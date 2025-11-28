19 bảo vật quốc gia ở Đà Nắng lần đầu tiên cùng ra mắt công chúng
Từ nay đến hết ngày 25/12, 19 bảo vật quốc gia sẽ cùng xuất hiện tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa - lịch sử Việt Nam đến với du khách.
bài liên quan
Có thể bạn quan tâm
Góp ý văn kiện Đại hội Đảng 14 Vì sao cần đặt đối ngoại, hội nhập quốc tế ngang tầm quốc phòng, an ninh?
Việc đặt đối ngoại, hội nhập quốc tế ngang tầm quốc phòng, an ninh có ý nghĩa quan trọng đối với việc xây dựng khung chiến lược toàn diện cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, đánh dấu sự đổi mới về tầm nhìn chiến lược của Đảng trong tình hình mới.
Bão số 15 đổi hướng trên Biển Đông, cảnh báo vùng biển nguy hiểm
Bão số 15 (Koto) mạnh cấp 12, giật cấp 15 và đổi hướng trên giữa Biển Đông. Cơ quan khí tượng cảnh báo gió mạnh, sóng cao tới 9 m, nguy hiểm cho tàu thuyền ở khu vực này.
Nhà ở xã hội bị thổi giá, rao bán ‘suất ngoại giao’, Đà Nẵng phát cảnh báo
UBND thành phố Đà Nẵng vừa yêu cầu Sở Xây dựng chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý các hành vi môi giới trái phép, “cò mồi”, thu tiền đặt chỗ, rao bán “suất ngoại giao” trái quy định đối với việc mua bán nhà ở xã hội.
Đà Nẵng vận hành trang tin điện tử về bầu cử
Tại phiên họp thứ nhất, Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng đã công bố và đưa Trang tin điện tử phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Bão số 15 tăng cấp, miền Trung có nguy cơ mưa lớn
Đêm nay, bão Koto đi vào biển Đông và trở thành cơn bão số 15, dự báo có hai kịch bản về hướng đi. Dù ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền, miền Trung vẫn đối mặt nguy cơ mưa lớn diện rộng vào đầu tháng 12.
Hà Nội sẽ cấm xe máy xăng trong vành đai 1 theo khung giờ
Từ ngày 1/7/2026, Hà Nội cấm mô tô, xe gắn máy và xe hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải lưu thông trong vùng phát thải thấp theo khung giờ/thời điểm.
Hơn 8.000 người bị lừa khi đầu tư tiền mã hóa TOSI
Bằng việc tạo đồng tiền mã hoá tên TOSI, từ 2021 đến nay, nhóm đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của hơn 8.000 người khoảng 90 tỷ đồng.
Bão số 15 kéo dài bất thường, Phó thủ tướng chỉ đạo kích hoạt ứng phó rủi ro thiên tai cấp 4
Trước diễn biến kéo dài và phức tạp của bão số 15, Phó thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương kích hoạt kịch bản ứng phó rủi ro thiên tai cấp 4, tập trung đảm bảo an toàn dân cư và hệ thống hạ tầng trọng yếu.
Giáo sư Hàn Quốc hiến kế cho Đà Nẵng ứng dụng AI xây dựng sản phẩm văn hóa, phát triển du lịch
Tại hội thảo về công nghiệp văn hóa, GS Kang Hyun-jong đề xuất Đà Nẵng khai thác AI kết hợp dữ liệu văn hóa để tạo sản phẩm sáng tạo, thúc đẩy du lịch và định vị thành phố trong mạng lưới đô thị sáng tạo quốc tế.
Quốc hội thông qua Luật Dẫn độ và 3 luật trong lĩnh vực tư pháp
Quốc hội thông qua 4 luật trong lĩnh vực tư pháp, với nhiều quy định mới về dẫn độ, giữ người trong trường hợp khẩn cấp và cơ chế chuyển đổi hình phạt tù khi tiếp nhận phạm nhân từ nước ngoài.
Tổng bí thư Tô Lâm: Không đầu tư đầy đủ cho giáo dục thì khó có nền tảng khoa học – công nghệ
Tổng bí thư Tô Lâm khẳng định mục tiêu phát triển đất nước gắn chặt với giáo dục và khoa học - công nghệ. Không đầu tư đầy đủ cho giáo dục thì khó có thể tạo ra nền tảng cho khoa học - công nghệ và phát triển quốc gia.
Áp thấp nhiệt đới tiến vào biển Đông, cảnh báo mưa lớn từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng
Dưới tác động của áp thấp nhiệt đới đang tiến vào biển Đông, sau đó mạnh lên thành bão, cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng trong những ngày tới...
Người dân Đắk Lắk thất thần khi trở về nhà sau lũ
Nhiều ngôi nhà kiên cố ở xã Tuy An Đông, Đắk Lắk chỉ còn lại bộ khung chênh vênh. Toàn bộ nền nhà, tài sản đã bị nước lũ cuốn đi.
Hà Nội hỗ trợ thêm 200 tỷ đồng giúp Gia Lai khắc phục hậu quả mưa lũ
Hà Nội tiếp tục hỗ trợ tỉnh Gia Lai 200 tỷ đồng để xây dựng khu tái định cư và sửa chữa hạ tầng giao thông bị hư hại do bão lũ.
Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi Nghị quyết đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng
Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung 9 điều và bổ sung mới 12 khoản của 6 Điều trong Nghị quyết số 136/2024/QH15 để Đà Nẵng tăng tốc phát triển trong giai đoạn sau hợp nhất.
Thủ tướng: Không bỏ lỡ cơ hội trong lúc người dân vùng lũ đang rất cần
Tại cuộc họp về khắc phục hậu quả mưa lũ miền Trung, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu hành động khẩn cấp, dứt khoát, “không cầu toàn, không nóng vội và không bỏ lỡ cơ hội” để sớm ổn định đời sống người dân và phục hồi sản xuất.
Đại biểu Quốc hội đề nghị bỏ lớp bồi dưỡng khi cấp thẻ nhà báo, Bộ trưởng nói gì?
Đại biểu Hà Sỹ Đồng đề nghị bỏ quy định học bồi dưỡng trước khi cấp thẻ nhà báo vì lo ngại tạo thêm “giấy phép con”. Trước ý kiến trái chiều, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng giải thích mục đích thực sự của quy định này là gì?
Đề nghị Facebook, YouTube, TikTok công khai thuật toán, gỡ tin giả trong 24 giờ
Góp ý cho Luật Báo chí sửa đổi, đại biểu Phạm Trọng Nhân đề nghị siết quản lý nền tảng xuyên biên giới, yêu cầu Facebook, YouTube, TikTok công khai thuật toán và gỡ tin giả trong 24 giờ...
Tổng bí thư: Kiên quyết xử lý vi phạm nhưng phải bảo vệ người dám nghĩ, dám làm
Tổng bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu xử lý nghiêm mọi vi phạm trong Đảng, không có “vùng cấm”, nhưng phải bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.
Tổng bí thư Tô Lâm ủng hộ người dân vùng lũ
Tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng do Ban Bí thư tổ chức, Tổng bí thư Tô Lâm và các đại biểu dành một phút mặc niệm những nạn nhân thiệt mạng do bão lũ.