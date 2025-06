WHO ca ngợi Việt Nam lần đầu tiên áp thuế với nước giải khát có đường

Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam, bày tỏ việc Quốc hội Việt Nam thông qua luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, lần đầu tiên áp thuế với nước giải khát có đường là kết quả rất đáng mừng, từ đó sẽ giúp giảm tác hại đối với sức khỏe.

Tại lễ trao giải báo chí “Truyền thông về phòng chống bệnh không lây nhiễm” do WHO và HealthBridge phối hợp tổ chức hôm nay, 19/6, tại Hà Nội, bà Angela Patt - Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam – bày tỏ: Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, lần đầu tiên áp thuế với nước giải khát có đường. Đây là một kết quả rất đáng mừng - từ đó sẽ giúp giảm tác hại đối với sức khỏe và chi phí y tế gây ra bởi các căn bệnh liên quan tới đồ uống có đường trong nhiều thập kỷ tới, góp phần xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh và thịnh vượng hơn.

WHO ngợi ca Việt Nam áp thuế với đồ uống có đường để bảo vệ sức khoẻ

Với động thái chính sách này, Việt Nam sẽ gia nhập nhóm khoảng 110 quốc gia trên thế giới sử dụng công cụ thuế để làm tăng giá sản phẩm có hại cho sức khỏe, đồng thời gửi đi tín hiệu rằng chúng ta nên hạn chế tiêu thụ những loại đồ uống này.

Điều này sẽ đặc biệt có tác động mạnh mẽ trong việc thay đổi thói quen của trẻ em và thanh thiếu niên, những người nhạy cảm với giá và sẽ giảm sử dụng nhiều hơn khi sản phẩm tăng giá. Như vậy, việc áp thuế với đồ uống có đường góp phần bảo vệ sức khỏe của trẻ em và xây dựng thế hệ tương lai khỏe mạnh hơn”- Bà Angela nhấn mạnh.

Đại diện của WHO cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực hỗ trợ các mục tiêu y tế ưu tiên của Chính phủ. Trong đó, WHO sẽ tiếp tục vận động thực thi hiệu quả lệnh cấm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng, tăng cường cảnh báo sức khỏe, thực thi mạnh hơn môi trường không khói thuốc và các chương trình cai thuốc lá.

Trước đó, ngày 14/6, ngay khi Quốc hội Việt Nam bỏ phiếu thông qua Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi, qua đó sẽ tăng thuế thuốc lá, rượu bia, cũng như áp dụng thuế đối với đồ uống có đường, bà Angela Patt đã chúc mừng Việt Nam “về quyết định quan trọng này, qua đó góp phần xây dựng một đất nước khỏe mạnh và thịnh vượng hơn”.

Trưởng Đại diện WHO chia sẻ: WHO rất vui mừng khi các nhà lập pháp đã nắm bắt cơ hội lịch sử ngày hôm nay để đạt được mục tiêu 'cùng thắng' là giảm tiêu thụ thuốc lá, rượu bia và đồ uống có đường - và do đó giảm tác hại và chi phí y tế trong nhiều thập kỷ tới - đồng thời tạo thêm ngân sách cho các ưu tiên chính của Chính phủ. Giảm tiêu thụ các sản phẩm không lành mạnh sẽ cải thiện sức khỏe của người dân và qua đó, cải thiện sự tham gia sản xuất và năng suất của lực lượng lao động.

Tại Việt Nam, tỷ lệ người hút thuốc, tiêu thụ rượu bia cao cùng với mức tiêu thụ đồ uống có đường tăng nhanh, bao gồm cả ở giới trẻ, là mối đe dọa đối với cả sức khỏe và tăng trưởng kinh tế của quốc gia.

Các quyết định này là những bước đi quan trọng để góp phần đạt được các mục tiêu quốc gia và cam kết quốc tế của Việt Nam. Đây là cơ sở có giá trị cho việc tăng thuế trong tương lai, theo đó là tăng giá, để giúp giảm tiêu thụ các sản phẩm có hại này.

"Chúng tôi mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ vì một Việt Nam an toàn và khỏe mạnh hơn", Tiến sĩ Pratt cho biết.