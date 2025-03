Yamaha thu hồi hàng loạt xe máy khiến khách Việt lo lắng, luật sư đưa ra lời khuyên

Khách hàng hoang mang

Ngày 5/3, Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam (YMVN) đã gửi thông báo về chương trình thu hồi 159.320 xe máy gồm các mẫu quen thuộc như Jupiter, Latte, Lexi, Nozza, Grande, và Sirius, nhằm kiểm tra và đánh giá bề mặt đóng số động cơ hiện đang lưu hành trên thị trường nội địa.

Lý giải về đợt thu hồi, Yamaha Motor Việt Nam cho biết trong giai đoạn từ ngày 18/10/2021 đến ngày 24/11/2024, một số công nhân tại nhà máy đã tự ý sửa chữa vỏ động cơ có lỗi thay vì hủy bỏ theo quy trình tiêu chuẩn. Điều này làm dấy lên lo ngại về tính chính xác và an toàn của xe khi vận hành.

Nhiều khách hàng mua xe của Yamaha Motor Việt Nam hoang mang trước thông tin mẫu xe của mình bị điểm tên trong thông báo triệu hồi của nhà sản xuất

Trên các diễn đàn của người dùng xe Yamaha, nhiều chủ xe đã đăng bài để hỏi nhau về cách kiểm tra xe có nằm trong diện thu hồi cũng như phương án xử lý.

Anh A.T (Kon Tum) cho biết sau khi đọc thông tin thu hồi đã đem chiếc Sirius FI mua tháng 10/2023 đến đại lý để kiểm tra. "Đại lý chỉ tháo vỏ nhựa cà lấy số khung số máy gửi về công ty cho họ kiểm tra xem có bị trùng số với các tỉnh khác không. Xe tôi đợi làm 30 phút và được thay nhớt miễn phí", anh T. nói.

Chiếc Yamaha Sirius FI của anh A.T đang được kiểm tra số khung số máy tại đại lý.

Cũng có chủ xe cho biết, khi liên hệ tới đại lý bán xe để hỏi về vụ việc thu hồi thì lại nhận được câu trả lời: "Chỉ xe nào chưa ra được biển số mới cần kiểm tra, còn xe đã ra biển được thì yên tâm".

Tuy nhiên, trước việc số lượng các xe trong diện thu hồi khá lớn và thời gian sản xuất trải dài tới 3 năm đã khiến nhiều chủ xe bất an, và đã tự tìm cách tra cứu thông tin về chiếc xe của mình. Điển hình như chị K.N (TP HCM) đã lên trang web của Yamaha Motor Việt Nam, nhập số khung và nhận được kết quả chiếc Grande của mình trong diện phải kiểm tra.

Chị K.N cho biết chị khá lo lắng khi Yamaha Motor Việt Nam phát thông tin triệu hồi xe. Vì vậy, chị K.N phải xin nghỉ làm nửa buổi để sớm đưa xe đến đại lý bởi chiếc xe cả đăng ký 55 triệu đồng là tài sản lớn đối với chị.

Trong số các xe bị thu hồi, mẫu Sirius FI BSA1 chiếm số lượng lớn nhất với 56.749 xe, theo sau là Sirius BGY1 với 16.544 xe, PG-1 BNS1 có 12.520 xe, và Jupiter FINN FI-BPC1 là 9.217 xe.

Nhiều khách hàng mua xe máy Yamaha sau khi đọc được thông tin thu hồi đã tự tra cứu lại xe của mình.

Về vấn đề thu hồi xe để kiểm tra lỗi, Yamaha Motor Việt Nam cho biết trong trường hợp xe bị xác định lỗi đóng lại số máy, chủ xe sẽ được công ty thương thảo để mua lại.

Khách hàng có thể khởi kiện nếu nhà sản xuất không chịu trách nhiệm

Trao đổi với phóng viên VietTimes, Tiến sĩ Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng đối với hàng hóa là thiết bị điện tử hoặc ô tô, xe máy thì đơn vị kinh doanh thường có chính sách bảo hành. Do đó người mua xe cần lưu ý tới thời gian bảo hành sản phẩm để đòi quyền lợi khi sản phẩm gặp lỗi từ nhà sản xuất.

Mẫu xe giá rẻ Yamaha Sirius chiếm lượng lớn bị thu hồi.

Theo Tiến sĩ Đặng Văn Cường, Tại Khoản 1 Điều 30 của Thông tư 24/2023/TT-BCA của Bộ Công an quy định xe chưa đăng ký hoặc xe đã đăng ký có số máy, số khung bị cắt, hàn, đục, sửa, tẩy xóa; quyết định tịch thu không ghi số máy, số khung hoặc ghi "không xác định", "không rõ số", "không có số" thì không giải quyết đăng ký xe.

Tuy nhiên, do việc đóng số khung số máy có dấu hiệu tẩy xoá trong trường hợp thu hồi xe Yamaha là từ dây chuyền sản xuất, khi bán tới tay người tiêu dùng là quan hệ hợp đồng mua bán. Do đó, việc thu hồi xe lỗi và hoàn trả sản phẩm khác hoặc đền bù theo thoả thuận cho khách hàng là hợp lý. Khách hàng khi đi đăng ký lưu hành, nếu xe được xác định là lỗi do nhà sản xuất sẽ không bị tịch thu.

Chính vì vậy, việc kiểm tra lại xe của mình có trong diện thu hồi không là cần thiết để khách hàng có biện pháp đảm bảo quyền lợi và phòng ngừa rủi ro ảnh hưởng đến việc đăng ký xe hoặc mua bán lại xe cũ sau này.

"Trong trường hợp phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn kĩ thuật, không đảm bảo an toàn mà đơn vị sản xuất không chịu trách nhiệm thì khách hàng có quyền khởi kiện đến tòa án để được xem xét giải quyết về chất lượng sản phẩm theo cam kết, thỏa thuận trong hợp đồng", Tiến sĩ Cường nói.

Theo tìm hiểu của phóng viên, từ cuối năm 2024, dư luận đã xôn xao với thông tin một số khách hàng bị từ chối đăng ký cho dòng xe Yamaha Grande tại một số địa phương. Trước thông tin này, vào tháng 1/2025, Yamaha Motor Việt Nam mới chỉ thừa nhận có sự việc xe Grande không thể đăng ký do số đóng trên vỏ động cơ bị mài xoá, nhưng sau đó không sớm đưa ra động thái thu hồi diện rộng sản phẩm.