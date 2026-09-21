Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 21/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo Bí thư tỉnh Nghệ An, việc Ban Bí thư điều động, chỉ định ông Nguyễn Thanh Bình giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy là sự bổ sung kịp thời đối với đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tin tưởng tân Phó bí thư tỉnh sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, địa bàn, hòa nhập với thực tiễn địa phương, cùng tập thể lãnh đạo tỉnh đoàn kết, nỗ lực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ, trước hết là nhiệm vụ năm 2026.

Ông Nguyễn Thanh Bình. Ảnh: Báo và Phát thanh truyền hình Nghệ An.

Ông Nguyễn Thanh Bình sinh năm 1975, quê Hà Tĩnh, có trình độ TS Kinh tế học. Sau khi hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh tại Liên bang Nga, từ năm 2002 đến 2008, ông công tác tại Học viện Hành chính quốc gia với vai trò giảng viên Khoa Quản lý nhà nước về kinh tế.

Từ năm 2008 đến 2011, ông Bình lần lượt giữ chức Phó trưởng bộ môn và Trưởng bộ môn Quản lý kinh tế Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, Học viện Hành chính quốc gia.

Từ năm 2011 đến 2013, ông làm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học hành chính, Học viện Hành chính quốc gia.

Từ tháng 6/2013 đến tháng 7/2020, ông Nguyễn Thanh Bình giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương.

Giai đoạn tháng 7/2020 - 8/2022, ông là Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương.

Từ tháng 8/2025 đến tháng 9/2026, ông Nguyễn Thanh Bình giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Sau khi kiện toàn, tỉnh Nghệ An hiện có 4 Phó Bí thư Tỉnh ủy.