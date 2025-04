Vinhomes đặt mục tiêu doanh thu năm 2025 cao nhất lịch sử

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Vinhomes đã thông qua mục tiêu doanh thu 180.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 42.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 76% và 20% so với thực hiện năm 2024 – mức cao nhất trong lịch sử, nếu đạt được.

Trước đó, Vinhomes ghi nhận đỉnh lợi nhuận sau thuế vào năm 2021, với gần 39.000 tỷ đồng.

Chia sẻ rõ hơn kế hoạch kinh doanh năm nay, ông Lê Tiến Công - Kế toán trưởng, cho biết động lực doanh thu tới từ việc bàn giao các dự án hiện hữu và mở bán các dự án mới.

Tính đến hết năm 2024, doanh số bán hàng chưa ghi nhận của Vinhomes hơn 94.000 tỷ đồng. Vinhomes sẽ tiếp tục mở bán mới các dự án hiện hữu như: Vinhomes Wonder City, Vinhomes Green City và Vinhomes Green Paradise. Ngoài ra, công ty cũng sẽ thực hiện các giao dịch bán buôn lô lớn.

Ông cho biết năm 2025, doanh số bán hàng dự kiến của Vinhomes là 150.000-200.000 tỷ đồng, riêng quý I/2025 đã đạt 35.000 tỷ đồng, chủ yếu từ dự án Vinhomes Wonder City (Đan Phượng, Hà Nội) mở bán từ tháng 3. Công ty sẽ tùy diễn biến thị trường và tình hình vĩ mô để có ứng biến phù hợp.

Về lợi nhuận, ông Công cho biết 40-45% kết quả lợi nhuận sau thuế năm 2025 sẽ được đóng góp bởi doanh số bán hàng chưa ghi nhận từ năm 2024 trở về trước. Các hoạt động tổng thầu, dịch vụ vận hành đóng góp 10%. Phần còn lại là việc bán mới các dự án hiện hữu và các dự án mới trong năm.

Thông tin thêm về dự án Vinhomes Green Paradise, ông Công cho biết do quy mô dự án rất lớn nên Vinhomes sẽ triển khai theo từng giai đoạn để phù hợp với diễn biến thị trường. "Chúng tôi kỳ vọng dự án sẽ đóng góp doanh số cho 3 năm tới"

Đánh giá triển vọng thị trường bất động sản năm nay, bà Nguyễn Thu Hằng - Tổng giám đốc Vinhomes, nhận định nhu cầu nhà ở vẫn lớn nhờ xu hướng đô thị hóa mạnh mẽ và các kế hoạch đầu tư hạ tầng quy mô lớn, thúc đẩy quá trình di cư. Nguồn cung năm nay có nhiều tín hiệu tích cực, nhiều tỉnh thành trọng điểm cho thấy sự gia tăng nguồn cung tốt.

Bên cạnh đó, nhiều ngân hàng đã tung ra chính sách hỗ trợ người trẻ mua nhà với nền lãi suất thấp và ổn định. “Vì vậy, chúng tôi dự báo tỷ lệ hấp thụ cũng như giá bất động sản năm 2025 sẽ giữ ở nhịp phù hợp”, bà Hằng nêu.

Đối với dự án Vinhomes Royal Island (Vũ Yên, Hải Phòng), Tổng giám đốc Vinhomes bổ sung thêm đến hết năm nay, công ty dự kiến bàn giao 3.500 sản phẩm. Công ty cũng đang triển khai nhiều chương trình hút dân về ở, nên dự kiến tỷ lệ lấp đầy của dự án cũng sẽ đạt ở mức cao, tương tự như các dự án đã thành công trước đó như Ocean City, Vinhomes Smart City…

Chia sẻ về hoạt động phát triển nhà ở xã hội, Chủ tịch Phạm Thiếu Hoa, cho hay Vinhomes đã cam kết tham gia làm 500.000 sản phẩm, đến nay đã đang triển khai tại các địa phương như Thanh Hóa, Quảng Trị, Hải Phòng, Khánh Hòa. "Tại Hà Nội, công ty đang làm thủ tục để làm một số dự án nhà ở xã hội", ông nói thêm.

Ngoài ra, đại hội cũng thông qua phương án niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng. Trước đó, năm 2024, Vinhomes đã phát hành 9 lô trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị 27.000 tỷ đồng nhằm cơ cấu lại nguồn vốn.

Kết thúc đại hội, các tờ trình khác như thay đổi ngành nghề kinh doanh, sửa đổi điều lệ… đều được thông qua.

Năm 2024, Vinhomes ghi nhận doanh thu thuần 102.323 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản tiếp tục là mảng kinh doanh cốt lõi, đạt 73.162 tỷ đồng, nhờ vào việc bàn giao đúng tiến độ các đại dự án Vinhomes Ocean Park 2-3, Vinhomes Ocean Park 1 và Vinhomes Grand Park.

Công ty thu về đạt 35.073 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 5% so với năm 2023, hoàn thành kế hoạch kinh doanh. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) đạt 7.348 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2024, tổng tài sản của Vinhomes đạt 564.209 tỷ đồng, tăng 27% so với đầu năm. Tổng nợ phải trả đến hết năm 2024 tăng 31% so với đầu năm lên 343.465 tỷ đồng. Trong đó, khoản người mua trả tiền trước tăng 11.308 tỷ đồng. Tổng nợ vay đạt 81.292 tỷ đồng, tăng 43% so với đầu năm.

Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/1/2/2024 đạt 220.744 tỷ đồng, tăng 21% so với cuối năm 2023.