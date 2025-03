Vụ cháy 56 người tử vong: Đề xuất gia cố chung cư mini bằng tấm sợi carbon

Chiều 10/3, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử 8 bị cáo liên quan đến vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội làm 56 người tử vong, 44 người bị thương.

Vụ cháy chung cư mini trên phố Khương Hạ gây thiệt hại nặng nề về vật chất và tinh thần, khiến người dân chưa thể trở về sinh sống. Tại phiên tòa hôm nay, HĐXX đặt câu hỏi với các đơn vị chuyên môn về an toàn kết cấu và chất lượng vệ sinh của tòa nhà.

Tại phiên tòa, đại diện của Công ty Kỹ thuật Bách Khoa - đơn vị thẩm định kết cấu tòa nhà cho biết vụ cháy đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng chịu lực của công trình.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo đại diện Công ty Bách Khoa, qua khảo sát hiện trường, toàn bộ sàn tầng trệt lầu một phải phá dỡ, các cột trụ bắt buộc gia cố chứ không thể sử dụng được. Công ty áp dụng phương pháp gia cố bằng sợi carbon (gia cố kết cấu bê tông bằng tấm sợi Carbon -PV), một giải pháp phổ biến cho công trình cao tầng, giúp rút ngắn thời gian thi công. Sau khi hoàn tất quá trình gia cố, công trình được đảm bảo độ bền và khả năng chịu lực.

HĐXX đặt câu hỏi: "Khi được gia cố rồi thì người dân về ở là an toàn đúng không?" Đại diện Công ty Bách Khoa khẳng định: "Sau khi được gia cố thì công trình đó chắc chắn là an toàn và cứng cáp".

Trước ý kiến dùng giải pháp gia cố tòa nhà bằng sợi carbon, đại diện người dân (bị hại trong vụ án) có mặt tại phiên tòa bày tỏ nghi ngờ về độ an toàn. Họ cho rằng ngay từ trước khi xảy ra vụ cháy, công trình đã vi phạm trật tự xây dựng, không đảm bảo chất lượng. Do đó, việc Công ty Bách Khoa khẳng định tòa nhà an toàn sau khi gia cố là không thuyết phục.

Chung cư nơi xảy ra vụ cháy.

"Chúng tôi không chấp nhận thông tin đó đưa ra, tòa không thể lấy căn cứ đó để gia đình ông Minh (bị cáo Nghiêm Quang Minh, chủ chung cư mini bị cháy -PV) xử lý. Tôi cho rằng cần phải làm rõ ràng, có phương án xử lý khác, đảm bảo quyền lợi cho các bên liên quan", một người dân nói trước tòa.

Người này còn đề nghị trưng cầu giám định từ Sở Xây dựng và Bộ Xây dựng để có kết luận chính xác.

"Với mức chi phí hơn 100 triệu đồng, liệu việc làm sạch muội khói, vệ sinh tài sản trong căn hộ và các phòng có đảm bảo để người dân quay lại sinh sống hay không?", HĐXX đặt câu hỏi đối với Công ty Thành Mỹ, đơn vị báo giá chi phí vệ sinh tòa chung cư mini nơi xảy ra vụ cháy.

Trước câu hỏi này, đại diện Công ty Thành Mỹ cho biết tường nhà chung cư mini xảy ra cháy bị ám khói nặng, nhiều vật dụng như chăn ga, gối đệm, đồ điện tử hư hại khó khắc phục. Công ty chỉ có thể làm sạch 50-60% mức độ bụi bẩn, không thể phục hồi nguyên trạng như ban đầu.