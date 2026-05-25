Vietnam Airlines đưa hương vị mùa hè Việt Nam lên bầu trời thế giới

Vietnam Airlines tiếp tục triển khai chương trình đưa nông sản Việt Nam phục vụ trên các chuyến bay nội địa và quốc tế, góp phần quảng bá đặc sản vùng miền và nâng cao trải nghiệm của hành khách trên mỗi hành trình.

Trong mùa hè năm nay, Vietnam Airlines sẽ phục vụ vải trứng Hưng Yên trên các chuyến bay từ ngày 23/5 đến 31/5 và mận hậu Sơn La từ ngày 16/6 đến 22/6. Các sản phẩm được phục vụ tới hành khách hạng Thương gia trên nhiều đường bay nội địa và quốc tế trọng điểm của Hãng.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình “Con đường nông sản – Hoa quả bốn mùa” do Vietnam Airlines phối hợp cùng các địa phương triển khai trong thời gian qua nhằm đưa nông sản Việt Nam tiếp cận gần hơn với hành khách trong nước và quốc tế thông qua trải nghiệm dịch vụ hàng không.

Khác với nhiều hình thức quảng bá truyền thống, các sản vật vùng miền được phục vụ trực tiếp trong không gian dịch vụ trên không của Vietnam Airlines. Từ vải trứng Hưng Yên đến mận hậu Sơn La, mỗi sản phẩm không chỉ mang hương vị đặc trưng mà còn góp phần giới thiệu văn hóa và bản sắc Việt Nam tới hành khách trong nước và quốc tế.

Với yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng và an toàn thực phẩm trong lĩnh vực hàng không, việc lựa chọn phục vụ các sản phẩm như vải trứng Hưng Yên hay mận hậu Sơn La trên các chuyến bay của Vietnam Airlines là minh chứng cho chất lượng ngày càng nâng cao của nông sản Việt Nam, đủ khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn phục vụ quốc tế và tiếp cận hành khách toàn cầu.

Ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines cho biết: “Với vai trò Hãng hàng không Quốc gia, Vietnam Airlines không chỉ thực hiện sứ mệnh kết nối các điểm đến mà còn mong muốn góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa và con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Việc đưa nông sản Việt lên phục vụ trên các chuyến bay thể hiện nỗ lực của Vietnam Airlines trong việc đồng hành cùng các địa phương nâng cao giá trị đặc sản vùng miền, qua đó góp phần đưa những sản vật tiêu biểu của Việt Nam tiếp cận gần hơn với hành khách toàn cầu.”

Trong năm 2025, Vietnam Airlines đã phục vụ hơn 3,1 tấn mận hậu Sơn La, vải thiều Lục Ngạn và vải trứng Hưng Yên trên các chuyến bay nội địa và quốc tế. Các chương trình nhận được phản hồi tích cực từ hành khách trong và ngoài nước.

Song song với hoạt động phục vụ trên chuyến bay, Vietnam Airlines cũng phối hợp cùng các địa phương triển khai nhiều hoạt động quảng bá vùng nguyên liệu, giới thiệu sản phẩm và lan tỏa hình ảnh nông sản Việt Nam thông qua hệ sinh thái truyền thông của Hãng như ấn phẩm Heritage, màn hình giải trí trên chuyến bay, website và các nền tảng mạng xã hội.

Là Hãng hàng không Quốc gia, Vietnam Airlines đang từng bước xây dựng hành trình quảng bá văn hóa và nông sản Việt Nam thông qua trải nghiệm dịch vụ trên không, đưa các sản vật đặc trưng của từng vùng miền trở thành một phần trong dấu ấn hành trình bay của Hãng.