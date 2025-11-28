Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

19 bảo vật quốc gia ở Đà Nắng lần đầu tiên cùng ra mắt công chúng

Hồ Xuân Mai
Từ nay đến hết ngày 25/12, 19 bảo vật quốc gia sẽ cùng xuất hiện tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa - lịch sử Việt Nam đến với du khách.

vt_bao vat 0.3.png
Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng lưu giữ hàng ngàn hiện vật điêu khắc Chăm tìm thấy ở Đà Nẵng, Quảng Nam và các tỉnh lân cận. Đây là lần đầu tiên 19 bảo vật quốc gia tại TP Đà Nẵng sau hợp nhất được giới thiệu đến công chúng.
vt_bao vat 2.1.png
Thu hút khách tham quan là bảo vật quốc gia tượng Bồ tát Tara nguyên bản cùng 2 pháp khí gồm bông hoa sen và con ốc. Bức tượng bằng đồng có niên đại 1.200 năm tuổi được phát hiện tình cờ vào năm 1978 tại di tích Phật viện Đồng Dương (Quảng Nam)
vt_bao vat 2.3.png
Tượng Bồ tát Tara nguyên bản chỉ được cho tham quan vào những dịp đặc biệt hoặc sự kiện ngoại giao.
vt_bao vat 1.3.png
Đài thờ Trà Kiệu làm từ đá sa thạch, được phát hiện trong quá trình khảo cổ tại Trà Kiệu (Quảng Nam). Đài thờ có niên đại thế kỷ VII -VIII, được công nhận Bảo vật Quốc gia năm 2012.
vt_bao vat 1.2.png
Đài thờ Trà Kiệu được đưa về bảo tàng từ năm 1901, gồm có các bộ phận: Phía trên là một Linga, ở giữa là bệ Yoni gồm hai thớt tròn được trang trí những cánh hoa sen cách điệu đối xứng nhau, phía dưới là một chiếc bệ vuông. Bốn mặt quanh khối vuông được chạm trổ nhiều chi tiết người.
vt_bao vat 3.4.png
Hiện vật phiên bản Đầu tượng thần Siva bằng vàng
vt_bao vat 3.2.png
Đầu tượng thần Siva có niên đại từ thế kỷ X, được phát hiện tại Đại Lộc, Quảng Nam cũ
vt_bao vat 4.1.png
Phiên bản Ekamukhalinga/Linga có một đầu thần
vt_bao vat 5.1.png
Bảo vật Trống đồng Đông Sơn thuộc văn hóa Đông Sơn.
vt_bao vat 6.2.png
Bảo vật Thạp đồng Đông Sơn, minh chứng sinh động cho kỹ thuật đúc đồng và trình độ văn minh của người Việt cổ thế kỷ III đến thế kỷ I trước công nguyên..
vt_bao vat 7.1.png
Phù điêu Đản sinh Brahma, được phát hiện tại Mỹ Sơn, Quảng Nam. Phù điêu được làm từ chất liệu đá sa thạch và có niên đại Thế kỷ VII-VIII.
vt_bao vat 7.2.png
Đây là bức chạm khắc trên vòm của tháp Mỹ Sơn E1, được đưa về bảo tàng từ năm 1935. Năm 2024, bức phù điêu này được công nhận Bảo vật quốc gia.
vt_bao vat 8.1.png
Phù điêu Apsara, xuất xứ Trà Kiệu (Quảng Nam), được làm từ đá sa thạch, bảo vật có niên đại thế kỷ X. Hiện vật được công nhận bảo vật Quốc gia vào năm 2024.
vt_bao vat 9.1.png
Tượng thần Shiva có xuất xứ tháp Mỹ Sơn C1 (Quảng Nam), được công nhận bảo vật quốc gia năm 2024.
vt_bao vat 9.2.png
Bức tượng được làm từ đá Sa thạch, có niên đại Thế kỷ VIII.
vt_bao vat 10.1.png
Đài thờ Mỹ Sơn E1 được chế tác từ đá sa thạch, xuất xứ Mỹ Sơn (Quảng Nam), đài thờ có niên đại thế kỷ VII-VIII, được công nhận Bảo vật Quốc gia năm 2012. Đài thờ gồm 16 khối đá (hiện nay chỉ còn 14 khối). Đây là đài thờ duy nhất được tìm thấy hiện nay mô phỏng các chi tiết trang trí kiến trúc của một ngôi tháp như các bậc cấp, vòm cửa, trụ cửa, động vật, hoa lá.
vt_bao vat 0.6.png
Du khách nước ngoài tham quan các bảo vật quốc gia tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm.
vt_bao vat 10.4.png
Tượng thần Ganesha cũng được làm từ chất liệu đá sa thạch. Tượng xuất xứ từ Mỹ Sơn, Quảng nam và có niên đại thế kỷ VII. Năm 2020, bức tượng được công nhận Bảo vật quốc gia Việt Nam.
vt_bao vat 10.3.png
Bức tượng được phát hiện vào năm 1903 bởi Viện Viễn Đông Bác Cổ (Pháp) trong quá trình khảo cổ tại đền tháp E5, tại di tích Mỹ Sơn, Quảng Nam. Sau đó bức tượng được đưa về lưu trữ và trưng bày tại bảo tàng từ năm 1918.
vt_bao vat 11.1.png
Đài thờ Đồng Dương có xuất xứ Đồng Dương (Quảng Nam). Đài thờ được chế tác từ đá Sa thạch, có niên đại cuối thế kỷ IX, đầu thế kỷ X, được công nhận bảo vật quốc gia năm 2018.
vt_bao vat 11.3.png
Đài thờ gồm 24 khối đá ghép lại với nhau tạo nên kiến trúc đài thờ gồm 4 bộ phận gồm: Phần đế đặt dưới cùng, bệ thờ lớn có mặt diện hình vuông; trên bệ thờ lớn là bệ thờ nhỏ vuông và một bệ thờ cao hơn áp vào mặt sau của bệ thờ lớn.
vt_bao vat 12.3.png
Tượng Rồng Tháp Mẫm được công nhận là Bảo vật Quốc gia vào năm 2025 cùng với hai hiện vật khác là Phù điêu Shiva múa Phong Lệ và Phù điêu Uma Chánh Lộ.
vt_bao vat 12.2.png
Tượng Rồng được phát hiện tại di tích Tháp Mẫm (Bình Định) vào năm 1934.
vt_bao vat 13.4.png
Tượng Gajasimha có xuất xứ ở Tháp Mẫm (Bình Định). Bức tượng được làm từ đá sa thạch, có niên đại thế kỷ XII, được tìm thấy trong cuộc khai quật tại Tháp Mẫm (Bình Định) vào năm 1933-1934.
vt_bao vat 13.3.png
Sau đó tượng được đưa về bảo tàng vào năm1935. Năm 2020, bức tượng được công nhận bảo vật quốc gia.
vt_bao vat 13.1.png
Không gian trưng bày bảo vật quốc gia tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng.
vt_bao vat 14.2.png
Phù điêu Shiva múa Phong Lệ được phát hiện tại khu di tích Chăm Phong Lệ, từ những năm 1890, được công nhận là Bảo vật Quốc gia vào năm 2024.
vt_bao vat 15.2.png
Phù điêu Uma Chánh Lộ được tìm thấy ở di tích Chánh Lộ, Quảng Ngãi vào năm 1904 và sau đó được đưa về Bảo tàng năm 1938. Phù điêu được công nhận là Bảo vật Quốc gia vào năm 2024.. Phù điêu là một tác phẩm đặc trưng tiêu biểu trong một phong cách nghệ thuật điêu khắc Champa – Phong cách Chánh Lộ (khoảng thế kỷ XI – XII).

Bảo vật quốc gia Đà Nẵng Bảo tàng Điêu khắc Chăm

