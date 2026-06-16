Vietnam Airlines ra mắt chuỗi trải nghiệm mùa Sen

Từ ngày 16/6, Vietnam Airlines chính thức triển khai chuỗi trải nghiệm mùa sen trên toàn bộ hành trình phục vụ khách hàng. Chương trình bao gồm thực đơn lấy cảm hứng từ sen, các thức uống đặc biệt, không gian trưng bày nghệ thuật và mùi hương thương hiệu “Nhã” (LotuScent), góp phần tạo nên dấu ấn đồng bộ mang đậm bản sắc Việt Nam.

Chuỗi hoạt động được triển khai tại hệ thống phòng khách Bông Sen và trên các chuyến bay của Vietnam Airlines trong mùa hè năm nay. Từ thực đơn, đồ uống đến không gian phục vụ và mùi hương đặc trưng đều được xây dựng xoay quanh chủ đề sen, mang đến cho khách hàng những cảm nhận gần gũi về hình ảnh và hương vị Việt Nam.

Ngó sen, hạt sen và lá sen là những nguyên liệu quen thuộc và tốt cho sức khoẻ trong ẩm thực Việt. Từ những nguyên liệu này, Vietnam Airlines giới thiệu tới khách hàng nhiều món ăn mang hương vị mùa hè như nộm ngó sen Tây Hồ, xôi hoàng kim gói lá sen, chả hoa sen, gà cuộn cốm hạt sen, gà cuộn hạt sen bát bửu, chè nếp hạt sen cùng các món ăn kết hợp với hạt sen và nhiều sản vật truyền thống khác. Không chỉ làm phong phú thêm lựa chọn ẩm thực trên chuyến bay, các món ăn còn gợi nhắc những hương vị thân thuộc trong đời sống của nhiều thế hệ người Việt.

Bên cạnh thực đơn theo chủ đề mùa Sen, các loại đồ uống như trà sen, trà sen vàng long nhãn hay trà liên tâm sen táo đỏ kỷ tử,... cũng được đưa vào phục vụ. Những thức uống thanh nhẹ này góp phần giới thiệu nét tinh tế trong nghệ thuật thưởng trà của người Việt và phương Đông, đồng thời mang thêm lựa chọn cho khách hàng trong hành trình bay.

Trong quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng, việc gìn giữ và lan tỏa những giá trị truyền thống không chỉ hiện diện trong các di sản, lễ hội hay hoạt động nghệ thuật mà còn được thể hiện qua những sản phẩm, dịch vụ gắn với đời sống thường nhật. Từ cách thưởng trà, thưởng thức ẩm thực đến những trải nghiệm hiện đại, các nét đẹp của Việt Nam đang được tiếp nối bằng nhiều hình thức gần gũi hơn.

Ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines cho biết: "Hoa sen là hình ảnh quen thuộc trong đời sống người Việt và cũng là biểu tượng gắn liền với thương hiệu Vietnam Airlines. Thông qua các sản phẩm và dịch vụ được giới thiệu trong mùa hè năm nay, chúng tôi mong muốn đưa những nét đặc trưng của Việt Nam vào hành trình phục vụ khách hàng. Việc sử dụng các nguyên liệu và cảm hứng từ sen không chỉ làm phong phú thêm trải nghiệm trên chuyến bay mà còn góp phần giới thiệu ẩm thực, bản sắc và hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế".

Đây không phải lần đầu tiên Vietnam Airlines lựa chọn hoa sen làm nguồn cảm hứng trong các hoạt động dịch vụ. Cuối năm 2025, hãng trở thành hãng hàng không đầu tiên tại Việt Nam ra mắt mùi hương thương hiệu riêng mang tên “Nhã” (LotuScent), lấy cảm hứng từ hoa sen. Mùi hương này tiếp tục được sử dụng trong chuỗi trải nghiệm mùa Sen năm nay, cho thấy nỗ lực đưa các giá trị truyền thống hiện diện ngày càng rõ nét hơn trong môi trường dịch vụ hiện đại.

Thông qua ẩm thực, không gian phục vụ và các hoạt động theo chủ đề mùa Sen, Vietnam Airlines tiếp tục đưa những nét đặc trưng của Việt Nam vào sản phẩm và dịch vụ, qua đó giới thiệu hình ảnh đất nước và con người Việt Nam tới du khách trong nước và quốc tế.