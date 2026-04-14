Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân lên đường thăm cấp Nhà nước Trung Quốc

Tổng bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân cùng nhiều lãnh đạo chủ chốt, cấp cao của Đảng, Nhà nước đã lên đường thăm cấp Nhà nước Trung Quốc.

Ngày 14/4, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 14 đến 17/4, theo lời mời của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Phu nhân.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân rời Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước Trung Quốc. Ảnh: TTXVN.

Tham gia Đoàn có lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Ngoại giao; Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Trần Đức Thắng, Bí thư Thành Ủy Hà Nội; Nguyễn Hải Ninh, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Hồng Diên, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Hoàng Thanh Tùng, Bộ trưởng Tư pháp; Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Tài chính; Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Công Thương; Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường; Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Xây dựng; Lâm Thị Phương Thanh, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ; Hoàng Minh Sơn, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo; Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Phụ trách Văn phòng Tổng bí thư; Phạm Thanh Bình, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc.

Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước. Chuyến thăm diễn ra đúng một năm sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, đồng thời là lần thứ ba trong chưa đầy hai năm lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước thăm lẫn nhau, cho thấy sự duy trì trao đổi cấp cao thường xuyên và xu hướng phát triển tích cực của quan hệ song phương.