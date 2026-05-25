Vietnam Airlines đưa hương vị mùa hè Việt Nam lên bầu trời thế giới

Yến Linh
Vietnam Airlines tiếp tục triển khai chương trình đưa nông sản Việt Nam phục vụ trên các chuyến bay nội địa và quốc tế, góp phần quảng bá đặc sản vùng miền và nâng cao trải nghiệm của hành khách trên mỗi hành trình.

Trong mùa hè năm nay, Vietnam Airlines sẽ phục vụ vải trứng Hưng Yên trên các chuyến bay từ ngày 23/5 đến 31/5 và mận hậu Sơn La từ ngày 16/6 đến 22/6. Các sản phẩm được phục vụ tới hành khách hạng Thương gia trên nhiều đường bay nội địa và quốc tế trọng điểm của Hãng.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình “Con đường nông sản – Hoa quả bốn mùa” do Vietnam Airlines phối hợp cùng các địa phương triển khai trong thời gian qua nhằm đưa nông sản Việt Nam tiếp cận gần hơn với hành khách trong nước và quốc tế thông qua trải nghiệm dịch vụ hàng không.

Khác với nhiều hình thức quảng bá truyền thống, các sản vật vùng miền được phục vụ trực tiếp trong không gian dịch vụ trên không của Vietnam Airlines. Từ vải trứng Hưng Yên đến mận hậu Sơn La, mỗi sản phẩm không chỉ mang hương vị đặc trưng mà còn góp phần giới thiệu văn hóa và bản sắc Việt Nam tới hành khách trong nước và quốc tế.

Với yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng và an toàn thực phẩm trong lĩnh vực hàng không, việc lựa chọn phục vụ các sản phẩm như vải trứng Hưng Yên hay mận hậu Sơn La trên các chuyến bay của Vietnam Airlines là minh chứng cho chất lượng ngày càng nâng cao của nông sản Việt Nam, đủ khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn phục vụ quốc tế và tiếp cận hành khách toàn cầu.

Ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines cho biết: “Với vai trò Hãng hàng không Quốc gia, Vietnam Airlines không chỉ thực hiện sứ mệnh kết nối các điểm đến mà còn mong muốn góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa và con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Việc đưa nông sản Việt lên phục vụ trên các chuyến bay thể hiện nỗ lực của Vietnam Airlines trong việc đồng hành cùng các địa phương nâng cao giá trị đặc sản vùng miền, qua đó góp phần đưa những sản vật tiêu biểu của Việt Nam tiếp cận gần hơn với hành khách toàn cầu.”

Trong năm 2025, Vietnam Airlines đã phục vụ hơn 3,1 tấn mận hậu Sơn La, vải thiều Lục Ngạn và vải trứng Hưng Yên trên các chuyến bay nội địa và quốc tế. Các chương trình nhận được phản hồi tích cực từ hành khách trong và ngoài nước.

Song song với hoạt động phục vụ trên chuyến bay, Vietnam Airlines cũng phối hợp cùng các địa phương triển khai nhiều hoạt động quảng bá vùng nguyên liệu, giới thiệu sản phẩm và lan tỏa hình ảnh nông sản Việt Nam thông qua hệ sinh thái truyền thông của Hãng như ấn phẩm Heritage, màn hình giải trí trên chuyến bay, website và các nền tảng mạng xã hội.

Là Hãng hàng không Quốc gia, Vietnam Airlines đang từng bước xây dựng hành trình quảng bá văn hóa và nông sản Việt Nam thông qua trải nghiệm dịch vụ trên không, đưa các sản vật đặc trưng của từng vùng miền trở thành một phần trong dấu ấn hành trình bay của Hãng.

#Vietnam Airlines #mùa hè #văn hóa Việt Nam #du lịch quốc tế #hãng hàng không

Ngày 20/5, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Mạnh Cường giữ chức Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Petrovietnam.

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) chuẩn bị phát hành hơn 583,8 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20,5%. Đồng thời, Ngân hàng cũng lên kế hoạch phát hành tối đa 40 triệu cổ phiếu ESOP trong năm 2026. Sau khi hoàn tất hai đợt phát hành, vốn điều lệ của SeABank dự kiến tăng từ 28.450 tỷ đồng lên 34.688 tỷ đồng.

Ngày 19/5/2026 đánh dấu cột mốc tròn 30 năm ROX Group đồng hành cùng những chuyển động phát triển của đất nước. Từ những khu công nghiệp đầu tiên gắn với khu dân cư, các khu đô thị hạnh phúc đến những cánh đồng pin mặt trời, hành trình kiến tạo ấy được viết bằng tinh thần tiên phong, nội lực bền bỉ và khát vọng đưa giá trị Việt vươn xa.

Trong dòng chảy chuyển dịch năng lượng toàn cầu, khi bài toán tăng trưởng kinh tế luôn song hành cùng yêu cầu phát triển bền vững, những dự án điện khí LNG đang mở ra hướng đi mới cho ngành công nghiệp - năng lượng Việt Nam. Tại Nghệ An, dự án Nhà máy điện LNG Quỳnh Lập đang từng bước được hiện thực hóa như một biểu tượng cho khát vọng phát triển xanh, hiện đại và bền vững của khu vực Bắc Trung Bộ.

Trong bối cảnh doanh nghiệp xuất nhập khẩu ngày càng chú trọng tối ưu hiệu quả sử dụng vốn và quản trị dòng tiền, chi phí thanh toán quốc tế đang trở thành một cấu phần vận hành cần được kiểm soát chặt chẽ, đặc biệt đối với nhóm doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có tần suất giao dịch cao.

Theo báo cáo mới nhất từ HSBC Global Research, Masan High-Tech Materials (thành viên Tập đoàn Masan, UPCoM: MSR) hiện được định giá khoảng 54,8 nghìn tỷ đồng, tương đương gần 2 tỷ USD, trong mô hình định giá tổng hợp (SoTP) của Tập đoàn Masan.

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s Ratings (Moody’s) vừa công bố nâng xếp hạng tiền gửi dài hạn và xếp hạng nhà phát hành của Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB; HoSE: MBB) từ Ba3 lên Ba2, tương đương mức trần xếp hạng quốc gia của Việt Nam. Triển vọng được duy trì ở mức “Ổn định”.

