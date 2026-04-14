Chăm lo để đồng bào Khmer đón Tết Chôl Chnăm Thmây ấm áp, đủ đầy

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2026, nhiều đoàn công tác thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây đồng bào Khmer tại các địa phương.

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2026, Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổ chức nhiều đoàn công tác đến thăm, chúc Tết và tặng quà đồng bào Khmer tiêu biểu, hộ nghèo và chức sắc Phật giáo Nam tông Khmer tại các địa phương Nam Bộ.

Trong tuần qua, tại Vĩnh Long, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang dẫn đầu đoàn công tác thăm, chúc mừng và trao quà tới đồng bào Khmer tại một số xã, phường; đồng thời đến thăm các nguyên lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương là người Khmer quê địa phương.

Phát biểu tại các buổi gặp mặt, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang khẳng định Tết Chôl Chnăm Thmây là nét văn hóa đặc sắc, thể hiện khát vọng về một năm mới an lành, mùa màng bội thu, đồng thời là dịp củng cố khối đại đoàn kết trong cộng đồng.

Thay mặt lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng gửi lời chúc mừng năm mới, ghi nhận và biểu dương những đóng góp của đồng bào Khmer, các chức sắc, trí thức, người có uy tín đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ trưởng nhấn mạnh năm 2026 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn mới, bày tỏ mong muốn đồng bào Khmer tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang thăm hỏi, tặng quà chúc Tết đồng bào Khmer tại Vĩnh Long. Ảnh: VGP.

Chiều 13/4, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do ông Trần Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà đồng bào dân tộc Khmer tại thành phố Cần Thơ.

Ông Trần Thắng gửi lời thăm hỏi và chúc mừng tới các vị sư sãi cùng toàn thể đồng bào Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây; đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực, trách nhiệm của các vị sư sãi và đồng bào Khmer vào thành tựu chung của đất nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn xác định công tác dân tộc, tôn giáo là vấn đề chiến lược, thực hiện nhất quán đường lối bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tương trợ cùng phát triển.

Đoàn công tác Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các vị chức sắc Phật giáo Nam tông Khmer thành phố Cần Thơ tham dự tại buổi họp mặt, tặng quà. Ảnh: TTXVN.

Ông Trần Thắng đề nghị các cấp, ngành và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tiếp tục triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách dân tộc, tôn giáo; đồng thời, quan tâm chăm lo đời sống, hỗ trợ kịp thời các gia đình chính sách, người yếu thế để đồng bào dân tộc Khmer đón Tết cổ truyền vui tươi, an toàn và văn minh.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn đồng bào dân tộc Khmer tại thành phố Cần Thơ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội; góp phần xây dựng quê hương ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.