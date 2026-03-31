Vinmec ra mắt robot hỗ trợ thay khớp gối, mở rộng cơ hội phẫu thuật với chi phí hợp lý ngay tại Việt Nam

Ngày 30/3, Hệ thống Y tế Vinmec chính thức ra mắt và triển khai công nghệ robot trong phẫu thuật thay khớp gối toàn phần với nhiều ưu điểm vượt trội. Công nghệ mới mở ra cơ hội điều trị chất lượng cao ngay tại Việt Nam cho bệnh nhân thoái hóa khớp gối với mức chi phí hợp lý, thay vì phải ra nước ngoài.

Bước tiến mới trong điều trị thoái hóa khớp

Robot CORI mà Vinmec ra mắt có xuất xứ Mỹ, thuộc thế hệ robot phẫu thuật chỉnh hình hiện đại tích hợp trí tuệ nhân tạo AI. Robot được phát triển nhằm hỗ trợ phẫu thuật viên trong việc lập kế hoạch, thực hiện cắt xương và đặt khớp nhân tạo với độ chính xác cao. Hệ thống hoạt động dựa trên dữ liệu giải phẫu và đặc điểm vận động riêng của từng bệnh nhân, qua đó giúp cá thể hóa quá trình điều trị.

Một trong những điểm nổi bật của công nghệ này là khả năng thu nhận dữ liệu giải phẫu trực tiếp ngay trong phòng mổ và tái tạo mô hình khớp gối 3D theo thời gian thực. Nhờ đó, người bệnh không cần thực hiện các bước chụp CT trước phẫu thuật, giúp tiết kiệm chi phí cận lâm sàng và rút ngắn thời gian chuẩn bị ca mổ.

Tại Việt Nam, Vinmec là đơn vị y tế tư nhân đầu tiên đưa robot CORI vào phẫu thuật thay khớp gối. Đây được xem là cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển chuyên sâu của Vinmec trong lĩnh vực ngoại chấn thương chỉnh hình.

Tại sự kiện, GS.TS.BS Trần Trung Dũng - Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec - chia sẻ, việc đẩy mạnh đầu tư robot phẫu thuật nằm trong chiến lược phát triển các kỹ thuật y khoa tiên tiến của hệ thống. Ông nhấn mạnh: “Mục tiêu không chỉ là nâng cao chất lượng chuyên môn, mà còn giúp người bệnh được tiếp cận phương pháp điều trị hiện đại ngay trong nước mà không cần ra nước ngoài điều trị với chi phí cao”.

Điểm nhấn nổi bật trong sự kiện ra mắt là ca phẫu thuật trình diễn thay khớp gối ứng dụng robot, do GS.TS.BS Trần Trung Dũng cùng ê-kíp thực hiện. Ca mổ được ghi hình và phát trực tiếp từ phòng phẫu thuật đến hội trường để đội ngũ bác sĩ, phẫu thuật viên tham dự theo dõi toàn bộ quy trình và trao đổi chuyên môn ngay tại sự kiện.

Bệnh nhân là bà Nguyễn Thị Thanh Hường (70 tuổi), được chẩn đoán thoái hóa khớp gối hai bên, gối phải đau nhiều hơn, biến dạng vẹo trục. Nhiều năm qua, bà phải sống chung với những cơn đau khớp triền miên, đặc biệt khi di chuyển cầu thang hoặc đứng lên ngồi xuống.

ThS.BS Võ Sỹ Quyền Năng - Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình và Cơ xương khớp, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Ocean Park 2 - cho biết, đây là một trường hợp điển hình của thoái hóa khớp giai đoạn muộn khiến các phương pháp điều trị nội khoa không còn hiệu quả. Sau khi được tư vấn kỹ lưỡng, bệnh nhân đã quyết định thực hiện phương pháp thay khớp gối phải toàn phần ứng dụng robot.

Nhờ sự hỗ trợ của hệ thống robot, ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi và hoàn tất trong khoảng một giờ. Đáng chú ý, ngay trong ngày phẫu thuật, bệnh nhân đã có thể đứng dậy tập đi những bước đi đầu tiên với sự hỗ trợ của nhân viên y tế. Đây được xem là một kết quả tích cực đối với bệnh nhân thay khớp gối toàn phần.

Cơ hội phẫu thuật thay khớp gối với chi phí hợp lý ngay tại Việt Nam

Lễ ra mắt còn có sự tham gia của GS.BS Ali Al Belooshi - chuyên gia chấn thương chỉnh hình quốc tế với hơn 20 năm kinh nghiệm phẫu thuật thay khớp. Ông hiện là Giáo sư tại Đại học UAE và đồng sáng lập Trung tâm Y khoa Orthocure (UAE). Trong khuôn khổ sự kiện, chuyên gia đã chia sẻ kinh nghiệm triển khai phẫu thuật robot tại nhiều quốc gia, cũng như cập nhật các xu hướng mới trong lĩnh vực thay khớp ứng dụng công nghệ cao.

Thoái hóa khớp gối là bệnh lý phổ biến, đặc biệt ở người trung niên và cao tuổi, gây đau kéo dài, hạn chế vận động và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống. Tại Việt Nam, cùng với quá trình già hóa dân số và sự gia tăng của các yếu tố nguy cơ như thừa cân, béo phì hay chấn thương, số người mắc bệnh lý này ngày càng tăng.

Khi bệnh tiến triển nặng và các biện pháp điều trị nội khoa không còn đáp ứng, thay khớp gối toàn phần được xem là giải pháp hiệu quả giúp giảm đau, phục hồi khả năng vận động và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh. Tuy nhiên, để đạt được kết quả tối ưu, ca phẫu thuật đòi hỏi độ chính xác cao trong từng thao tác, nhằm đảm bảo khớp sau mổ vận động ổn định và tự nhiên. Trong bối cảnh đó, ứng dụng robot hỗ trợ phẫu thuật đang được xem là một bước tiến vượt bậc của y học hiện đại.

“Trong phẫu thuật thay khớp gối truyền thống, phẫu thuật viên chủ yếu dựa vào kinh nghiệm lâm sàng cùng các dụng cụ định vị cơ học để thực hiện các thao tác. Ngược lại, khi ứng dụng robot, bác sĩ vẫn là người trực tiếp tiến hành ca mổ nhưng được hỗ trợ bởi một hệ thống định vị thông minh giúp kiểm soát chính xác từng bước trong quá trình phẫu thuật. Nhờ đó, các thao tác trong quá trình mổ đạt độ chính xác rất cao, với sai số dưới 1 mm. Đặc biệt, robot có thể đo lường độ căng phần mềm trong mổ một cách trực quan, giảm sự phụ thuộc vào kinh nghiệm của bác sĩ”, bác sĩ Năng lý giải.

Bác sĩ kỳ vọng, với sự hỗ trợ của các công nghệ hiện đại như robot trong phẫu thuật, ngày càng nhiều bệnh nhân thoái hóa khớp gối sẽ có cơ hội được điều trị hiệu quả, phục hồi vận động tốt hơn và duy trì chất lượng cuộc sống lâu dài sau phẫu thuật.

Ngay sau 3 giờ phẫu thuật, bệnh nhân đã có thể tập đi những bước đi đầu tiên.

Hiện nay, robot CORI được Vinmec triển khai trong phẫu thuật thay khớp gối tại nhiều cơ sở trên toàn quốc. Trong thời gian tới, Vinmec sẽ tiếp tục đầu tư và ứng dụng thêm các thế hệ robot phẫu thuật tiên tiến, nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị ngày càng tăng và giúp người bệnh trong nước tiếp cận các kỹ thuật hiện đại với mức chi phí hợp lý.