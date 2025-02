9 ngày nghỉ Tết, Đà Nẵng không có người tử vong do tai nạn giao thông

Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Đà Nẵng cho biết tình hình an ninh chính trị trên địa bàn dịp Tết Nguyên đán được giữ vững, tội phạm được kiểm soát, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tiếp tục được kiểm soát tốt, đáng mừng không có thiệt hại về người.

Cụ thể, trong 9 ngày nghỉ Tết, Đà Nẵng xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông, làm 8 người bị thương, không có trường hợp tử vong. So với thời điểm Tết Giáp Thìn 2024, tai nạn giao thông giảm 5 vụ, giảm 4 người bị thương…

Theo Đại tá Nguyễn Đức Dũng, để đảm bảo an ninh, an toàn trong dịp Tết, Đảng ủy, Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai quyết liệt các kế hoạch, biện pháp công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Các đơn vị đã tập trung triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm theo chỉ đạo của Bộ Công an. Nhờ đó, an ninh chính trị được giữ vững ổn định, tội phạm được kiểm soát, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết an toàn, lành mạnh.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia trên không gian mạng bị Công an Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam.

Trong thời gian trên, lực lượng công an đã triệt xoá thành công chuyên án đấu tranh với tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng (đặt trụ sở tại Campuchia). Công an đã làm rõ 9 đối tượng, tổng giá trị tài sản chiếm đoạt khoảng 1.800 tỷ đồng của bị hại tại Việt Nam.

Cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam 6 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Đối tượng Zhangmao (43 tuổi, người Trung Quốc), được xác định là chủ mưu, cầm đầu. Nhóm lừa đảo này hoạt động dưới vỏ bọc Công ty DH889 tại khu Kim Sa 2 (Campuchia) do người Trung Quốc cầm đầu và nhiều người Việt Nam làm nhân viên.