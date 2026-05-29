close Đăng nhập

Vietnam Airlines công bố đường bay thẳng TP.HCM - Phuket và mở rộng hợp tác chiến lược tại Thái Lan

Yến Linh
Yến Linh

Trong khuôn khổ Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan nhân chuyến thăm chính thức tới Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Vietnam Airlines đã công bố khai trương đường bay thẳng TP.HCM - Phuket, đồng thời trao các biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều đối tác hàng đầu của Thái Lan trong lĩnh vực du lịch và hàng không.

Theo đó, từ ngày 02/7/2026, Vietnam Airlines sẽ khai thác đường bay thẳng TP.HCM - Phuket bằng máy bay Airbus A321 với tần suất 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ Ba, thứ Năm, thứ bảy và chủ nhật, nâng tổng số chuyến bay giữa hai nước lên 67 chuyến mỗi tuần.

anh-1-25.jpg
Vietnam Airlines công bố khai trương đường bay thẳng TP.HCM - Phuket dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo cấp cao hai nước.

Đường bay mới không chỉ góp phần đáp ứng nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng giữa Việt Nam và Thái Lan mà còn mở rộng khả năng kết nối của hành khách thông qua trung tâm trung chuyển TP.HCM tới mạng bay rộng khắp của Vietnam Airlines tại Đông Bắc Á, châu Úc và châu Âu.

Việc đưa Phuket, một trong những điểm đến du lịch nghỉ dưỡng nổi tiếng hàng đầu Đông Nam Á vào mạng bay quốc tế tiếp tục khẳng định chiến lược mở rộng hiện diện của Vietnam Airlines tại thị trường Thái Lan, đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng tăng trưởng của khu vực ASEAN.

Trong lĩnh vực du lịch và xúc tiến điểm đến, Vietnam Airlines triển khai các thỏa thuận hợp tác với Cục Du lịch Thái Lan, Hiệp hội Đại lý Du lịch Thái Lan và Saigontourist Group nhằm thúc đẩy kết nối du lịch giữa hai nước thông qua việc mở rộng các chuyến bay thẳng, phát triển sản phẩm du lịch mới và tăng cường quảng bá điểm đến.

Các bên sẽ phối hợp triển khai các chiến dịch truyền thông mang thương hiệu chung, tổ chức các chương trình khảo sát dành cho doanh nghiệp lữ hành và báo chí, đồng thời tăng cường chia sẻ thông tin thị trường nhằm nâng cao hiệu quả xúc tiến du lịch hai chiều. Những hợp tác này được kỳ vọng sẽ góp phần gia tăng lượng khách giữa Việt Nam và Thái Lan, mở rộng quy mô thị trường và thúc đẩy giao lưu kinh tế, văn hóa trong khu vực.

anh-2.jpg
Vietnam Airlines hợp tác với các đối tác Thái Lan nhằm thúc đẩy kết nối du lịch giữa hai nước và tăng cường trải nghiệm hành khách tại các cảng hàng không trọng điểm của Thái Lan

Trong lĩnh vực hạ tầng và khai thác hàng không, Vietnam Airlines và Tổng công ty Cảng hàng không Thái Lan đã trao biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm nâng cao hiệu quả khai thác và tăng cường trải nghiệm hành khách tại các cảng hàng không trọng điểm của Thái Lan. Hai bên sẽ tăng cường khả năng kết nối cho hành khách nối chuyến tại Bangkok, chia sẻ dữ liệu thời gian thực về tình trạng chuyến bay và triển khai các chương trình quảng bá chung nhằm thúc đẩy nhu cầu đi lại giữa hai nước.

Ông Lê Hồng Hà, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines nhấn mạnh: “Việc khai trương đường bay TP.HCM – Phuket cùng các thỏa thuận hợp tác với các đối tác Thái Lan tiếp tục khẳng định cam kết lâu dài của Vietnam Airlines trong việc mở rộng hệ sinh thái tại thị trường Thái Lan. Không chỉ tăng cường kết nối hàng không, các hợp tác được triển khai còn góp phần thúc đẩy giao lưu du lịch, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Thái Lan, đồng thời mở ra dư địa tăng trưởng mới cho Vietnam Airlines tại khu vực Đông Nam Á.”

Thái Lan hiện là một trong những thị trường trọng điểm của Vietnam Airlines tại khu vực Đông Nam Á. Tính từ năm 1991 đến tháng 4/2026, Hãng đã thực hiện gần 100 nghìn chuyến bay trên các đường bay kết nối Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng với Bangkok. Những con số này tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của thị trường Thái Lan trong chiến lược mở rộng mạng bay quốc tế và tăng cường kết nối khu vực của Vietnam Airlines.

Việc mở đường bay TP.HCM – Phuket tiếp tục khẳng định vai trò của Vietnam Airlines trong việc cụ thể hóa Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Thời gian qua, Vietnam Airlines đã công bố mở đường bay thẳng kết nối Hà Nội và Amsterdam từ tháng 6/2026, nâng tần suất Hà Nội – Moscow lên 4 chuyến/tuần từ tháng 7/2026 và dự kiến mở đường bay TP.HCM – Colombo từ tháng 10/2026.

Thông qua chiến lược phát triển mạng bay quốc tế đồng bộ, Vietnam Airlines tiếp tục khẳng định vai trò Hãng hàng không Quốc gia trong việc thúc đẩy giao lưu kinh tế, thương mại, du lịch và nâng cao vị thế kết nối của Việt Nam trên bản đồ hàng không khu vực và thế giới.

Từ khóa:

#Vietnam Airlines #đường bay #TP.HCM #Phuket #Thái Lan #hợp tác #du lịch

Đừng bỏ lỡ

Thông tin cần biết

The Magnolia - Vị trí di sản bên sông, chuẩn sống của giới tinh hoa mới

The Magnolia - Vị trí di sản bên sông, chuẩn sống của giới tinh hoa mới

Giữa nhịp đập sôi động của tâm điểm bờ Đông, The Magnolia hiện diện như một biểu tượng của sự cân bằng với vị thế "hạng thương gia" độc bản. Tại đây, giá trị sống hiện hữu trong đặc quyền "kế sông, cận phố", nơi chủ nhân tinh hoa có thể tự tại điều tiết nhịp sống: đủ gần để kết nối hoàn hảo, đủ xa để ôm trọn khoảng lặng riêng tư.

Agribank ký kết hợp đồng tín dụng hạn mức tài chính khí hậu với Cơ quan Phát triển Pháp

Agribank ký kết hợp đồng tín dụng hạn mức tài chính khí hậu với Cơ quan Phát triển Pháp

Ngày 25/5, tại Hà Nội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) chính thức ký kết Hợp đồng tín dụng Hạn mức tài chính khí hậu, đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác tài chính quốc tế nhằm thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững tại Việt Nam.

Khi AI và dữ liệu tái định hình quan hệ khách hàng trong ngành ngân hàng

Khi AI và dữ liệu tái định hình quan hệ khách hàng trong ngành ngân hàng

Trong bối cảnh AI, dữ liệu và hành vi khách hàng đang làm thay đổi mạnh mẽ ngành tài chính - ngân hàng, các tổ chức tài chính không còn cạnh tranh đơn thuần bằng tính năng mới, sản phẩm dịch vụ hay quy mô mạng lưới, mà bằng khả năng thấu hiểu khách hàng, siêu cá nhân hóa và chuyển hóa công nghệ thành trải nghiệm tối ưu của khách hàng trong từng điểm chạm.

Công bố và trao quyết định Tổng Giám đốc Petrovietnam

Công bố và trao quyết định Tổng Giám đốc Petrovietnam

Ngày 20/5, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Mạnh Cường giữ chức Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Petrovietnam.

SeABank chốt ngày hưởng quyền trả cổ tức 20,5%, nâng vốn lên 34.688 tỷ đồng

SeABank chốt ngày hưởng quyền trả cổ tức 20,5%, nâng vốn lên 34.688 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) chuẩn bị phát hành hơn 583,8 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20,5%. Đồng thời, Ngân hàng cũng lên kế hoạch phát hành tối đa 40 triệu cổ phiếu ESOP trong năm 2026. Sau khi hoàn tất hai đợt phát hành, vốn điều lệ của SeABank dự kiến tăng từ 28.450 tỷ đồng lên 34.688 tỷ đồng.

ROX Group - 3 thập kỷ tiên phong kiến tạo, đưa giá trị Việt vươn xa

ROX Group - 3 thập kỷ tiên phong kiến tạo, đưa giá trị Việt vươn xa

Ngày 19/5/2026 đánh dấu cột mốc tròn 30 năm ROX Group đồng hành cùng những chuyển động phát triển của đất nước. Từ những khu công nghiệp đầu tiên gắn với khu dân cư, các khu đô thị hạnh phúc đến những cánh đồng pin mặt trời, hành trình kiến tạo ấy được viết bằng tinh thần tiên phong, nội lực bền bỉ và khát vọng đưa giá trị Việt vươn xa.