đến Trái tim"

Lễ trao giải thưởng "Công nghệ đến Trái tim" lần thứ hai đã chính thức diễn ra vào chiều 23/10 tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia, Hà Nội. Giải thưởng do Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) và Tập đoàn Viettel đồng tổ chức.

Giải thưởng năm nay mang chủ đề “Sáng tạo Việt - Đường tới thịnh vượng", góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Sau 5 tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được hơn 1.100 tác phẩm ảnh đơn, hơn 200 ảnh bộ và hơn 120 video từ nhiều nhiếp ảnh gia, nhà báo và nhà quay phim chuyên và không chuyên trên toàn quốc. Qua các vòng chấm kỹ lưỡng, Hội đồng Giám khảo đã lựa chọn 32 tác phẩm xuất sắc gồm 11 tác phẩm ảnh bộ, 10 ảnh đơn và 11 video để trao giải.

Cụ thể, giải Nhất thuộc về tác giả Bùi Văn Vân với tấm ảnh "Niềm vui được làm quen với robot"; tác giả Nguyễn Phú Khánh và Trần Thanh Giang với bộ ảnh "Robot làm nhân viên AI phục vụ hành chính công tại Hà Nội"; video "Học sinh Lào Cai nghiên cứu phát triển hệ thống cảnh báo khẩn cấp thiên tai" của tác giả Nguyễn Tuấn Khôi và Lục Hương Thu.

Ban tổ chức cũng đã trao 6 giải Nhì, 9 giải Ba và 14 giải Khuyến khích cho các tác giả và tác phẩm.

Ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và bà Vũ Việt Trang - Tổng giám đốc TTXVN trao giải Nhất cho 3 tác giả tham gia thể loại ảnh đơn, ảnh bộ và video

Phát biểu tại Lễ trao giải, bà Vũ Việt Trang, Tổng giám đốc TTXVN, cho biết Hội đồng giám khảo đã rất vui mừng khi thấy sự đa dạng trong cách tiếp cận chủ đề của các tác giả. Có những tác phẩm khắc họa sự say mê học hỏi, khám phá công nghệ của các em học sinh, thế hệ tương lai của đất nước. Có những tác phẩm ghi lại khoảnh khắc con người làm chủ công nghệ, biến những ý tưởng sáng tạo thành hiện thực, phục vụ công tác phòng chống thiên tai, góp phần giải quyết những vấn đề của xã hội; có những tác phẩm ca ngợi sự kết nối ý nghĩa mà công nghệ mang lại cho người khuyết tật và yếu thế; giúp đổi thay cuộc sống của đồng bào vùng cao…

"Và quan trọng hơn cả, tất cả các tác phẩm đều chạm đến trái tim - nơi tình yêu, niềm đam mê và khát vọng được gieo mầm và nuôi dưỡng bằng những thành tựu của khoa học, công nghệ", Tổng giám đốc TTXVN chia sẻ.

Bà Vũ Việt Trang phát biểu tại sự kiện

Giải thưởng "Công nghệ đến Trái tim" góp phần khẳng định công nghệ không chỉ là công cụ thiết yếu mà còn là cầu nối gắn kết con người, lan tỏa yêu thương. Những giá trị nhân văn và nghệ thuật này chính là thông điệp mà TTXVN và Viettel mong muốn truyền đạt đến công chúng.