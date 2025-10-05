Vingroup đề xuất nghiên cứu xây cầu vượt biển Cần Giờ

Tập đoàn Vingroup vừa có văn bản đề xuất gửi Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh được nghiên cứu đầu tư tuyến đường vượt biển kết nối Cần Giờ và Bà Rịa Vũng Tàu (cũ).

Theo đó, Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần - chi nhánh TP.HCM đề nghị được nghiên cứu đầu tư tuyến đường vượt biển kết nối Cần Giờ và Bà Rịa Vũng Tàu (cũ) theo hình thức BT.

Cũng theo Tập đoàn Vingroup, sau khi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sáp nhập vào TP HCM, nhu cầu phát triển trục kết nối trực tiếp giữa khu vực ven biển trở nên cần thiết. Bên cạnh đó, Cần Giờ - Bà Rịa Vũng Tàu (cũ) là vùng có vị trí chiến lược về kinh tế biển, cảng, du lịch và đô thị sinh thái nhưng hạ tầng hiện tại còn hạn chế, chủ yếu phụ thuộc vào phà và các tuyến đường vòng…

Chính vì vậy, việc đầu tư tuyến đường vượt biển sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, kết nối hiệu quả các vùng chức năng trong thành phố, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, thương mại và mở rộng không gian đô thị bền vững.

Hơn nữa, việc nghiên cứu đầu tư tuyến đường vượt biển kết nối Cần Giờ và Bà Rịa Vũng Tàu nằm trong định hướng của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1125/QĐ-TTg phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, khi xác định phát triển hạ tầng giao thông hiện đại, nâng cao năng lực kết nối nội vùng - liên vùng là định hướng chiến lược trọng tâm.

“Trong tinh thần đồng hành hiện thực hóa quy hoạch hạ tầng giao thông trọng điểm. Tập đoàn Vingroup đề nghị UBND TP.HCM cho phép Vingroup nghiên cứu đầu tư tuyến đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ - Bà Rịa Vũng Tàu (cũ) theo hình thức BT; đồng thời Tập đoàn Vingroup cam kết đồng hành lâu dài, góp phần nâng cao năng lực kết nối vùng và phát triển bền vững không gian ven biển TP.HCM”, văn bản nêu.

Trước đó, tháng 4/2025, Tập đoàn Vingroup đã khởi công Khu đô thị du lịch biển Cần Giờ đẳng cấp hàng đầu thế giới với diện tích 2.870ha, quy mô dân số gần 230.000 người.

Để đảm bảo giao thông kết nối Cần Giờ và TP.HCM, Tập đoàn Vingroup cũng có đề xuất đầu tư hơn 4 tỷ USD xây dựng tuyến metro nối Cần Giờ với trung tâm TP.HCM.

Cần Giờ cách Vũng Tàu khoảng 15 km qua vịnh Gành Rái. Hiện tại, việc di chuyển giữa Cần Giờ với Vũng Tàu chủ yếu bằng phương tiện phà, hoạt động từ 6h sáng đến 22h mỗi ngày khiến giao thông kết nối giữa 2 khu vực gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với thời tiết không thuận lợi.