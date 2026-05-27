Cơ hội sở hữu tài khoản số đẹp từ ưu đãi lớn nhất năm của VietinBank

Nhằm khẳng định dấu ấn cá nhân và uy tín vững vàng của quý khách, VietinBank chính thức triển khai chương trình "Ưu đãi chạm đỉnh - Rinh số phát tài".

Lần đầu tiên, toàn bộ kho số tài khoản đẳng cấp, phong thủy được áp dụng chính sách trợ giá đặc biệt với mức giảm kỷ lục lên đến 80%, mở ra cơ hội sở hữu "tấm danh thiếp" tài lộc với chi phí tối ưu chưa từng có cho các cá nhân và hộ kinh doanh.

Cú hích tài lộc – Khẳng định chất riêng

Một số tài khoản ngắn, dễ nhớ và hợp phong thủy từ lâu đã không còn đơn thuần là công cụ giao dịch, mà đã trở thành trợ thủ đắc lực giúp tối ưu hóa vận hành, đồng thời là bảo chứngf khẳng định uy tín, đẳng cấp của chủ sở hữu trước đối tác và khách hàng.

Hiểu được nhu cầu đó, VietinBank mang đến chương trình ưu đãi phí lớn nhất từ trước đến nay, áp dụng diện rộng cho mọi đối tượng khách hàng với mức giảm phí vô cùng hấp dẫn:

- Đối với tài khoản số đẹp ngắn (từ 4 đến 8 ký tự): Giảm ngay 60% giá niêm yết cho tất cả các kho số và cho mọi đối tượng khách hàng.

- Đối với tài khoản số đẹp 12 ký tự: Giảm sâu đến 80% giá niêm yết và áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần.

- Đối với kho số siêu đẹp siêu hiếm: Giảm đến 70% giá niêm yết, chỉ từ 300.000.000 VND /TK

Chương trình ngắn hạn – Kho số có hạn

Đây là đợt điều chỉnh phí lớn nhất từ trước đến nay của VietinBank. Vì số lượng dãy số độc bản, lộc phát, thần tài, tam hoa, số tiến, số lặp... là hữu hạn, cổng ưu đãi có thể đóng lại ngay khi kho số được dùng hết. Hãy nhanh tay lựa chọn cho mình số tài khoản ưng ý nhất, đừng bỏ lỡ cơ hội có một không hai này!

Phương thức đăng ký siêu tốc

Để rinh ngay số đẹp với mức phí ưu đãi chạm đỉnh, Quý khách lựa chọn một trong hai phương thức sau:

- Mở Tài khoản số đẹp trực tuyến: Truy cập ứng dụng VietinBank iPay, vào mục "Chọn số tài khoản đẹp" và thực hiện theo hướng dẫn. Hệ thống sẽ tự động áp dụng mức giảm phí lên tới 80%.

- Mở Tài khoản số đẹp trực tiếp tại quầy: Quý khách đến trực tiếp các Chi nhánh/Phòng giao dịch VietinBank gần nhất trên toàn quốc để được chuyên viên tư vấn hỗ trợ thủ tục sở hữu nhanh nhất.

Một tài khoản số đẹp từ VietinBank không chỉ là điểm nhấn cá nhân tạo sự dễ nhớ, mà còn là lời chúc may mắn, hanh thông trong sự nghiệp và cuộc sống của Quý khách. VietinBank mong muốn đồng hành, nâng tầm vị thế của Quý khách qua những giải pháp tài chính tối ưu cùng chính sách ưu đãi đặc quyền đang được áp dụng.

Để biết thêm thông tin, Quý khách vui lòng liên hệ chi nhánh/phòng giao dịch VietinBank trên toàn quốc hoặc Tổng đài hỗ trợ khách hàng: 1900 558 868, Email: contact@vietinbank.vn